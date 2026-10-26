Αλλαγές και οικονομικές προκλήσεις στα τηλεοπτικά κανάλια

Μια νέα τηλεοπτική εβδομάδα ξεκινά, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του Οκτωβρίου, ενός μήνα που αποδεικνύεται κρίσιμος για τη φετινή σεζόν. Τα κανάλια έχουν ήδη «φορτώσει» τα προγράμματά τους και πλέον καλούνται να προβούν σε αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις και αλλαγές. Η περίοδος αυτή βρίσκει τα στελέχη αντιμέτωπα με την πραγματικότητα της τηλεθέασης, καθώς η συνήθεια του τηλεθεατή δεν θεωρείται πλέον δεδομένη, ενώ παράλληλα πρέπει να διευθετήσουν τα οικονομικά τους για την επόμενη χρονιά.

Διορθωτικές κινήσεις και οικονομικό νοικοκύρεμα

Καθώς ο Οκτώβριος φτάνει στο τέλος του, η πίεση για τα τηλεοπτικά κανάλια εντείνεται. Οι δικαιολογίες για τις επιδόσεις των προγραμμάτων στερεύουν, και οι υπεύθυνοι οφείλουν να εξετάσουν με προσοχή το περιεχόμενο που προσφέρουν. Η ανάγκη για προσαρμογές είναι επιτακτική, καθώς η ανταπόκριση του κοινού καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την πορεία κάθε εκπομπής και σειράς.

Παράλληλα με τις προγραμματικές αλλαγές, τα κανάλια βρίσκονται σε διαδικασία οικονομικού «νοικοκυρέματος» ενόψει της νέας χρονιάς. Αυτή η διπλή πρόκληση, τόσο στον προγραμματισμό όσο και στα οικονομικά, αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές αποφάσεις και ανακατατάξεις στον τηλεοπτικό χάρτη.

Το κόστος της σειράς «Το Παιδί» στην ΕΡΤ

Μέσα στο πρώτο τετράμηνο της νέας χρονιάς, η σειρά «Το Παιδί» αναμένεται να ενταχθεί στο περιβάλλον του ERTFLIX. Ωστόσο, το κόστος παραγωγής της σειράς έχει προκαλέσει συζητήσεις, καθώς αναμένεται να είναι σημαντικά υψηλότερο από τον αρχικό «στόχο» των 350.000 ευρώ, που είχε τεθεί στη διαδικασία της συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding).

Συγκεκριμένα, το τελικό ποσό εκτιμάται ότι θα αγγίξει σχεδόν τα διπλάσια χρήματα. Η ΕΡΤ, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι αυτή η αύξηση είναι φυσιολογική, καθώς η παραγωγή της σειράς προορίζεται για τη δημόσια τηλεόραση και όχι αποκλειστικά για το διαδίκτυο. Η σειρά, άλλωστε, έχει ήδη φέρει ένα διεθνές βραβείο στη δημόσια τηλεόραση.

Το οικονομικό βάρος του «Sing for Greece»

Στο πλαίσιο των οικονομικών της ΕΡΤ, τα οποία χρηματοδοτούνται από το ανταποδοτικό τέλος των πολιτών, αναφορά γίνεται και στο κόστος της εκπομπής «Sing for Greece». Η απόφαση να πραγματοποιηθεί η εκπομπή στη Θεσσαλονίκη θεωρείται ενδιαφέρουσα, με στόχο την προβολή της συμπρωτεύουσας.

Ωστόσο, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο το Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής λειτουργεί μεθοδικά και οργανωμένα, βάσει σχεδίου, ή αν οι ενέργειες αυτές γίνονται προς χάριν εντυπώσεων. Το κόστος της εκπομπής πέρυσι είχε ανέλθει στις 580.000 ευρώ, ποσό που κινδυνεύει να εκτοξευθεί. Αυτό αναδεικνύει ότι η «αποκέντρωση» στην τηλεοπτική πράξη μπορεί να αποδειχθεί πολύ ακριβότερη από τις επικοινωνιακές προθέσεις που καταγράφονται στα χαρτιά.

Το «Κάτι Ψήνεται» εκτός προγράμματος του ΑΝΤ1

Στον ΑΝΤ1, φαίνεται πως το ριάλιτι «Κάτι Ψήνεται» θα μπει στο συρτάρι μέχρι το τέλος της χρονιάς. Οι χαμηλές πτήσεις του στους πίνακες τηλεθέασης αναμένεται να οδηγήσουν στην οριστική απομάκρυνσή του από το πρόγραμμα του σταθμού. Κατά συνέπεια, η εκπομπή δεν θα επιστρέψει για να ευχηθεί «καλή χρονιά» στους τηλεθεατές.

Το περιεχόμενο της εκπομπής, το οποίο χαρακτηρίζεται ως μη ποιοτικό, εκτιμάται ότι δεν αποτελεί την καλύτερη εισαγωγή για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την ανάγκη των καναλιών να προσαρμόζουν το πρόγραμμά τους βάσει των προτιμήσεων του κοινού και των επιδόσεων των εκπομπών.

Με πληροφορίες από: Newsit