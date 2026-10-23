Ραγδαία πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο

Το καταναλωτικό κλίμα στο Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε σημαντική πτώση τον Οκτώβριο, καθώς οι αυξανόμενες τιμές των καυσίμων ανέδειξαν το μέγεθος του πλήγματος στο κόστος ζωής. Η επιδείνωση αυτή συνδέεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και έχει οδηγήσει σε ανησυχία τους καταναλωτές. Η GfK ανακοίνωσε πως ο δείκτης εμπιστοσύνης κατρακύλησε σε επίπεδα που είχαν να παρατηρηθούν από την περίοδο του Brexit, εκτός της πανδημίας.

Η μεγάλη πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Ο δείκτης εμπιστοσύνης της GfK για το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε στο -24 τον Οκτώβριο, καταγράφοντας πτώση 11 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Αυτή η σημαντική μείωση είναι αποτέλεσμα της αύξησης του κόστους ζωής. Η πτώση αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί, εξαιρουμένης της περιόδου της πανδημίας, από τότε που οι Βρετανοί πολίτες ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016.

Η έρευνα που οδήγησε σε αυτά τα αποτελέσματα διεξήχθη μεταξύ της 1ης και της 14ης Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν άρχισαν να γίνονται αισθητές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, επιβαρύνοντας περαιτέρω την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών.

Οι αιτίες πίσω από την επιδείνωση

Οι αυξανόμενες τιμές των καυσίμων αποτέλεσαν έναν από τους κύριους παράγοντες που συνέβαλαν στην επιδείνωση του καταναλωτικού κλίματος. Συγκεκριμένα, οι τιμές του ντίζελ ξεπέρασαν τις 2 λίρες, δηλαδή τα 2,7 δολάρια, ανά λίτρο για πρώτη φορά. Παράλληλα, τα νοικοκυριά άρχισαν να αντιμετωπίζουν την πιθανότητα μιας αύξησης των λογαριασμών ενέργειας κατά 25% τον Ιανουάριο, προσθέτοντας νέα ανησυχία.

Επιπλέον, τα βασικά επιτόκια των στεγαστικών δανείων πλησίασαν το 6%, επιβαρύνοντας όσους έχουν δάνεια. Αξιωματούχοι της Τράπεζας της Αγγλίας δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να προχωρήσουν στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων σε διάστημα άνω των τριών ετών ήδη από τον Νοέμβριο, γεγονός που θα επηρεάσει περαιτέρω το κόστος δανεισμού.

Δηλώσεις και κυβερνητικές κινήσεις

Ο Νιλ Μπέλαμι, διευθυντής πληροφοριών για την καταναλωτική συμπεριφορά στην GfK, εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση. «Η ταχύτητα αυτής της επιδείνωσης είναι ανησυχητική», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι οι καταναλωτές δέχονται τώρα «αμείλικτες πιέσεις κόστους ζωής, σε ένα διεθνές πλαίσιο ανεπίλυτων περιφερειακών συγκρούσεων».

Η φθινοπωρινή αυτή πτώση «σβήνει» όλη τη βελτίωση που είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η βελτίωση αυτή είχε παρατηρηθεί αφότου ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε πρωθυπουργός και ανακοίνωσε μέτρα βοήθειας για τα νοικοκυριά που αντιμετώπιζαν δυσκολίες με τους αυξανόμενους λογαριασμούς. Ο υπουργός Οικονομικών, Τζον Χίλι, αναμένεται να αποκαλύψει περαιτέρω μέτρα στον προϋπολογισμό που θα ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα.

Επιπτώσεις σε αγορές και νοικοκυριά

Η πτώση της εμπιστοσύνης αυτόν τον μήνα ήταν αντίστοιχη με αυτήν που παρατηρήθηκε μετά το δημοψήφισμα για το Brexit, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της τρέχουσας κρίσης. Όλοι οι δείκτες εμπιστοσύνης που παρακολουθούνται από την GfK κατέγραψαν μείωση, αντανακλώντας τη γενικευμένη ανησυχία.

Τα σχέδια για αγορές μεγάλων ποσοτήτων μειώθηκαν απότομα, γεγονός που αποτελεί ένα ανησυχητικό σημάδι για τους λιανοπωλητές, ενόψει της κρίσιμης εορταστικής περιόδου. Αντίθετα, οι προθέσεις αποταμίευσης, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στη συνολική βαθμολογία κλίματος, αυξήθηκαν, δείχνοντας μια τάση των καταναλωτών να είναι πιο προσεκτικοί με τα χρήματά τους.

Το κλίμα επιδεινώθηκε σε όλες τις εισοδηματικές ομάδες. Οι καταναλωτές υψηλού εισοδήματος, οι οποίοι αποτελούν τη μοναδική ομάδα που εξακολουθούσε να ξοδεύει πέρα από τα απαραίτητα, υπέστησαν τη χειρότερη πτώση. Η εμπιστοσύνη σε αυτή την ομάδα μειώθηκε κατά 20 μονάδες, φτάνοντας στις -7 μονάδες τον Οκτώβριο.

Με πληροφορίες από: Newsit