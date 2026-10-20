Ζευγάρι στη Βρετανία έχτισε μόνο του σπίτι με «τούβλα Lego» και εξοικονόμησε 100.000 ευρώ

Η Hannah Bird και ο σύζυγός της, Charlie, από το Burnham-on-Sea της Αγγλίας, βρίσκονται λίγο πριν τη μετακόμιση στο νέο τους σπίτι, το οποίο κατασκεύασαν σε μεγάλο βαθμό μόνοι τους. Το ζευγάρι επέλεξε μια πρωτότυπη μέθοδο, χρησιμοποιώντας μπλοκ πολυστυρενίου που συναρμολογούνται όπως τα κομμάτια Lego, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν μια κατοικία 140 τετραγωνικών μέτρων. Μέσω της προσωπικής τους εργασίας, υπολογίζουν ότι κατάφεραν να εξοικονομήσουν περίπου 100.000 ευρώ από το συνολικό κόστος του έργου.

Η απόφαση για τη δική τους κατοικία

Η αγορά κατοικίας στη Βρετανία έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολη, με τις τιμές να είναι υψηλές και πολλά διαθέσιμα ακίνητα να απαιτούν ολική επισκευή. Αρχικά, η 29χρονη Hannah και ο Charlie εξέταζαν το ενδεχόμενο να αγοράσουν ένα παλιό σπίτι και να το ανακαινίσουν, ωστόσο τα ακίνητα που εντόπισαν κόστιζαν περίπου 240.000 ευρώ, ενώ ορισμένα δεν διέθεταν καν στέγη.

Η αγορά μιας καινούργιας κατοικίας δεν αποτελούσε οικονομικά βιώσιμη λύση για το ζευγάρι, καθώς ακόμη και ένα σπίτι με δύο υπνοδωμάτια μπορούσε να κοστίζει έως και 450.000 ευρώ. Μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις, η Hannah και ο Charlie αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε αγορά, αλλά να κατασκευάσουν το δικό τους σπίτι από την αρχή, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι ένα μεγάλο μέρος της εργασίας.

Το σύστημα κατασκευής «Lego»

Η ιδέα που άλλαξε τα σχέδιά τους προήλθε από την Hannah, η οποία εργάζεται ως travel blogger. Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής της σε μια έκθεση, ανακάλυψε ένα σύστημα κατασκευής που βασίζεται σε μπλοκ τα οποία συναρμολογούνται όπως τα κομμάτια Lego. Η ίδια δήλωσε στο βρετανικό μέσο Metro ότι «Είναι σαν να παίζεις με μπλοκ Lego. Πρακτικά, οποιοσδήποτε μπορεί να το κάνει».

Το συγκεκριμένο σύστημα ονομάζεται ICF (Insulated Concrete Forms) και χρησιμοποιεί καλούπια από διογκωμένη πολυστερίνη. Αυτά τα καλούπια κουμπώνουν μεταξύ τους και στη συνέχεια γεμίζονται με σκυρόδεμα, δημιουργώντας έτσι τοίχους με αντοχή και σημαντικές θερμομονωτικές ιδιότητες. Η πολυστερίνη συμβάλλει στον περιορισμό των θερμικών απωλειών, προσφέροντας ενεργειακή απόδοση στην κατοικία.

Η έναρξη του εγχειρήματος και οι προκλήσεις

Το εγχείρημα της κατασκευής ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022, όταν το ζευγάρι αγόρασε ένα οικόπεδο λίγο μεγαλύτερο από 1.000 τετραγωνικά μέτρα, στην τιμή των περίπου 83.000 ευρώ. Πριν αρχίσει η κατασκευή της κατοικίας, χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν μια σειρά προπαρασκευαστικών εργασιών. Αυτές περιλάμβαναν τον καθαρισμό της έκτασης, την τοποθέτηση περίφραξης και τη διαμόρφωση του δρόμου πρόσβασης.

Παράλληλα, πραγματοποίησαν τις απαραίτητες εκσκαφές για τις παροχές νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Παρά την αρχική εντύπωση ότι η διαδικασία ήταν απλή, το ζευγάρι δεν άργησε να αναρωτηθεί αν έκανε σωστά τη δουλειά. Η Hannah θυμήθηκε ότι «Στην αρχή, όλα έμοιαζαν υπερβολικά εύκολα». Για να ξεπεράσουν τις αμφιβολίες τους, παρακολούθησαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έστειλαν τα σχέδια του σπιτιού στην εταιρεία που κατασκευάζει το σύστημα, ζητώντας οδηγίες για τη σωστή τοποθέτηση των μπλοκ.

Το κόστος και η εξοικονόμηση

Το συνολικό κόστος του έργου για την κατασκευή της κατοικίας των 140 τετραγωνικών μέτρων υπολογίζεται σε περίπου 225.000 ευρώ. Χάρη στην προσωπική τους εργασία και τη συμμετοχή τους σε μεγάλο μέρος της διαδικασίας, η Hannah και ο Charlie εκτιμούν ότι έχουν εξοικονομήσει σχεδόν 100.000 ευρώ.

Το σχέδιο της νέας τους κατοικίας, η οποία βρίσκεται σε μια παραθαλάσσια πόλη στην κομητεία Σόμερσετ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, περιλαμβάνει επίσης έναν χώρο γραφείου και ένα ευρύχωρο γκαράζ, καλύπτοντας τις ανάγκες του ζευγαριού για λειτουργικότητα και άνεση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta