Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στις υποθέσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής που αφορούν την αλυσίδα Pizza Fan και τα αρτοποιεία «Χωριάτικο» προχώρησε η Αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος. Η άμεση παρέμβαση της ανεξάρτητης Αρχής προκλήθηκε από τις πρόσφατες συλλήψεις για τις δύο υποθέσεις. Στόχος είναι να αποτραπεί κάθε δυνατότητα μεταβίβασης ή διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που ερευνώνται.

Η εντολή δέσμευσης και ο ρόλος της Αρχής

Με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων και στις δύο υποθέσεις. Η εντολή αυτή περιλαμβάνει τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες, καλύπτοντας κάθε μορφή περιουσίας που ενδέχεται να έχει αποκτηθεί ή να χρησιμοποιηθεί μέσω παράνομων δραστηριοτήτων. Ο κ. Βουρλιώτης υπέγραψε την απόφαση με στόχο να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της έρευνας και να αποτραπούν ενέργειες που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν το έργο της Δικαιοσύνης.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με την παρέμβασή της, στοχεύει στην καταπολέμηση της οικονομικής εγκληματικότητας και στην αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι δύο υποθέσεις, της Pizza Fan και του «Χωριάτικο», αποτελούν δύο μεγάλες υποθέσεις φορολογικής απάτης που αποκαλύφθηκαν τις τελευταίες μέρες και προκάλεσαν την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Εξαίρεση για τους λογαριασμούς μισθοδοσίας

Παρά τη γενική δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, προβλέπεται ρητή εξαίρεση για τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας. Αυτή η πρόβλεψη έγινε ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι απαιτήσεις των εργαζομένων που απασχολούνται τόσο στην εταιρεία Pizza Fan όσο και στα αρτοποιεία «Φούρνοι Χωριάτικο». Ο κ. Βουρλιώτης, με αυτή την απόφαση, διασφαλίζει ότι οι νόμιμες αποδοχές του προσωπικού δεν θα επηρεαστούν από τις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν τους κατηγορουμένους.

Η εξαίρεση των λογαριασμών μισθοδοσίας από την εντολή δέσμευσης υπογραμμίζει την προτεραιότητα στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, διαχωρίζοντας τις ευθύνες των κατηγορουμένων από τις νόμιμες οικονομικές απαιτήσεις του προσωπικού των επιχειρήσεων.

Οι απολογίες για την υπόθεση της Pizza Fan

Σχετικά με την υπόθεση της αλυσίδας πιτσαρίας Pizza Fan, οι πρώτοι 10 εκ των 23 κατηγορουμένων πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή το πρωί της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου. Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να συνεχιστεί την επόμενη ημέρα, οπότε πρόκειται να απολογηθεί η δεύτερη ομάδα των εμπλεκομένων. Μεταξύ των κατηγορουμένων που θα βρεθούν αύριο στα δικαστήρια είναι ο θεωρούμενος ως επικεφαλής της εγκληματικής ομάδας, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, καθώς και εκείνοι που, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν κεντρικό ρόλο στο πλευρό του.

Η υπόθεση της Pizza Fan αφορά ένα κύκλωμα φοροδιαφυγής, το εκτιμώμενο ύψος του οποίου ανέρχεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Η δικογραφία περιλαμβάνει εκτενή στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα, καθώς και συνομιλίες μεταξύ των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η φερόμενη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι εκτεινόταν σε βάθος δεκαετίας.

Ευρήματα και στοιχεία της έρευνας

Κατά τις έρεψες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται ως ο επικεφαλής του κυκλώματος, εντοπίστηκε μια συλλογή από 92 πολύτιμα ρολόγια. Επιπλέον, βρέθηκαν κοσμήματα και μετρητά που ξεπερνούν το 1,17 εκατομμύριο ευρώ. Αυτά τα ευρήματα αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση και ενισχύουν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι.

Η δικογραφία περιλαμβάνει εκτενή στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα, καθώς και συνομιλίες μεταξύ των κατηγορουμένων. Η ανάλυση των συνομιλιών και των λοιπών στοιχείων αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος και στους ρόλους των κατηγορουμένων.

Η υπόθεση των αρτοποιείων «Χωριάτικο»

Παράλληλα με την υπόθεση της Pizza Fan, η εντολή δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων αφορά και τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση των αρτοποιείων «Φούρνοι Χωριάτικο». Και αυτή η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως μία από τις δύο μεγάλες υποθέσεις φορολογικής απάτης που έχουν αποκαλυφθεί. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε σε ανάλογες ενέργειες και για αυτή την περίπτωση, δεσμεύοντας όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τους λογαριασμούς και τις τραπεζικές θυρίδες των κατηγορουμένων.

Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων και στις δύο υποθέσεις υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των αρχών να αντιμετωπίσουν τη φοροδιαφυγή και την οικονομική απάτη, διασφαλίζοντας ότι τυχόν παράνομα κέρδη δεν θα μπορούν να διατεθούν ή να μεταβιβαστούν από τους κατηγορουμένους.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Topontiki