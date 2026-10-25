Εξοικονόμηση σχεδόν 20 ευρώ στο σούπερ μάρκετ με το PosoKanei.gov.gr

Ένα ψηφιακό εργαλείο, το οποίο είναι ενσωματωμένο στην πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr, μπορεί να αποτελέσει έναν σημαντικό σύμμαχο για τους καταναλωτές στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τις δαπάνες τους στο σούπερ μάρκετ. Η λειτουργία «Ψάξε μου Φθηνότερα» επιτρέπει την επιλογή φθηνότερων εναλλακτικών για τα προϊόντα που επιθυμούν να αγοράσουν, χωρίς να απαιτείται αλλαγή καταστήματος. Μια πρόσφατη δοκιμή σε ένα καλάθι με 31 προϊόντα, σε δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, κατέδειξε τη δυνατότητα εξοικονόμησης σχεδόν 20 ευρώ.

Το ψηφιακό εργαλείο «Ψάξε μου Φθηνότερα»

Η λειτουργία «Ψάξε μου Φθηνότερα» αποτελεί ένα σχετικά άγνωστο, αλλά ιδιαίτερα χρήσιμο, ψηφιακό εργαλείο που φιλοξενείται στην επίσημη πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr. Ο βασικός της στόχος είναι να βοηθήσει τους καταναλωτές να μειώσουν το κόστος των αγορών τους, εντοπίζοντας και προτείνοντας οικονομικότερες επιλογές για τα προϊόντα που έχουν επιλέξει.

Η καινοτομία της συγκεκριμένης λειτουργίας έγκειται στο ότι δεν απαιτεί από τον καταναλωτή να αλλάξει το κατάστημα από το οποίο ψωνίζει. Αντίθετα, αναζητά και παρουσιάζει φθηνότερες εναλλακτικές για κάθε προϊόν μέσα στο ίδιο σούπερ μάρκετ, επιτρέποντας έτσι την εξοικονόμηση χρημάτων με την επιλογή προϊόντων χαμηλότερου κόστους, χωρίς πρόσθετη ταλαιπωρία.

Αποτελέσματα δοκιμής σε μεγάλες αλυσίδες

Προκειμένου να αναδειχθεί η αποτελεσματικότητα του εργαλείου, πραγματοποιήθηκε μια δοκιμή σε δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, τον Σκλαβενίτη και τον Μασούτη. Το καλάθι που χρησιμοποιήθηκε για τη δοκιμή περιλάμβανε 31 προϊόντα, καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα αναγκών, όπως απορρυπαντικά, είδη παντοπωλείου και βασικά τρόφιμα.

Στην περίπτωση του Σκλαβενίτη, το αρχικό κόστος της λίστας αγορών ανερχόταν στα 103,14 ευρώ. Μετά την εφαρμογή της λειτουργίας «Ψάξε μου Φθηνότερα», το συνολικό κόστος μειώθηκε στα 83,37 ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε μια αξιοσημείωτη εξοικονόμηση 19,77 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 19,2% της αρχικής δαπάνης.

Αντίστοιχα, στον Μασούτη, το ίδιο καλάθι προϊόντων είχε αρχικό κόστος 104,38 ευρώ. Με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου, η τιμή υποχώρησε στα 83,82 ευρώ. Η εξοικονόμηση σε αυτή την περίπτωση ήταν 20,56 ευρώ, δηλαδή περίπου 19,7% του αρχικού ποσού. Και στις δύο περιπτώσεις, η μείωση του κόστους επιτεύχθηκε χωρίς ο καταναλωτής να χρειαστεί να αλλάξει κατάστημα, αλλά επιλέγοντας πιο οικονομικές εναλλακτικές για τα προϊόντα της λίστας του.

Η σημασία της σύγκρισης τιμών για τα νοικοκυριά

Τα αποτελέσματα της δοκιμής, αν και αφορούν το συγκεκριμένο καλάθι και τις τιμές που εξετάστηκαν, υπογραμμίζουν τη δυνατότητα που έχει ο καταναλωτής να περιορίσει σημαντικά τη δαπάνη για τις αγορές του νοικοκυριού. Η σύγκριση τιμών και η επιλογή οικονομικότερων προϊόντων, χωρίς την ανάγκη αλλαγής σούπερ μάρκετ, αναδεικνύεται ως ένα αποτελεσματικό μέσο διαχείρισης του κόστους.

Σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής εξακολουθεί να επιβαρύνει τα ελληνικά νοικοκυριά, η σύγκριση τιμών αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο στη διαχείριση των καθημερινών δαπανών. Η δυνατότητα εντοπισμού οικονομικότερων επιλογών πριν από την πραγματοποίηση της αγοράς μπορεί να συμβάλει στον καλύτερο έλεγχο του κόστους του καλαθιού, παρόλο που οι ευρύτερες πιέσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό παραμένουν.

Λειτουργία και δυνατότητες της πλατφόρμας PosoKanei.gov.gr

Η πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr αποτελεί την επίσημη ψηφιακή υπηρεσία σύγκρισης τιμών της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τιμές σε συνολικά 11 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα επιλογών.

Η λειτουργία «Ψάξε μου Φθηνότερα» διαφοροποιείται από την απλή σύγκριση του συνολικού κόστους ενός καλαθιού μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη λειτουργία εστιάζει στην αναζήτηση οικονομικότερων εναλλακτικών για κάθε μεμονωμένο προϊόν, εντός του ίδιου καταστήματος. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής μπορεί να διατηρήσει την επιλογή της αλυσίδας από την οποία επιθυμεί να ψωνίσει, ενώ ταυτόχρονα να επιτύχει μείωση της συνολικής δαπάνης.

Με αυτό τον τρόπο, αποφεύγεται η ανάγκη για χειροκίνητη αναζήτηση τιμών σε φυλλάδια, ιστοσελίδες ή απευθείας στα ράφια των καταστημάτων, καθιστώντας τη διαδικασία πιο απλή και αποδοτική. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η τελική εξοικονόμηση εξαρτάται από τη σύνθεση του καλαθιού των αγορών, καθώς και από τις διαθέσιμες οικονομικές εναλλακτικές για τα επιλεγμένα προϊόντα.

Με πληροφορίες από: Topontiki