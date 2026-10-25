Οι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2026

Το χρονοδιάγραμμα για την καταβολή των συντάξεων Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2026 έχει γίνει γνωστό, προσφέροντας σαφήνεια στους δικαιούχους. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις για κάθε μήνα, με τις πιστώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς να ξεκινούν από τα τέλη Οκτωβρίου για τις συντάξεις Νοεμβρίου.

Οι πληρωμές των συντάξεων Νοεμβρίου 2026

Η πρώτη φάση της καταβολής των συντάξεων του Νοεμβρίου 2026 έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026. Κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των κύριων συντάξεων που προέρχονται από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών, δηλαδή τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι κύριες συντάξεις οι οποίες απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τον ν.4387/2016, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ-ΕΦΚΑ). Αυτές οι πληρωμές αφορούν τους συνταξιούχους Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς που εντάχθηκαν στο σύστημα από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα. Επιπλέον, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα πιστωθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις που ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα, καλύπτοντας τόσο τους Μη Μισθωτούς όσο και τους Μισθωτούς.

Η δεύτερη φάση και οι πιστώσεις

Η δεύτερη φάση των πληρωμών για τις συντάξεις Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων το απόγευμα της Τρίτης, 27 Οκτωβρίου. Αυτή η πίστωση αφορά τους συνταξιούχους που υπάγονται σε συγκεκριμένα ασφαλιστικά ταμεία, όπως το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τα ταμεία των τραπεζών, του ΟΤΕ και της ΔΕΗ. Επιπλέον, περιλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου.

Ωστόσο, παρότι η πίστωση γίνεται νωρίτερα, η πραγματική πληρωμή και διαθεσιμότητα των ποσών αυτών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους μέσω των ΑΤΜ από την Πέμπτη.

Το χρονοδιάγραμμα για τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2026

Όσον αφορά τις συντάξεις του Δεκεμβρίου 2026, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για καταβολή σε δύο διαδοχικές φάσεις. Οι πιθανές ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί είναι η 25η και η 27η Νοεμβρίου. Αυτό το χρονοδιάγραμμα αναμένεται να ακολουθήσει μια παρόμοια δομή με τις πληρωμές του Νοεμβρίου, διασφαλίζοντας την έγκαιρη καταβολή των ποσών.

Παρόλα αυτά, ο e-ΕΦΚΑ δεν έχει οριστικοποιήσει ακόμα το ακριβές χρονοδιάγραμμα για αυτές τις πληρωμές, κάτι που σημαίνει ότι οι ημερομηνίες ενδέχεται να επιβεβαιωθούν ή να τροποποιηθούν. Οι συνταξιούχοι καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν ενημερώσεις σχετικά με τις ακριβείς ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026.

Με πληροφορίες από: enikos.gr