Κληρώσεις IRIS Payments: Δωροεπιταγές 1.300 ευρώ σε τυχερούς καταναλωτές

Μια νέα πρωτοβουλία ξεκίνησε στις 26 Οκτωβρίου 2026, προσφέροντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να κερδίσουν δωροεπιταγές σούπερ μάρκετ αξίας 1.300 ευρώ. Η ενέργεια αφορά όσους πραγματοποιούν πληρωμές με IRIS Payments στα POS, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή mobile banking της τράπεζάς τους. Η προωθητική αυτή δράση θα διαρκέσει για ένα τρίμηνο, δίνοντας επιπλέον κίνητρα για τη χρήση της ελληνικής λύσης άμεσων πληρωμών.

Κοινή πρωτοβουλία για την ενίσχυση του IRIS Payments

Για πρώτη φορά, επτά τράπεζες ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη ΔΙΑΣ, σε μια κοινή πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση της χρήσης του IRIS Payments στα φυσικά καταστήματα. Οι τράπεζες που συμμετέχουν σε αυτή την ενέργεια είναι οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, CrediaBank, Optima bank και Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα για την καθιέρωση του IRIS Payments ως καθημερινής επιλογής πληρωμής στο φυσικό εμπόριο.

Η καμπάνια θα προβληθεί μέσα από συντονισμένες δράσεις επικοινωνίας των επτά τραπεζών και της ΔΙΑΣ, αναδεικνύοντας τη δυναμική της συνεργασίας του τραπεζικού οικοσυστήματος. Κεντρικό μήνυμα της νέας καμπάνιας είναι «Όλοι αγαπάνε να κερδίζουν με IRIS», προσκαλώντας τους καταναλωτές να επιλέγουν το IRIS Payments στις καθημερινές τους αγορές.

Τι είναι το IRIS Payments

Το IRIS Payments αποτελεί μια ελληνική λύση άμεσων πληρωμών, η οποία έχει αναπτυχθεί από τη ΔΙΑΣ σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Επιτρέπει στους καταναλωτές να πραγματοποιούν πληρωμές απευθείας από τον τραπεζικό τους λογαριασμό, μέσα από την εφαρμογή mobile banking της τράπεζάς τους. Η διαδικασία χαρακτηρίζεται ως εύκολη, γρήγορη και ασφαλής, προσφέροντας μια σύγχρονη εναλλακτική στις παραδοσιακές μεθόδους πληρωμής.

Η λύση αυτή δίνει στους καταναλωτές έναν επιπλέον λόγο να χρησιμοποιούν το IRIS Payments όλο και συχνότερα, ειδικά τώρα με την προσθήκη των μηνιαίων κληρώσεων. Η ΔΙΑΣ και οι συνεργαζόμενες τράπεζες επιδιώκουν να ενθαρρύνουν τους εμπόρους να προτείνουν ενεργά το IRIS Payments ως μια επιπλέον επιλογή πληρωμής, δίπλα στα μετρητά και τις κάρτες.

Πώς συμμετέχουν οι καταναλωτές στις κληρώσεις

Ο μηχανισμός συμμετοχής στις κληρώσεις είναι ιδιαίτερα απλός. Κάθε φορά που ένας καταναλωτής πληρώνει στο POS με IRIS Payments, κερδίζει αυτόματα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερες αγορές πραγματοποιεί κάποιος με IRIS Payments, τόσο περισσότερες συμμετοχές συγκεντρώνει και, κατά συνέπεια, τόσο αυξάνει τις πιθανότητές του να κερδίσει ένα από τα μεγάλα έπαθλα.

Η διαδικασία πληρωμής είναι επίσης απλή: Ο καταναλωτής ζητά να πληρώσει στο ταμείο με IRIS Payments και στη συνέχεια σκανάρει, μέσω του mobile banking app της τράπεζάς του, το QR code που εμφανίζεται στην οθόνη του POS. Η συμμετοχή στις κληρώσεις πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας.

Τα έπαθλα και η διάρκεια της ενέργειας

Για τους επόμενους τρεις μήνες, δηλαδή από τις 26 Οκτωβρίου 2026 και μετά, κάθε μία από τις επτά συμμετέχουσες τράπεζες θα αναδεικνύει μέσω κλήρωσης έναν τυχερό νικητή κάθε μήνα. Κάθε νικητής θα κερδίζει δωροεπιταγές σούπερ μάρκετ αξίας 1.300 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά θα αναδειχθούν επτά νικητές κάθε μήνα, για ένα διάστημα τριών μηνών, προσφέροντας συνολικά 21 ευκαιρίες για κέρδος.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην περαιτέρω διάδοση και αποδοχή του IRIS Payments στην καθημερινότητα των καταναλωτών, προσφέροντας ταυτόχρονα σημαντικά κίνητρα για τη χρήση του. Η συνεργασία των τραπεζών και της ΔΙΑΣ αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη θέση του IRIS στην αγορά των άμεσων πληρωμών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta