Συγκρατημένες πληθωριστικές πιέσεις στα τρόφιμα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τη βιομηχανία

Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2026 καταδεικνύουν ότι, παρά τη σημαντική επιτάχυνση του γενικού πληθωρισμού, οι πληθωριστικές πιέσεις στον τομέα των τροφίμων παρέμειναν ιδιαίτερα συγκρατημένες. Αυτή η συγκράτηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πορεία των επεξεργασμένων και τυποποιημένων τροφίμων, των οποίων οι τιμές υποχώρησαν, αντισταθμίζοντας τις αυξήσεις που καταγράφηκαν στα νωπά προϊόντα τον ίδιο μήνα. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), παρακολουθώντας την εξέλιξη βασικών στοιχείων για τον κλάδο.

Η ανάλυση ΣΕΒΤ και ΙΟΒΕ

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) παρακολουθούν συστηματικά την εξέλιξη βασικών στοιχείων που αφορούν τον κλάδο της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών. Η ανάλυσή τους εστιάζει στην πορεία των τιμών των τροφίμων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη Ευρωζώνη, παρέχοντας μια λεπτομερή εικόνα της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτής της παρακολούθησης, εξετάζονται οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των τυποποιημένων και επεξεργασμένων τροφίμων από τη μία πλευρά, και των νωπών προϊόντων, όπως το κρέας, τα φρούτα και τα λαχανικά, από την άλλη. Αυτή η διάκριση είναι απαραίτητη προκειμένου να αποτυπωθούν με σαφήνεια οι διαφορετικές τάσεις που επικρατούν σε κάθε υποκατηγορία και οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές τους.

Η εικόνα του γενικού πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο του 2026

Σύμφωνα με τα βασικά στοιχεία που συλλέχθηκαν για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2026, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή παρουσίασε αύξηση της τάξης του 5%. Αυτή η άνοδα ήταν ενισχυμένη κατά 3,8% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2026, ενώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, η αύξηση ανήλθε στο 1,9%.

Στην ενίσχυση αυτή συνέβαλαν καθοριστικά οι σημαντικές αυξήσεις που καταγράφηκαν σε επιμέρους δείκτες. Συγκεκριμένα, ο δείκτης της στέγασης αυξήθηκε κατά 14,7%, ενώ οι μεταφορές παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 11,3%. Αντίθετα, ο δείκτης της Διατροφής σημείωσε μια σαφώς χαμηλότερη αύξηση, της τάξης του 0,8%. Η συμβολή του στη συνολική άνοδο του πληθωρισμού ήταν μόλις 0,16%, υποδηλώνοντας τη συγκρατημένη του επίδραση στον γενικό δείκτη.

Διαφοροποιήσεις στις τιμές τροφίμων σε Ελλάδα και Ευρωζώνη

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα κατέγραψαν τον Σεπτέμβριο του 2026 μια οριακή μείωση της τάξης του 0,1%. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια διαφορετική πορεία σε σύγκριση με την Ευρωζώνη, όπου οι τιμές των τροφίμων παρουσίασαν μια μικρή αύξηση, φτάνοντας το 1,1%.

Η διαφοροποίηση αυτή μεταξύ Ελλάδας και Ευρωζώνης στην πορεία των τιμών των τροφίμων αποτελεί ένα από τα βασικά ευρήματα της ανάλυσης. Η οριακή μείωση στην Ελλάδα έρχεται σε αντίθεση με την αύξηση που παρατηρήθηκε στον ευρωπαϊκό χώρο, αναδεικνύοντας διαφορετικές συνθήκες στην αγορά.

Η πορεία επεξεργασμένων και νωπών τροφίμων

Η συνολική εικόνα των τιμών των τροφίμων στην Ελλάδα, με την οριακή μείωση, επηρεάστηκε καθοριστικά από την πτώση στις τιμές των επεξεργασμένων τροφίμων, η οποία ανήλθε στο 1,1%. Συγκριτικά, στην Ευρωζώνη, η μείωση στις τιμές των επεξεργασμένων τροφίμων ήταν ηπιότερη, φτάνοντας το 0,5%.

Αντίθετα, οι τιμές στα νωπά, μη επεξεργασμένα τρόφιμα παρουσίασαν άνοδο 0,9% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο. Στην Ευρωζώνη, η άνοδος στις τιμές των νωπών προϊόντων ήταν σημαντικά μεγαλύτερη, φτάνοντας το 4%, γεγονός που υπογραμμίζει τις διαφορετικές δυναμικές στις δύο αγορές για αυτή την κατηγορία προϊόντων.

Οι επιμέρους αυτές διαφορές στις τιμές, τόσο στα επεξεργασμένα όσο και στα νωπά τρόφιμα, συνέβαλαν στη διαμόρφωση της συνολικής εικόνας των συγκρατημένων πληθωριστικών πιέσεων που παρατηρήθηκαν στον κλάδο των τροφίμων στην Ελλάδα κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του 2026.

Συνεχείς πιέσεις στο κόστος παραγωγής

Παρά τις συγκρατημένες πληθωριστικές πιέσεις που παρατηρήθηκαν στις τιμές των τροφίμων για τους καταναλωτές, οι επιχειρήσεις του κλάδου εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις. Η ανάλυση υπογραμμίζει ότι οι βιομηχανίες τροφίμων και ποτών βρίσκονται αντιμέτωπες με συνεχείς και αξιοσημείωτες πιέσεις στο κόστος παραγωγής τους.

Αυτές οι πιέσεις στο κόστος παραγωγής αποτελούν έναν παράγοντα που επηρεάζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων, παρά την προσπάθεια για συγκράτηση των τιμών στα ράφια των καταστημάτων. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα σύνθετο περιβάλλον για τον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών.

Με πληροφορίες από: Newsit