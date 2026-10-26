Υποψίες για «βαθύ λαρύγγι» στην ΑΑΔΕ: Έρευνα για διαρροές σε υποθέσεις φοροδιαφυγής

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών και διωκτικών αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών από το εσωτερικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προς επιχειρήσεις που ελέγχονται για φοροδιαφυγή. Οι υποθέσεις των αλυσίδων εστίασης Pizza Fan και «Το Χωριάτικο» αποτελούν το φόντο αυτής της έρευνας, καθώς υπάρχουν καταγγελίες περί πρόωρης ενημέρωσης των ελεγχόμενων για επικείμενους φορολογικούς ελέγχους. Η διοίκηση της ΑΑΔΕ έχει κινητοποιηθεί, ενώ παράλληλα προχωρούν οι δικαστικές διαδικασίες και τα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων.

Έρευνα για διαρροές από την ΑΑΔΕ

Με εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αρχής απέστειλε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου επίσημο έγγραφο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Ζητήθηκε ενημέρωση εάν από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη ή από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί προκύπτει πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στις καταγγελίες περί διαρροής πληροφοριών. Η εσωτερική έρευνα αποσκοπεί στη διαλεύκανση των καταγγελιών και στη διαπίστωση του κατά πόσο υπήρξε διαρροή πληροφοριών από το εσωτερικό των φορολογικών υπηρεσιών.

Η ΑΑΔΕ ζητά από την Ελληνική Αστυνομία τη διαβίβαση των σχετικών στοιχείων της δικογραφίας. Στόχος είναι να διερευνηθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις που να οδηγούν στην ταυτοποίηση υπαλλήλων της Αρχής, οι οποίοι ενδεχομένως να ενημέρωναν εκ των προτέρων τις επιχειρήσεις για προγραμματισμένους ελέγχους. Αυτό θα τους έδινε τη δυνατότητα να προετοιμαστούν και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, να αποκρύψουν ενδεχόμενα ίχνη φορολογικών παραβάσεων.

Υποψίες για «βαθύ λαρύγγι»

Η πιθανότητα ύπαρξης προσώπου που διοχέτευε εσωτερικές πληροφορίες προς τους ελεγχόμενους προκύπτει από καταγγελίες και καταθέσεις μαρτύρων. Σύμφωνα με αυτές, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να γνώριζαν εκ των προτέρων για επικείμενους ελέγχους. Αυτό το ενδεχόμενο βρίσκεται στο επίκεντρο της διερεύνησης, καθώς υποδηλώνει μια οργανωμένη προσπάθεια αποφυγής των φορολογικών ελέγχων μέσω εσωτερικής πληροφόρησης.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η αναφορά σε πιθανό «βαθύ λαρύγγι» αφορά υπό διερεύνηση καταγγελίες και δεν συνιστά απόδειψη εμπλοκής συγκεκριμένου υπαλλήλου. Η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο όσον αφορά την ταυτοποίηση των πηγών των διαρροών, με τις αρχές να συλλέγουν και να αξιολογούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Παράλληλα με την έρευνα για τις ενδεχόμενες διαρροές, σημαντικές είναι και οι εξελίξεις στο σκέλος των οικονομικών μέτρων που αφορούν τις δύο υποθέσεις φοροδιαφυγής. Με εντολή του επικεφαλής της αρμόδιας Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων. Η δέσμευση αφορά τόσο την υπόθεση της Pizza Fan όσο και την υπόθεση της αλυσίδας «Το Χωριάτικο», καλύπτοντας τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες.

Προβλέπεται ρητή εξαίρεση για τους λογαριασμούς μισθοδοσίας, ώστε να προστατευθούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι η καταβολή των μισθών τους δεν θα τεθεί σε κίνδυνο, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί εναντίον των επιχειρήσεων και των ιδιοκτητών τους. Το μέτρο αυτό υπογραμμίζει την πρόθεση των αρχών να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία και την προστασία των εργαζομένων εν μέσω των ερευνών.

Με πληροφορίες από: Topontiki