Τα αστέρια Michelin: Οικονομικά οφέλη και νέες προοπτικές για την Ελλάδα

Η ανακοίνωση των νέων ελληνικών επιλογών του οδηγού Michelin δίνει αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν τα αστέρια στην οικονομική δραστηριότητα μιας περιοχής. Για πρώτη φορά, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Michelin με τον ΕΟΤ, η κάλυψη επεκτείνεται πέρα από την Αθήνα, συμπεριλαμβάνοντας τη Θεσσαλονίκη και τη Σαντορίνη. Αυτοί οι τρεις προορισμοί έχουν πολύ διαφορετικές ανάγκες, αλλά η βράβευση εστιατορίων μπορεί να φέρει σημαντικά οφέλη.

Η οικονομική διάσταση των αστεριών Michelin

Ένα αστέρι Michelin έχει τη δυνατότητα να γεμίσει τα ξενοδοχεία μιας μικρής πόλης και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τους τοπικούς παραγωγούς. Για παράδειγμα, ένας ξενοδόχος στην περιοχή μπορεί να δει μια επιπλέον διανυκτέρευση, ενώ ένας τυροκόμος ή ένας παραγωγός αγροτικών προϊόντων μπορεί να εξασφαλίσει μια σταθερή παραγγελία. Ο ιδιοκτήτης του βραβευμένου εστιατορίου παρατηρεί επίσης αύξηση στις κρατήσεις.

Ωστόσο, η απόκτηση ενός αστεριού συχνά συνεπάγεται και μεγαλύτερο κόστος για τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, καθώς πρέπει να ανταποκριθεί στις αυξημένες προσδοκίες των πελατών. Την επομένη κάθε ανακοίνωσης, η συζήτηση στρέφεται στα ονόματα των σεφ και των εστιατορίων: ποιος κέρδισε το πρώτο του αστέρι, ποιος έχασε τη διάκρισή του, και ποιος απέκτησε δεύτερο ή τρίτο.

Η επέκταση του οδηγού στην Ελλάδα

Η νέα ελληνική επιλογή του οδηγού Michelin σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για τον τουριστικό και γαστρονομικό χάρτη της χώρας. Η συνεργασία της Michelin με τον ΕΟΤ οδήγησε στην επέκταση της κάλυψης, η οποία πλέον περιλαμβάνει τη Θεσσαλονίκη και τη Σαντορίνη, εκτός από την πρωτεύουσα, την Αθήνα.

Πρόκειται για τρεις προορισμούς που παρουσιάζουν πολύ διαφορετικές ανάγκες και χαρακτηριστικά. Η ένταξη της Θεσσαλονίκης και της Σαντορίνης στον οδηγό αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα της ελληνικής κουζίνας και να προσελκύσει ένα κοινό που αναζητά υψηλής ποιότητας γαστρονομικές εμπειρίες, συμβάλλοντας στην τοπική οικονομία.

Οικονομικά στοιχεία από την Ιταλία

Μια σαφή εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται γύρω από τα εστιατόρια με αστέρια Michelin προσφέρει η Ιταλία. Σύμφωνα με τη μελέτη «Taste Tourism», η οποία παρουσιάστηκε το 2024, η δαπάνη των πελατών των βραβευμένων εστιατορίων για διαμονή, αγορές και τοπικές υπηρεσίες εκτιμήθηκε σε 438 εκατομμύρια ευρώ για το έτος 2023. Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει τον λογαριασμό του εστιατορίου.

Από το συνολικό αυτό ποσό, περίπου 355 εκατομμύρια ευρώ αφορούσαν τον τομέα της φιλοξενίας. Η ίδια έρευνα κατέδειξε ότι το 74,6% της ξένης πελατείας και το 39,5% της ιταλικής περνούσε τουλάχιστον μία νύχτα στον προορισμό ή σε κοντινή απόσταση. Το ετήσιο όφελος για την περιοχή εκτιμήθηκε σε περίπου 805.000 ευρώ ανά εστιατόριο με ένα αστέρι και σε πάνω από 6,5 εκατομμύρια ευρώ ανά τριάστερο εστιατόριο. Αυτά τα μεγέθη, αν και αφορούν την ιταλική αγορά και δεν μεταφέρονται αυτούσια αλλού, υποδεικνύουν μια σαφή τάση.

Η διάκριση μεταξύ δαπάνης και πρόσθετου οφέλους

Είναι σημαντικό να γίνεται μια ουσιαστική διάκριση ανάμεσα στη συνολική δαπάνη των πελατών ενός βραβευμένου εστιατορίου και στη δαπάνη που προκλήθηκε άμεσα από τη βράβευσή του. Κάποιοι επισκέπτες ενδέχεται να είχαν ήδη αποφασίσει το ταξίδι τους ανεξάρτητα από τη διάκριση, ενώ άλλοι μπορεί να άλλαξαν προορισμό ή να παρέτειναν την παραμονή τους ειδικά για να βρουν τραπέζι στο συγκεκριμένο εστιατόριο.

Για να υπολογιστεί το πραγματικό πρόσθετο όφελος που προκύπτει από ένα αστέρι Michelin, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πόσοι επισκέπτες ήρθαν ειδικά για το εστιατόριο και πόσοι παρέτειναν την παραμονή τους εξαιτίας του. Αυτή η διαφορά είναι κρίσιμη όταν τέτοια ποσά χρησιμοποιούνται για τη στήριξη αποφάσεων τουριστικής πολιτικής. Οι εισπράξεις γύρω από ένα διάσημο εστιατόριο δείχνουν το μέγεθος της δραστηριότητας, αλλά δεν αποκαλύπτουν πόσο από αυτό οφείλεται αποκλειστικά στο αστέρι.

Παράδειγμα τοπικής σύνδεσης στη Σλοβενία

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ένα εστιατόριο υψηλής κουζίνας μπορεί να ενσωματωθεί πλήρως στον τόπο του αποτελεί το Hiša Franko στην κοιλάδα του Σότσα, στη Σλοβενία. Επικεφαλής του εστιατορίου είναι η διεθνούς φήμης σεφ, Άνα Ρος. Το Hiša Franko απέκτησε το τρίτο του αστέρι Michelin το 2023 και βρίσκεται έξω από το Κόμπαριντ.

Η κουζίνα του εστιατορίου βασίζεται σε ισχυρές σχέσεις συνεργασίας με τοπικούς καλλιεργητές, τυροκόμους, συλλέκτες άγριων φυτών και άλλους προμηθευτές της περιοχής. Αυτή η προσέγγιση αναδεικνύει τη σημασία της τοπικής παραγωγής και της συνεργασίας για την επιτυχία ενός βραβευμένου εστιατορίου, δημιουργώντας έναν κύκλο οικονομικής ανάπτυξης στην ευρύτερη κοινότητα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta