Αύξηση 3,7% στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Σημαντική αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) για το 2025 γνωστοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Συγκεκριμένα, καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 3,7%, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 165,4 δισ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, οι δαπάνες των νοικοκυριών παρουσίασαν επίσης άνοδο, ενώ η αποταμίευση συνέχισε να μειώνεται.

Η πορεία του διαθέσιμου εισοδήματος και των δαπανών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) αυξήθηκε κατά 3,7% το 2025. Το συνολικό ποσό του διαθέσιμου εισοδήματος ανήλθε σε 165,4 δισ. ευρώ, έναντι 159,4 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2024.

Παράλληλα με την αύξηση του εισοδήματος, τα ελληνικά νοικοκυριά αύξησαν και τις δαπάνες τους. Η τελική καταναλωτική δαπάνη σημείωσε άνοδο 5,2%, φτάνοντας τα 171,8 δισ. ευρώ το 2025, από 163,3 δισ. ευρώ που ήταν το 2024.

Συνεχής μείωση στην αποταμίευση

Ενώ το εισόδημα και οι δαπάνες αυξήθηκαν, η αποταμίευση των νοικοκυριών συνέχισε την πτωτική της τάση. Το ποσοστό αποταμίευσης μειώθηκε περαιτέρω, φτάνοντας στο -3,9% το 2025.

Αυτό το ποσοστό είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με το 2024, όταν η αποταμίευση είχε καταγραφεί στο -2,4%, υποδεικνύοντας μια συνεχιζόμενη αρνητική πορεία στον τομέα αυτό.

Επενδύσεις μη χρηματοοικονομικών εταιρειών

Όσον αφορά τις επενδύσεις, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσίασε στοιχεία για το ποσοστό των επενδύσεων των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών. Το ποσοστό αυτό, το οποίο ορίζεται ως ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, διαμορφώθηκε στο 25,3% το 2025.

Το συγκεκριμένο ποσοστό είναι μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς το 2024 είχε ανέλθει στο 26,3%.

Το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών

Στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, καταγράφηκε έλλειμμα 11,6 δισ. ευρώ για το 2025. Το έλλειμμα αυτό είναι μικρότερο σε σχέση με το 2024, όταν είχε ανέλθει στα 13,6 δισ. ευρώ.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκαν σε 109,7 δισ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας μείωση από τα 113,6 δισ. ευρώ του 2024. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 98,1 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 100 δισ. ευρώ που ήταν το 2024.

Καθαρή λήψη δανείων από την αλλοδαπή

Τέλος, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 8,6 δισ. ευρώ σε σχέση με την αλλοδαπή για το 2025. Αυτό το ποσό είναι σημαντικά μειωμένο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Το 2024, η καθαρή λήψη δανείων από την αλλοδαπή είχε ανέλθει σε 13,8 δισ. ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει μια μεταβολή στην εξάρτηση της οικονομίας από εξωτερικούς δανεισμούς.

Με πληροφορίες από: Newsit, News.gr