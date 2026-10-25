Η αναγέννηση του Βοτανικού: Επενδύσεις και νέο γήπεδο αλλάζουν τον χάρτη της Αθήνας

Ο Βοτανικός, μια περιοχή που για πολλά χρόνια βρισκόταν εκτός του επενδυτικού χάρτη της Αθήνας, εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού να αποτελεί το κεντρικό σημείο, προβλέπονται επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, μεταμορφώνοντας το τοπίο. Το φθινόπωρο του 2027 έχει οριστεί ως ορόσημο για την παράδοση του γηπέδου, το οποίο θα έχει χωρητικότητα περίπου 38.500 θέσεων.

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η Διπλή Ανάπλαση

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού βρίσκεται στον πυρήνα του έργου της Διπλής Ανάπλασης και αναμένεται να παραδοθεί το φθινόπωρο του 2027. Με χωρητικότητα περίπου 38.500 θέσεων, το αθλητικό αυτό έργο φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα της περιοχής. Ωστόσο, το στοίχημα δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή του γηπέδου.

Το ζητούμενο είναι η απόκτηση σταθερής κίνησης στον Βοτανικό, με επιχειρήσεις που θα λειτουργούν καθημερινά και χώρους ικανούς να προσελκύουν κατοίκους και επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, οι αθλητικές δραστηριότητες και οι εμπορικές χρήσεις που έχουν προβλεφθεί γύρω από το γήπεδο.

Η μεταμόρφωση μιας αναξιοποίητης περιοχής

Για πολλά χρόνια, ο Βοτανικός παρέμενε εκτός των μεγάλων επενδύσεων της Αθήνας, παρά τη γεωγραφική του θέση, μόλις τρία χιλιόμετρα από την Ομόνοια. Μεγάλες εκτάσεις παρέμεναν αναξιοποίητες, ενώ παλιά βιομηχανικά κτίρια στέκονταν εγκαταλειμμένα. Το ημιτελές εμπορικό κέντρο του Μπάμπη Βωβού αποτελούσε μια διαρκή υπενθύμιση ενός φιλόδοξου σχεδίου που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Πλέον, η εικόνα αυτή αρχίζει να αλλάζει ριζικά. Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, σε συνδυασμό με την επένδυση της DIMAND στο πρώην εργοστάσιο της Softex, καθώς και τα σχέδια για νέες κατοικίες και επιχειρηματικές κινήσεις στην Ιερά Οδό και την Πειραιώς, διαμορφώνουν ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο για μία από τις μεγαλύτερες αναξιοποίητες περιοχές της πρωτεύουσας.

Νέες επενδύσεις και εμπορικές χρήσεις

Ο νέος αθλητικός και ψυχαγωγικός προορισμός εκτιμάται ότι θα μπορεί να προσελκύει περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες ετησίως. Για να επιτευχθεί αυτό, κρίνεται απαραίτητο να λειτουργήσουν παράλληλα οι αναγκαίες υποδομές, ώστε η δραστηριότητα να μην περιοριστεί μόνο λίγες ώρες πριν και μετά τους αγώνες.

Η αλλαγή στην ευρύτερη περιοχή δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό και τα γραφεία. Στην Ιερά Οδό, για παράδειγμα, το COR ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Νίκος Οικονομόπουλος και η Έλενα Παπαρίζου θα συναντηθούν για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή σε αυτόν τον χώρο.

Η νυχτερινή διασκέδαση και οι προκλήσεις της Ιεράς Οδού

Ο νέος χώρος ψυχαγωγίας, το COR, ανήκει στην επιχειρηματική ομάδα των Ηλία Μαρασούλη και Άγγελου Κοταρίδη. Έρχεται να διεκδικήσει μερίδιο σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και υψηλές απαιτήσεις τόσο σε εγκαταστάσεις όσο και σε παραγωγή. Η παρουσία ενός τέτοιου χώρου σε έναν δρόμο που σταδιακά αλλάζει χαρακτήρα προσθέτει μια επιπλέον χρήση στην περιοχή.

Η Ιερά Οδός παραμένει ένας βασικός οδικός άξονας της δυτικής Αθήνας. Η συγκέντρωση δραστηριοτήτων γύρω από αυτήν μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την κίνηση, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση, την κυκλοφορία και τη στάθμευση.

Η επένδυση της DIMAND στη Softex

Μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στην περιοχή είναι αυτή της DIMAND. Η επένδυση αφορά το πρώην εργοστάσιο της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας, ευρέως γνωστό ως Softex. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της ανάπτυξης αυτής της επένδυσης αποτελεί μέρος της ευρύτερης αναβάθμισης του Βοτανικού.

Αυτή η κίνηση, μαζί με τα σχέδια για κατοικίες και τις νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός διαφορετικού τοπίου για την περιοχή, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σύγχρονο πόλο έλξης για την πρωτεύουσα.

Με πληροφορίες από: Topontiki