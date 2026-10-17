Ο Αλέξανδρος Εξάρχου κρούει καμπανάκι για την ενεργειακή κρίση τον χειμώνα

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου, κρούει «καμπανάκι» για τις συνθήκες με τις οποίες η Ευρώπη εισέρχεται στον χειμώνα. Ζητά άμεσες και ισχυρότερες παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στο φυσικό αέριο. Ο κ. Εξάρχου τονίζει την ανάγκη για δράση τώρα, καθώς θεωρεί ότι οι διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια του ευρωπαϊκού εφοδιασμού με φυσικό αέριο δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα της αγοράς.

Η εκτίμηση για την κατάσταση της αγοράς

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Platts, το οποίο αποτελεί μέλος της S&P Global Energy, ο κ. Εξάρχου χαρακτήρισε την παρούσα κατάσταση ως «κρίση». Υπογράμμισε την ανάγκη για τη λήψη μέτρων που να βρίσκονται εκτός των συνηθισμένων πλαισίων. «Πρέπει να δράσουν τώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι διαβεβαιώσεις που δίνονται σχετικά με την ασφάλεια του ευρωπαϊκού εφοδιασμού φυσικού αερίου δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα της αγοράς.

Ο επικεφαλής του Ομίλου Aktor εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην εξάρτηση της Ευρώπης από τη spot αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ενόψει της χειμερινής περιόδου. Θεωρεί ότι αυτή η στρατηγική εφαρμόζεται σε ένα περιβάλλον όπου δεν είναι εξασφαλισμένη η διαθεσιμότητα επαρκών ποσοτήτων. Μάλιστα, αμφισβήτησε ευθέως τις εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει σταθερός και ότι ο κίνδυνος ελλείψεων είναι περιορισμένος.

Απαιτούμενες παρεμβάσεις στην ηλεκτρική ενέργεια

Όσον αφορά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Aktor απευθύνει έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παράσχει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερα περιθώρια για την επιδότηση των τιμών. Αυτή η παρέμβαση κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση των υψηλών ενεργειακών τιμών.

Κατά την εκτίμησή του, εάν δεν υπάρξουν πρόσθετες παρεμβάσεις, οι υψηλές τιμές στην ενέργεια κινδυνεύουν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τον πληθωρισμό. «Διαφορετικά, κατά τη γνώμη μου, ο πληθωρισμός θα καταστεί ανεξέλεγκτος», δήλωσε ο κ. Εξάρχου, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους για την οικονομική σταθερότητα.

Προτάσεις για το φυσικό αέριο και το κόστος μεταφοράς

Στο πεδίο του φυσικού αερίου, ο επικεφαλής της Aktor εστιάζει στο κόστος μεταφοράς και διαμετακόμισης του LNG προς τις αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ζητά δραστική μείωση των σχετικών χρεώσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση και να μειωθεί το τελικό κόστος για τους καταναλωτές.

Ο κ. Εξάρχου αναφέρθηκε ειδικότερα στον Κάθετο Διάδρομο, ένα σημαντικό έργο μέσω του οποίου οι αγορές της περιοχής συνδέονται με τις ελληνικές υποδομές εισαγωγής LNG. Χαρακτήρισε «σημαντική» τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν νωρίτερα φέτος οι διαχειριστές του διαδρόμου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα τιμολόγια. Ωστόσο, θεωρεί ότι υπό τις σημερινές συνθήκες, αυτή η συμφωνία δεν είναι επαρκής. «Πρέπει να κάνουν περισσότερα», σημείωσε, τονίζοντας ότι η πίεση εντείνεται λόγω της σημαντικής ανόδου των διεθνών τιμών του LNG.

Η άνοδος των διεθνών τιμών LNG

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στη συνέντευξη, η τιμή του LNG με παράδοση DES στη Μεσόγειο αποτιμήθηκε από την Platts στις 15 Οκτωβρίου στα 27,775 δολάρια ανά MMBtu. Αυτή η τιμή καταγράφει αύξηση κατά 173% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, το 2025.

Η μεγάλη αυτή άνοδος των διεθνών τιμών LNG ενισχύει την ανησυχία για την επάρκεια και το κόστος του φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα, καθιστώντας ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για πρόσθετες παρεμβάσεις και στρατηγικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως υπογραμμίζει ο κ. Εξάρχου.

Με πληροφορίες από: Topontiki