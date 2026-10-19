Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε επενδυτική βαθμίδα από Moody’s και S&P

Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές πραγματοποίησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς οι δύο κορυφαίοι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης, Moody’s και Standard & Poor’s, απέδωσαν επενδυτική βαθμίδα στο νέο πρόγραμμα έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιών του ομίλου. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες χρηματοδότησης για την εταιρεία, η οποία διατηρεί ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο έργων υποδομών, παραχωρήσεων και επενδύσεων.

Οι αξιολογήσεις και οι σταθερές προοπτικές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στις 16 Οκτωβρίου, η S&P Global Ratings προχώρησε στην αξιολόγηση του προγράμματος Euro Medium Term Note (EMTN) με βαθμολογία BBB-. Παράλληλα, ο οίκος Moody’s απέδωσε μακροπρόθεσμη αξιολόγηση (P)Baa3, ενώ για τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση δόθηκε η βαθμολογία (P)P-3. Οι συγκεκριμένες αξιολογήσεις τοποθετούν το πρόγραμμα στην επενδυτική βαθμίδα, γεγονός που σηματοδοτεί την αναγνώριση της πιστοληπτικής ποιότητας του ομίλου.

Οι προοπτικές της εταιρείας, όπως αυτές διαμορφώνονται από τους οίκους αξιολόγησης, παραμένουν σταθερές. Αυτό υποδηλώνει μια θετική εκτίμηση για τη μελλοντική χρηματοοικονομική της πορεία και τη διαχείριση των κινδύνων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις δραστηριότητες και τον σχεδιασμό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ενίσχυση πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές

Η απόδοση επενδυτικής βαθμίδας αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς ενισχύει σημαντικά την πρόσβασή της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Αυτή η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι ο όμιλος έχει αυξημένες ανάγκες κεφαλαίων για την υλοποίηση του εκτεταμένου επιχειρηματικού του σχεδιασμού. Το σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων υποδομών, παραχωρήσεων και επενδύσεων που διατηρεί η εταιρεία απαιτεί σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση.

Οι αξιολογήσεις BBB- και Baa3, οι οποίες συνοδεύονται από σταθερές προοπτικές, ενισχύουν τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του ομίλου. Αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα στην άντληση κεφαλαίων, επιτρέποντας στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να προχωρήσει απρόσκοπτα στην υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων και στην επέκταση των δραστηριοτήτων της.

Το πρόγραμμα EMTN και η προσέλκυση επενδυτών

Το πρόγραμμα Euro Medium Term Note (EMTN) προσφέρει στον όμιλο τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ομολογιακές εκδόσεις στις διεθνείς αγορές. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αξιοποιεί διαφορετικές χρονικές στιγμές και συνθήκες χρηματοδότησης, προσαρμόζοντας τις κινήσεις της στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. Η ύπαρξη ενός τέτοιου προγράμματος, σε συνδυασμό με την επενδυτική βαθμίδα, προσφέρει ένα ισχυρό εργαλείο για την άντληση κεφαλαίων.

Η επενδυτική βαθμίδα είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών. Πολυάριθμα επενδυτικά χαρτοφυλάκια λειτουργούν με συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς την πιστοληπτική ποιότητα των τίτλων που μπορούν να αποκτήσουν. Η κατάταξη στην επενδυτική βαθμίδα καθιστά τους τίτλους της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιλέξιμους για ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτών, διευρύνοντας τη βάση των δυνητικών αγοραστών και ενισχύοντας τη ζήτηση για τις εκδόσεις της.

Ευνοϊκότεροι όροι δανεισμού και η κεφαλαιακή διάρθρωση

Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ευνοϊκότερων όρων δανεισμού για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επενδυτική βαθμίδα δεν προεξοφλεί το επιτόκιο με το οποίο θα πραγματοποιηθεί κάποια μελλοντική έκδοση. Το τελικό επιτόκιο θα εξαρτηθεί από ένα σύνολο παραγόντων, όπως οι γενικότερες συνθήκες στις αγορές, η διάρκεια των τίτλων που θα εκδοθούν και η ζήτηση που θα εκδηλωθεί από τους επενδυτές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο οίκος S&P στην κεφαλαιακή διάρθρωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ο οίκος υπογράμμισε τη χαμηλή μόχλευση σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, καθώς και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του ομίλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην ανακοίνωση, περίπου το 75% του συνολικού δανεισμού αφορά χρηματοδοτήσεις έργων παραχωρήσεων. Αυτές οι χρηματοδοτήσεις είναι χωρίς αναγωγή στη μητρική εταιρεία, κάτι που αποτελεί σημαντική διαφοροποίηση.

Ο δανεισμός αυτής της μορφής εξυπηρετείται κατά βάση από τις χρηματοροές των συγκεκριμένων έργων. Αυτό σημαίνει ότι οι δανειστές δεν διαθέτουν γενική απαίτηση έναντι της μητρικής εταιρείας, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο που αναλαμβάνει η τελευταία. Η δομή αυτή ενισχύει την οικονομική σταθερότητα του ομίλου και αποτελεί ένα επιπλέον θετικό στοιχείο στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής του ικανότητας.

Με πληροφορίες από: Topontiki