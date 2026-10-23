Απάτη στην Pizza Fan: Εκατομμύρια ευρώ από «κερασμένες» πίτσες και κρυμμένα έσοδα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την απάτη που φέρεται να είχε στήσει ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας Pizza Fan, ο οποίος έκρυβε ένα εκατομμύριο ευρώ σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο-κρύπτη στην οικία του. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εστιάζοντας στον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού απόκρυψης εσόδων, ενώ έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη εννέα ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Το «κόλπο» με τις «κερασμένες» πίτσες

Το σύστημα της απάτης, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, βασιζόταν στη χρήση ενός ειδικού λογισμικού. Μέσω αυτού του λογισμικού, παραγγελίες οι οποίες είχαν εξοφληθεί κανονικά από τους πελάτες, εμφανίζονταν στα ταμεία των καταστημάτων ως «κεράσματα».

Η πρακτική αυτή λειτουργούσε ως εξής: ο πελάτης προχωρούσε στην παραγγελία του και πλήρωνε το αντίτιμο των προϊόντων με μετρητά. Ωστόσο, στο σύστημα της επιχείρησης, ένα μέρος της παραγγελίας καταχωριζόταν ως δωρεάν προσφορά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η αξία που απεικονιζόταν στα ηλεκτρονικά στοιχεία της επιχείρησης να είναι μικρότερη από το πραγματικό ποσό που είχε εισπραχθεί.

Απόκρυψη ΦΠΑ και τεράστια φορολογική ζημία

Ως παράδειγμα της μεθόδου, αναφέρεται ότι εάν ένας πελάτης αγόραζε τρεις πίτσες και πλήρωνε το συνολικό ποσό με μετρητά, μία από αυτές τις πίτσες φέρεται να μπορούσε να εμφανιστεί στο σύστημα ως «κέρασμα». Αυτό συνέβαινε παρόλο που η συγκεκριμένη πίτσα δεν είχε δοθεί δωρεάν στον πελάτη.

Μέσω αυτής της πρακτικής, δεν αποδιδόταν ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για το μέρος των εσόδων που αποκρύπτονταν. Η υπόθεση αφορά συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από το 2022 έως και σήμερα, ενώ η πιθανή φορολογική ζημία που προκύπτει από αυτή την απάτη εκτιμάται ότι αγγίζει το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατασχέσεις και συνεχιζόμενες έρευνες

Στο πλαίσιο των ερευνών, στο σπίτι του ιδιοκτήτη της αλυσίδας κατασχέθηκαν περισσότερα από 500.000 ευρώ. Κάποιες πληροφορίες ανεβάζουν το κατασχεθέν χρηματικό ποσό ακόμα και πάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ. Εκτός από τα μετρητά, οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση πολυτελών αυτοκινήτων και κοσμημάτων.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν εξονυχιστικά κάθε στοιχείο, προκειμένου να αποκαλύψουν πλήρως τον μηχανισμό απόκρυψης εσόδων και να δώσουν απαντήσεις για όλα τα ζητήματα που έχουν προκύψει από την υπόθεση αυτή.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr