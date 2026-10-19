Ο υπουργός Ανάπτυξης για τη στήριξη της φαρμακοβιομηχανίας και την οικονομική ανάπτυξη

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μίλησε στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία του κλάδου. Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Τόνισε ότι αποτελεί βασικό σύμμαχο στην προσπάθεια για παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Η στρατηγική σημασία της φαρμακοβιομηχανίας

Σύμφωνα με τον υπουργό, η φαρμακοβιοβιομηχανία συνδυάζει αποτελεσματικά την παραγωγή με την έρευνα και την καινοτομία. Αυτός ο συνδυασμός έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας. Ο κλάδος αναγνωρίζεται ως ένας από τους βασικούς πυλώνες για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος συνεχάρη τις επιχειρήσεις του κλάδου για τη διαρκή συνεισφορά τους στην έρευνα, την καινοτομία και την παραγωγή. Η συμβολή τους θεωρείται κρίσιμη για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή φαρμακευτική βιομηχανία.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης και της καινοτομίας

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στην αυξανόμενη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών. Η αναφορά αυτή έγινε με αφορμή τα πρόσφατα εγκαίνια του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» στο Λαύριο, ένα γεγονός που σηματοδοτεί την είσοδο της χώρας σε μια νέα εποχή τεχνολογικής ανάπτυξης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η καινοτομία και η τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλουν με ταχύτατους ρυθμούς τα παραγωγικά και οικονομικά δεδομένα παγκοσμίως. Εξέφρασε την προσδοκία ότι η αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών θα συμβάλει σημαντικά στην πρόοδο τόσο της οικονομίας όσο και της ανθρωπότητας γενικότερα.

Στοιχεία και συνεισφορά του κλάδου

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, όπως επισήμανε ο υπουργός, διαθέτει συνολικά 51 παραγωγικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, λειτουργούν 31 μονάδες έρευνας, γεγονός που αναδεικνύει την ισχυρή δέσμευση του κλάδου στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και θεραπειών.

Ο κλάδος απασχολεί σήμερα 55.000 εργαζομένους, καθιστώντας τον έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες στην Ελλάδα. Η παραγωγή καινοτόμων φαρμάκων και προϊόντων από τις ελληνικές επιχειρήσεις συμβάλλει άμεσα στη βελτίωση της υγείας, της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας των πολιτών.

Οικονομικές προκλήσεις και αναπτυξιακή στρατηγική

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η μείωση του δημόσιου χρέους αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την οικονομική σταθερότητα. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι αυτές οι προϋποθέσεις δεν αρκούν από μόνες τους για να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Μία κεντρική πρόκληση που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία παραμένει το υψηλό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Ο υπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για ένα διαρθρωτικό πρόβλημα, το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και της περαιτέρω ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της οικονομίας και η ενίσχυση της βιομηχανίας αποκτούν καθοριστική σημασία, ιδίως ενόψει της περιόδου μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ανεργία, επενδύσεις και μελλοντικοί στόχοι

Τα τελευταία χρόνια, η αναπτυξιακή πορεία της χώρας συνδέθηκε στενά τόσο με τους πόρους που προήλθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης όσο και με τη σημαντική μείωση της ανεργίας. Η ανεργία υποχώρησε από το 18% στο 7,5%, ένα επίτευγμα που αναδεικνύει την πρόοδο που έχει σημειωθεί.

Παρόλα αυτά, η περαιτέρω μείωση της ανεργίας παραμένει ένας κεντρικός στόχος, αν και ο υπουργός αναγνώρισε ότι δεν θα είναι εύκολη. Για τον λόγο αυτό, η διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης θα εξαρτηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό από την προσέλκυση επενδύσεων και τη συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε την ανάγκη η χώρα να διατηρήσει μια σαφή αναπτυξιακή στρατηγική, ώστε να προστατεύσει και να αξιοποιήσει όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από: Topontiki