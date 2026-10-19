Το νομοσχέδιο για τον «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» τέθηκε σε διαβούλευση

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που περιγράφει λεπτομερώς τον «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά», καθώς και άλλα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο «Κουμπαράς» αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τον ερχόμενο Ιανουάριο, σηματοδοτώντας μια νέα προσέγγιση στην ενίσχυση της νεανικής αποταμίευσης.

Ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» και οι στόχοι του

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο θεσπίζει τον Ατομικό Επενδυτικό Λογαριασμό Ανηλίκων (Α.Ε.Λ.Α.). Αυτός ο λογαριασμός αποτελεί έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό, σχεδιασμένο για μακροχρόνια αποταμίευση.

Οι βασικοί σκοποί του Α.Ε.Λ.Α. είναι η δημιουργία περιουσιακών στοιχείων για τους νέους, η ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης και η προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας μεταξύ των ανηλίκων. Αυτές οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στην παροχή εργαλείων στους νέους για την οικονομική τους ενδυνάμωση από μικρή ηλικία.

Η πορεία του νομοσχεδίου

Το νομοσχέδιο θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως την 1η Νοεμβρίου. Ο στόχος είναι να νομοθετηθεί εντός του ίδιου μήνα, προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων.

Με πληροφορίες από: enikonomia.gr