ΕΛΣΤΑΤ: Ένας στους τρεις εργαζόμενους δυσκολεύεται να συντηρήσει και να φροντίσει την οικογένειά του

Σημαντικές δυσκολίες στην εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής αντιμετωπίζει ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Περίπου ένας στους τρεις εργαζόμενους δηλώνει πως δυσκολεύεται τόσο να φροντίσει όσο και να συντηρήσει τα παιδιά του ή εξαρτώμενους ενήλικες. Η έρευνα αυτή αναδεικνύει τις πιέσεις που υφίστανται οι εργαζόμενοι στην καθημερινότητά τους.

Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ και τα βασικά ευρήματα

Η ειδική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία εστίασε στον συνδυασμό οικογενειακής ζωής και εργασίας, διεξήχθη κατά τη διάρκεια του έτους 2025. Στην έρευνα συμμετείχαν άτομα ηλικίας από 18 έως 74 ετών, με στόχο να αποτυπωθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 33% των εργαζομένων που εξετάστηκαν ως προς τον συνδυασμό εργασίας και υποχρεώσεων φροντίδας, δηλώνει ότι οι απαιτήσεις της επαγγελματικής τους ζωής συγκρούονται με τις οικογενειακές τους ευθύνες. Αυτό το ποσοστό υπογραμμίζει την έκταση του προβλήματος στην ελληνική κοινωνία.

Οι ηλικιακές και έμφυλες διαφοροποιήσεις

Η πίεση που βιώνουν οι εργαζόμενοι δεν κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλες τις δημογραφικές ομάδες. Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει ότι η δυσκολία είναι μεγαλύτερη για συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού, αναδεικνύοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε ομάδας.

Ειδικότερα, οι γυναίκες εργαζόμενες φαίνεται να αντιμετωπίζουν εντονότερες προκλήσεις, καθώς το ποσοστό των γυναικών που δηλώνουν δυσκολία αυξάνεται στο 35,4%. Παράλληλα, η ηλικιακή ομάδα 35–44 ετών εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό δυσκολίας, φτάνοντας το 37,5%, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτή η περίοδος της ζωής είναι ιδιαίτερα απαιτητική όσον αφορά την ισορροπία εργασίας και οικογένειας.

Τα κυριότερα εμπόδια στην ισορροπία

Για τους εργαζόμενους που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις, το ωράριο εργασίας αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο πρόβλημα. Το 34,9% των ερωτηθέντων αναφέρει τις πολλές ώρες εργασίας ως το βασικό εμπόδιο στην προσπάθειά τους να συνδυάσουν τους δύο ρόλους.

Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό, συγκεκριμένα το 27%, επισημαίνει ότι η θέση εργασίας του είναι ιδιαίτερα απαιτητική ή εξαντλητική, προσθέτοντας επιπλέον βάρος στην καθημερινότητά τους. Ακολουθούν, με μικρότερο αλλά αξιόλογο ποσοστό, τα απρόβλεπτα ή δύσκολα προγράμματα εργασίας, που αναφέρονται από το 13% των εργαζομένων, καθώς και ο χρόνος μετακίνησης από το σπίτι στη δουλειά και αντίστροφα, ο οποίος αποτελεί πρόβλημα για το 12,9%.

Οι υποχρεώσεις φροντίδας των εργαζομένων

Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνει επίσης τη διάσταση των υποχρεώσεων φροντίδας που έχουν τα άτομα που συμμετείχαν. Συνολικά, το 29,8% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει υποχρεώσεις φροντίδας, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την ικανότητά τους να διαχειριστούν τον χρόνο τους και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εργασίας.

Αναλυτικότερα, η πλειονότητα των ατόμων αυτών, δηλαδή το 25,7%, φροντίζει παιδιά κάτω των 15 ετών. Ένα μικρότερο ποσοστό, το 3,2%, έχει την ευθύνη εξαρτώμενων ενηλίκων, ενώ το 0,9% φροντίζει ταυτόχρονα τόσο παιδιά όσο και ενηλίκους. Αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν την ποικιλία των οικογενειακών υποχρεώσεων που καλούνται να διαχειριστούν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Topontiki