Αλλαγή ηγεσίας στη LAMDA Development: Η Εύη Κωστάκη αναλαμβάνει διευθύνουσα σύμβουλος

Σημαντικές αλλαγές στην ηγεσία της LAMDA Development S.A. (LAMDA) ανακοινώθηκαν, καθώς ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στις 31 Δεκεμβρίου 2026, έπειτα από μια μακρά και επιτυχημένη θητεία 18 ετών στη συγκεκριμένη θέση, και συνολικά 21 ετών προσφοράς στην Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της LAMDA όρισε την κα Εύη Κωστάκη ως τη νέα Διευθύνουσα Σύμβουλο, με την ανάληψη των καθηκόντων της να έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο Οδυσσέας Αθανασίου αποχωρεί μετά από 18 χρόνια

Ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου, μια εμβληματική μορφή για τη LAMDA Development, ολοκληρώνει την πορεία του ως Διευθύνων Σύμβουλος στο τέλος του 2026. Η θητεία του στη θέση αυτή διήρκεσε 18 χρόνια, ενώ η συνολική του παρουσία στην εταιρεία ανέρχεται στα 21 έτη. Κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του, η LAMDA αναδείχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους ομίλους ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η συμβολή του κ. Αθανασίου υπήρξε καθοριστική για την εταιρεία, καθώς υπό την καθοδήγησή του, το σύνολο του ενεργητικού της LAMDA πενταπλασιάστηκε, φτάνοντας περίπου τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) τετραπλασιάστηκε, αγγίζοντας περίπου το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ισχυρή ανάπτυξη και την οικονομική της ευρωστία.

Η συμβολή του στην επένδυση του Ελληνικού

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της θητείας του κ. Αθανασίου ήταν ο καθοριστικός ρόλος που διαδραμάτισε στην εξασφάλιση και την εξέλιξη της εμβληματικής επένδυσης του Ελληνικού. Ο ίδιος συνέβαλε ενεργά στην υπέρβαση σύνθετων θεσμικών, αδειοδοτικών, χρηματοδοτικών και κατασκευαστικών προκλήσεων, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη υλοποίησης του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη.

Εκτός από το έργο του Ελληνικού, ο κ. Αθανασίου ενίσχυσε σημαντικά τις ηγετικές δραστηριότητες της LAMDA στους τομείς των εμπορικών κέντρων και των μαρινών. Είναι αξιοσημείωτο ότι ανέλαβε τη διοίκηση της Εταιρείας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, συγκεκριμένα στην κορύφωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οδηγώντας την με επιτυχία μέσα από τις προκλήσεις της εποχής.

Η Εύη Κωστάκη αναλαμβάνει τη σκυτάλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της LAMDA Development επέλεξε την κα Εύη Κωστάκη για τη θέση της νέας Διευθύνουσας Συμβούλου, με την ανάληψη των καθηκόντων της να έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου 2027. Η κα Κωστάκη φέρει μαζί της μια εντυπωσιακή διεθνή καριέρα και περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε ανώτατες θέσεις.

Πιο πρόσφατα, η κα Κωστάκη διετέλεσε Group CFO και μέλος του Executive Board του ελβετικού τραπεζικού ομίλου Julius Baer. Διαθέτει βαθιά γνώση σε θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης και στρατηγικής, ενώ η εμπειρία της εκτείνεται και στους τομείς των εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A), της διαχείρισης κεφαλαίων και του επιχειρηματικού μετασχηματισμού. Η επιλογή της σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την εταιρεία.

Ο νέος ρόλος του κ. Αθανασίου και δηλώσεις

Ο κ. Αθανασίου δεν αποχωρεί πλήρως από τον όμιλο. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, θα αναλάβει καθήκοντα Συμβούλου στην Consolidated Lamda Holdings (CLH), με έμφαση στις σχέσεις με θεσμικούς φορείς και κρατικές αρχές, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του.

Σε δήλωσή του, ο Δρ. Σπύρος Λάτσης υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο του Οδυσσέα Αθανασίου στη διαμόρφωση της LAMDA. «Ο Οδυσσέας Αθανασίου διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της LAMDA όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Η ηγεσία του κάλυψε ορισμένες από τις πλέον απαιτητικές και σημαντικές περιόδους στην ιστορία της Εταιρείας, από τη χρηματοπιστωτική κρίση έως την ανάληψη και υλοποίηση του Ελληνικού. Εκτιμούμε βαθύτατα τη συμβολή του και τη σχέση εμπιστοσύνης που οικοδομήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Η συνέχιση της συνεργασίας μας μέσω της CLH θα αξιοποιήσει την εμπειρία και την επιχειρηματική του κρίση. Καλωσορίζουμε την Εύη Κωστάκη και είμαστε βέβαιοι ότι η νέα οπτική και η ηγετική της εμπειρία θα συμβάλουν στην επόμενη φάση ανάπτυξης της LAMDA», δήλωσε ο Δρ. Λάτσης. Ο κ. Στέφανος Κοτσώλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες του προς τον Οδυσσέα Αθανασίου εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki