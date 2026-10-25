161 Συλλογικές συμβάσεις εργασίας υπογράφηκαν σε οκτώ μήνες

Συνολικά 161 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας έχουν υπογραφεί από τις 16 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι σήμερα, σηματοδοτώντας μια περίοδο εντατικών συλλογικών διαπραγματεύσεων. Οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν αυξήσεις μισθών και νέες παροχές για τους εργαζομένους, με τις αυξήσεις να φτάνουν έως και το 11% σε ορισμένους κλάδους.

Η αφετηρία για αυτή την εξέλιξη δόθηκε με την εφαρμογή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, η οποία συνοδεύεται από περισσότερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και επέκταση συμβάσεων σε επιπλέον τομείς της οικονομίας.

Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία και η νομοθέτηση

Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία αποτελεί μια τριμερή συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των εθνικών κοινωνικών εταίρων. Η υπογραφή της έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2025, έπειτα από μια περίοδο επτά μηνών εντατικών διαβουλεύσεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Τον Φεβρουάριο του 2026, η συμφωνία αυτή θεσμοθετήθηκε, ανοίγοντας τον δρόμο για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η νομοθέτηση προέβλεπε συγκεκριμένα την ευκολότερη επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, καθώς και την επαναφορά της πλήρους μετενέργειάς τους, δημιουργώντας ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο για τις εργασιακές σχέσεις.

Ο απολογισμός των συλλογικών συμβάσεων

Οκτώ μήνες μετά τη νομοθέτηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, τα αποτελέσματα των συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι εμφανή. Από τις 16 Φεβρουαρίου 2026, έχουν υπογραφεί συνολικά 161 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι οποίες κατανέμονται σε διάφορους τύπους.

Πιο συγκεκριμένα, οι νέες συμφωνίες περιλαμβάνουν 10 κλαδικές συμβάσεις, 6 ομοιοεπαγγελματικές, 144 επιχειρησιακές, καθώς και την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Αυτή η διεύρυνση της κάλυψης αφορά ένα σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού σε πολλούς τομείς της οικονομίας.

Αυξήσεις και παροχές στον κλάδο πετρελαιοειδών

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα των πρόσφατων συμφωνιών είναι αυτό του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών. Η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπογράφηκε σε αυτόν τον τομέα προβλέπει άμεση μισθολογική αύξηση της τάξης του 4% για το έτος 2026.

Επιπλέον, η σύμβαση εξασφαλίζει μια συνολική ενίσχυση των αποδοχών που αναμένεται να φτάσει το 11% έως το έτος 2028. Παράλληλα με τις μισθολογικές αυξήσεις, περιλαμβάνονται και πρόσθετες παροχές για τους εργαζομένους, όπως επίδομα σπουδών και ένα ετήσιο επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού ύψους 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Εφόσον η σύμβαση επεκταθεί, αναμένεται να καλύψει περισσότερους από 5.000 εργαζομένους στον κλάδο.

Νέες ρυθμίσεις στην τσιμεντοβιομηχανία

Αντίστοιχα σημαντικές είναι και οι προβλέψεις στην τσιμεντοβιομηχανία, όπου η νέα συμφωνία θεσπίζει τέσσερις αυξήσεις μισθών για τα έτη 2025 και 2026. Οι αυξήσεις αυτές ξεπερνούν το 5,5% σε ετήσια βάση, ενισχύοντας σημαντικά τις αποδοχές των εργαζομένων.

Εκτός από τις μισθολογικές ρυθμίσεις, η σύμβαση προβλέπει και προσαύξηση προϋπηρεσίας, η οποία μπορεί να φτάσει έως και το 55%. Επιπλέον, περιλαμβάνει οικονομική ενίσχυση ύψους 600 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί, ενώ για πρώτη φορά θεσπίζεται φοιτητικό επίδομα που μπορεί να φτάσει έως τα 400 ευρώ.

Διεύρυνση κάλυψης σε επισιτισμό και ζαχαρώδη

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε κλάδους όπως ο επισιτισμός και τα ζαχαρώδη προϊόντα. Στον επισιτισμό, η διευρυμένη σύμβαση καλύπτει πλέον περισσότερους από 400.000 εργαζομένους, προβλέποντας βασικούς μισθούς που κυμαίνονται από 930 έως 1.100 ευρώ.

Οι αποδοχές αυτές διαμορφώνονται έως και 19,6% υψηλότερα από τον νόμιμο κατώτατο μισθό, ενώ η σύμβαση περιλαμβάνει και πρόσθετα επιδόματα. Αντίστοιχα, στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων, η επέκταση της συλλογικής σύμβασης οδήγησε σε σημαντική αύξηση του αριθμού των καλυπτόμενων εργαζομένων, από 6.000 σε 23.000. Για τους εργαζομένους αυτούς προβλέπονται επίσης μισθολογικές αυξήσεις και πρόσθετες παροχές, ενισχύοντας τις εργασιακές τους συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit