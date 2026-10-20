Το χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο 0,26%

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε τη σημερινή συνεδρίαση με ήπια άνοδο, παρά το γεγονός ότι στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών οι τιμές των μετοχών κινήθηκαν πτωτικά. Η αγορά κατάφερε να γυρίσει σε θετικό έδαφος, με την άνοδο των τραπεζικών μετοχών να λειτουργεί ως βασικός μοχλός. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώθηκε στις 2.610,22 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,26%.

Η πορεία του Γενικού Δείκτη και ο τζίρος

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε ενδοσυνεδριακά χαμηλότερη τιμή στις 2.578,55 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,95% πριν ανακάμψει. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε συνολικά στα 296,92 εκατ. ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει τις διακινηθείσες μετοχές.

Συνολικά, διακινήθηκαν 29.767.385 μετοχές, γεγονός που αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον των επενδυτών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η πορεία της αγοράς χαρακτηρίστηκε από μεταβλητότητα, με τις πιέσεις να αντισταθμίζονται τελικά από την ανοδική κίνηση σε συγκεκριμένους κλάδους.

Οι επιδόσεις των δεικτών και η συμβολή των τραπεζών

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης εμφάνισε άνοδο σε ποσοστό 0,30%, υποστηρίζοντας την ανοδική τάση του Γενικού Δείκτη. Αντίθετα, ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε υποχώρηση σε ποσοστό 0,12%, δείχνοντας μια διαφοροποίηση στην πορεία των εταιρειών διαφορετικού μεγέθους.

Η άνοδος των τραπεζών αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τη θετική μεταστροφή της αγοράς. Μετοχές όπως της Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha Bank συνέβαλαν σημαντικά στην ανάκαμψη, ενισχύοντας το θετικό κλίμα προς το τέλος της συνεδρίασης.

Οι μετοχές που ξεχώρισαν με κέρδη

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, αρκετές κατέγραψαν αξιόλογα κέρδη. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές της Aktor, με ποσοστό 3,87%. Ακολούθησαν η Lamda Development με άνοδο 2,79% και η Τράπεζα Πειραιώς με κέρδη 1,98%.

Επίσης, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) είδε τη μετοχή του να ενισχύεται κατά 1,94%, ενώ η Alpha Bank έκλεισε με άνοδο 1,52%. Αυτές οι επιδόσεις συνέβαλαν στην τελική θετική εικόνα του Γενικού Δείκτη.

Απώλειες και νέα εισαγωγή στην αγορά

Στον αντίποδα, ορισμένες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψαν απώλειες. Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με ποσοστό -2,51%. Ακολούθησαν τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) με πτώση 1,64%, η Allwyn με -1,31% και η Aegean Airlines με απώλειες 1,08%.

Σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Euronext Αθηνών 140.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας Capital Maritime Finance. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης ορίστηκε στα 7,50 ευρώ ανά μετοχή. Η μετοχή της Capital Maritime Finance έκλεισε με άνοδο 0,27% στα 7,52 ευρώ, με συνολική διακίνηση 1.841.106 μετοχών, αξίας 13,82 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρθηκαν.

Το κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές

Στο διεθνές περιβάλλον, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία, σε συνδυασμό με τη νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, δημιούργησαν ένα κλίμα ανησυχίας που επηρέασε τις ευρωπαϊκές αγορές.

Αυτές οι διεθνείς εξελίξεις διαμόρφωσαν ένα γενικότερο αρνητικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να διατηρήσει θετικό πρόσημο, κυρίως χάρη στην εσωτερική δυναμική και την απόδοση συγκεκριμένων κλάδων.

Με πληροφορίες από: News.gr