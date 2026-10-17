Νέες συγκρουσιακές διαδηλώσεις στην Ιταλία για την ακρίβεια – Γενική απεργία στις 20 Νοεμβρίου

Νέα σειρά κινητοποιήσεων πραγματοποιήθηκε σήμερα σε μεγάλες πόλεις της Ιταλίας, όπως το Μιλάνο, το Τορίνο, η Μπολόνια και η Ρώμη. Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην αύξηση του κόστους ζωής και την άνοδο των τιμών των καυσίμων, αμφισβητώντας ευθέως τη γραμμή της κυβέρνησης Μελόνι. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, ο γραμματέας του συνδικάτου Cgil, Μαουρίτσιο Λαντίνι, ανακοίνωσε γενική απεργία για τις 20 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία έχει οριστεί και πανευρωπαϊκή απεργία φοιτητών.

Οι κινητοποιήσεις στις ιταλικές πόλεις

Οι κινητοποιήσεις έλαβαν χώρα σε διάφορα αστικά κέντρα της Ιταλίας, με επίκεντρο την πρωτεύουσα, τη Ρώμη, αλλά και το Μιλάνο, το Τορίνο και τη Μπολόνια. Οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν με κύριο αίτημα την αντίδραση στην αύξηση του κόστους ζωής και της τιμής των καυσίμων, ζητήματα που απασχολούν έντονα την ιταλική κοινωνία.

Σε όλες τις πόλεις, οι διαδηλωτές εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους για την οικονομική κατάσταση, με αρκετές κινητοποιήσεις να στοχεύουν απευθείας την κυβερνητική πολιτική της Τζόρτζια Μελόνι.

Η πορεία του συνδικάτου Cgil στη Ρώμη

Στην ιταλική πρωτεύουσα, μια μεγάλη πορεία οργανώθηκε από το συνδικάτο Cgil, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, το οποίο αριθμεί 4,5 εκατομμύρια μέλη. Στόχος της κινητοποίησης ήταν η ευθεία αμφισβήτηση της γραμμής που ακολουθεί η κυβέρνηση Μελόνι σε θέματα οικονομίας και κοινωνικής πολιτικής.

Ο γραμματέας του Cgil, Μαουρίτσιο Λαντίνι, προχώρησε σε μια σημαντική ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της πορείας, γνωστοποιώντας ότι το συνδικάτο θα κατέβει σε γενική απεργία στις 20 Νοεμβρίου. Η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με την ημέρα για την οποία έχει ήδη οριστεί πανευρωπαϊκή απεργία φοιτητών, υποδηλώνοντας μια ευρύτερη κινητοποίηση.

Συγκρούσεις στη Μπολόνια και το Τορίνο

Στη Μπολόνια, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας, σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων. Ένας μικρός αριθμός νεαρών διαδηλωτών, με καλυμμένο το πρόσωπο, συγκρούστηκε με την αστυνομία, πετώντας πέτρες και μπουκάλια. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν κάνοντας χρήση γκλοπ και δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος.

Παράλληλα, κινητοποίηση κατά της αύξησης του κόστους ζωής και της ανόδου της τιμής των καυσίμων πραγματοποιήθηκε και στο Τορίνο. Εκεί, οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα αμφισβήτησης του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικό Μέλλον», καθώς και του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι.

Επεισόδια στην πλατεία Ντουόμο του Μιλάνου

Στο Μιλάνο, η διαδήλωση κατά της ακρίβειας κλιμακώθηκε σε συγκρούσεις στην κεντρική πλατεία Ντουόμο. Μια μειοψηφία διαδηλωτών, με καλυμμένα πρόσωπα, πέταξε πυροσβεστήρες, καπνογόνα και τραπεζάκια από καφέ μπαρ προς τους αστυνομικούς. Οι δυνάμεις της τάξης αντέδρασαν χρησιμοποιώντας γκλοπ και προχωρώντας σε ρίψεις νερού για να απωθήσουν τους ταραχοποιούς.

Από τα επεισόδια αναφέρθηκαν τραυματισμοί, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον μία νεαρή κοπέλα και έναν αστυνομικό που φέρουν τραύματα στο κεφάλι. Έως τώρα, πραγματοποιήθηκαν πενήντα προσαγωγές. Τουρίστες και κάτοικοι που βρίσκονταν στο κέντρο της πόλης αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο σε καταστήματα και πολυκατοικίες γύρω από την πλατεία του Ντουόμο, προκειμένου να προστατευθούν από τις συγκρούσεις.

Επέκταση της έντασης και μέτρα ασφαλείας

Μέρος των διαδηλωτών αποσπάστηκε από την κύρια πορεία στο Μιλάνο και κατευθύνθηκε προς τη Galleria Vittorio Emanuele II, τη γνωστή εμπορική στοά πολυτελών καταστημάτων που βρίσκεται δίπλα στην πλατεία του καθεδρικού ναού. Εκεί, αστυνομικοί επιχείρησαν να απομακρύνουν ομάδες διαδηλωτών, με αποτέλεσμα η ένταση να επεκταθεί και στους γύρω δρόμους.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, οι καταστηματάρχες στην περιοχή κατέβασαν τα ρολά των επιχειρήσεών τους, ενώ τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή απομακρύνθηκαν για να αποφύγουν τις συγκρούσεις. Οι Αρχές προχώρησαν επίσης στο κλείσιμο του κεντρικού σταθμού του Μετρό Duomo, εξαιτίας της επικρατούσας κατάστασης στην πλατεία. Από τα επεισόδια αναφέρθηκαν αρκετοί τραυματισμοί.

Με πληροφορίες από: Topontiki