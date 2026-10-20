Παναιτωλικός: Εξασφάλισε εισιτήρια για τη Νέα Φιλαδέλφεια και επιστρέφει στο Emileon

Ο Παναιτωλικός εξασφάλισε τη θύρα των φιλοξενούμενων στην Allwyn Arena για τις ανάγκες των φιλάθλων του, ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Η ομάδα του Αγρινίου, μετά από μια σειρά τεσσάρων διαδοχικών ηττών, συνεχίζει το απαιτητικό πρόγραμμά της στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί, το ερχόμενο Σάββατο 24 Οκτωβρίου, θα φιλοξενηθεί από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ σε έναν αγώνα που είναι προγραμματισμένος για τις 20:00. Οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, προκειμένου να αρχίσουν την προετοιμασία τους για αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.

Εισιτήρια για τη θύρα των φιλοξενούμενων

Ο «Τίτορμος» κατάφερε να εξασφαλίσει τα απαραίτητα εισιτήρια για τον κρίσιμο αγώνα με τον «Δικέφαλο». Η ΑΕΚ, πιστή στην πάγια τακτική της να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των ομάδων εντός των ελληνικών συνόρων, παραχώρησε τη θύρα 48. Η συγκεκριμένη θύρα έχει χωρητικότητα 600 θέσεων, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα σε ένα σημαντικό αριθμό φιλάθλων του Παναιτωλικού να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση και να στηρίξουν την ομάδα τους.

Η διάθεση των εισιτηρίων για τους φιλοξενούμενους αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, με τις σχετικές πληροφορίες να ανακοινώνονται εντός των επόμενων ημερών. Οι φίλαθλοι του Παναιτωλικού, γνωστοί ως Warriors, έχουν ήδη απευθύνει ένα θερμό κάλεσμα ενόψει του ματς στην Allwyn Arena, προτρέποντας τους Αγρινιώτες να δώσουν δυναμικό παρών στην Αθήνα και να δημιουργήσουν μια έντονη ατμόσφαιρα.

Η αγωνιστική κατάσταση και η προετοιμασία της ομάδας

Στο αγωνιστικό σκέλος, η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου είχε μια ημέρα ξεκούρασης, καθώς οι παίκτες είχαν ρεπό την Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, το σύνολο θα επιστρέψει στο προπονητικό κέντρο Emileon. Εκεί θα ξεκινήσει εντατικά την προετοιμασία του για τον επικείμενο αγώνα της Νέας Φιλαδέλφειας, με στόχο να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμο απέναντι στην πρωταθλήτρια.

Η επιστροφή στις προπονήσεις αναμένεται να φέρει και νεότερα σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών ποδοσφαιριστών της ομάδας, καθώς το ιατρικό επιτελείο θα αξιολογήσει την πορεία αποκατάστασής τους. Ο Παναιτωλικός προέρχεται από μια δύσκολη περίοδο, έχοντας καταγράψει τέσσερις διαδοχικές ήττες. Η πιο πρόσφατη ήταν αυτή απέναντι στον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο, όπου η ομάδα δεν κατάφερε να μετατρέψει τις δημιουργηθείσες φάσεις σε γκολ, με αποτέλεσμα να μην πάρει βαθμολογικό όφελος.

Το κάλεσμα των φιλάθλων για δυναμική παρουσία

Οι φίλαθλοι του Παναιτωλικού, παρά τις πρόσφατες αγωνιστικές δυσκολίες και τις τέσσερις συνεχόμενες ήττες, εκφράζουν την αμέριστη στήριξή τους στην ομάδα. Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν, τονίζουν με έμφαση: «Τέσσερις συνεχόμενες ήττες, αλλά εμείς δεν μάθαμε στα εύκολα και σίγουρα δεν ξέρουμε να γυρίζουμε την πλάτη στα δύσκολα. Γιατί η περηφάνια του Παναιτωλικού δεν μετριέται από τα αποτελέσματα.»

Οι Warriors καλούν όλους τους Αγρινιώτες να βρεθούν μαζί τους το ερχόμενο Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας τους. «Το Σάββατο θα είμαστε πάλι στο πόστο μας και θα τραγουδάμε με όλη μας τη δύναμη. Καλούμε όλους τους Αγρινιώτες μαζί μας, να δώσουμε άλλο ένα βροντερό παρών στην Αθήνα,» αναφέρεται στο κάλεσμα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συνάντησης και τους συνδέσμους για την αγορά των εισιτηρίων αναμένονται να ανακοινωθούν σύντομα, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των φιλάθλων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta