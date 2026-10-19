Πληρώθηκαν 32,3 εκατ. ευρώ για ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα

Πληρωμές συνολικού ύψους 32,34 εκατομμυρίων ευρώ πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα για την ενίσχυση του αγροτικού τομέα. Οι καταβολές αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των Πυλώνων Ι και ΙΙ της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και δραστηριοτήτων των αγροτών.

Οι συνολικές καταβολές και οι Πυλώνες

Το συνολικό ποσό των 32,34 εκατ. ευρώ κατανεμήθηκε σε διάφορες κατηγορίες ενισχύσεων. Από αυτό το ποσό, τα 28,61 εκατ. ευρώ ολοκληρώνουν έναν κύκλο καταβολών που είχε ανακοινωθεί στις 15 Οκτωβρίου. Οι πληρωμές αυτές αφορούν ενισχύσεις του Πυλώνα Ι, εκτός ΟΣΔΕ, και καλύπτουν συγκεκριμένους τομείς.

Παράλληλα, ξεκίνησαν και εξελίσσονται ομαλά οι πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων για επενδυτικές παρεμβάσεις. Για αυτές τις παρεμβάσεις, καταβλήθηκαν 3,73 εκατ. ευρώ κατά το διάστημα από την 1η έως τις 15 Οκτωβρίου.

Ενισχύσεις Πυλώνα Ι εκτός ΟΣΔΕ

Οι ενισχύσεις του Πυλώνα Ι, ύψους 28,61 εκατ. ευρώ, κατευθύνθηκαν σε σημαντικούς τομείς της αγροτικής παραγωγής. Συγκεκριμένα, αφορούν τη μελισσοκομία, έναν κλάδο με ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική ύπαιθρο και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Επίσης, ενισχύθηκε ο αμπελοοινικός τομέας, που αποτελεί βασικό πυλώνα της αγροτικής οικονομίας και των εξαγωγών.

Στις ίδιες πληρωμές περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις για τα οπωροκηπευτικά, υποστηρίζοντας τους παραγωγούς φρούτων και λαχανικών. Ένα επιπλέον σημαντικό σκέλος αφορά τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων στα νησιά του Αιγαίου, ένα μέτρο που στοχεύει στην άμβλυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί στις νησιωτικές περιοχές λόγω του μεταφορικού κόστους.

Πληρωμές Πυλώνα ΙΙ και επενδυτικές παρεμβάσεις

Στον Πυλώνα ΙΙ, εντός ΟΣΔΕ, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες πληρωμές για τη δάσωση, ένα μέτρο που προωθεί την ανάπτυξη δασών σε αγροτικές εκτάσεις. Επίσης, καταβλήθηκαν ενισχύσεις για την ευζωία των παραγωγικών ζώων, αναγνωρίζοντας τη σημασία της καλής διαβίωσης των ζώων για την ποιότητα των προϊόντων και την ηθική παραγωγή.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η εξόφληση υπολοίπων γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων, οι οποίες στηρίζουν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Πραγματοποιήθηκε και η εξόφληση της εξισωτικής αποζημίωσης, ενός μέτρου που στοχεύει στην αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Όσον αφορά τις ανειλημμένες υποχρεώσεις επενδυτικών παρεμβάσεων, από τα 3,73 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκαν από 1η έως 15 Οκτωβρίου, τα 3,66 εκατ. ευρώ διατέθηκαν σε 99 δικαιούχους συνεχιζόμενων Σχεδίων Βελτίωσης. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν πληρωμές για επενδύσεις που αφορούν την εξοικονόμηση νερού και την προστασία των δασών, αναδεικνύοντας την έμφαση σε βιώσιμες πρακτικές.

Η διαδικασία των ελέγχων

Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διοικητικών, διασταυρωτικών και λοιπών προβλεπόμενων ελέγχων. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της ορθότητας και της νομιμότητας των καταβολών, καθώς και για την επεξεργασία των στοιχείων που απαιτήθηκαν για την οριστικοποίηση των δικαιούχων.

Η διαδικασία περιλάμβανε, κατά περίπτωση, ελέγχους επιλεξιμότητας των δικαιούχων, διασταυρώσεις στοιχείων και δικαιολογητικών, καθώς και ελέγχους που αφορούν την τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων για κάθε ενίσχυση. Τέλος, ενσωματώθηκαν τα αποτελέσματα των ελέγχων στα πληροφοριακά συστήματα, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι πληρωμές και να φτάσουν τα χρήματα στους δικαιούχους.

Αναλυτικά στοιχεία πληρωμών ανά ταμείο

Οι πληρωμές της 15ης Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και εκτός ΟΣΔΕ, ανήλθαν συνολικά σε 16,1 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά 6.591 δικαιούχους, οι οποίοι έλαβαν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις. Οι συγκεκριμένες πληρωμές ΕΓΤΕ – εκτός ΟΣΔΕ, όπως καταβλήθηκαν από 1η Ιανουαρίου έως 15/10/2026, εντάσσονται στο οικονομικό έτος 16/10/2025-15/10/2026.

Αντίστοιχα, οι πληρωμές για το διάστημα από 1η έως 15η Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εντός ΟΣΔΕ, διαμορφώθηκαν συνολικά σε 12,4 εκατ. ευρώ. Αυτές οι καταβολές αφορούν έναν μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων, φτάνοντας τους 22.438.

Με πληροφορίες από: Newsit