Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του e-ΕΦΚΑ με 135 ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Ο e-ΕΦΚΑ επιταχύνει τον ψηφιακό του μετασχηματισμό, θέτοντας ως στόχο τη μεταφορά ολοένα και περισσότερων ασφαλιστικών διαδικασιών στην οθόνη του υπολογιστή και του κινητού. Αυτή η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της καθημερινότητας για ασφαλισμένους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και εργοδότες. Κεντρικός άξονας του σχεδιασμού είναι το διπλό στοίχημα για λιγότερη γραφειοκρατία και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο σχεδιασμός για ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης

Ο e-ΕΦΚΑ έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, με βασικό πυλώνα τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη του φορέα, ο στρατηγικός σχεδιασμός προβλέπει την αύξηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από 80 που ήταν το 2023, σε 135 έως το 2026.

Παράλληλα, περιλαμβάνει τη λειτουργία νέων ψηφιακών εργαλείων και την ανάπτυξη ενός νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ). Αυτές οι ενέργειες συνθέτουν ένα διαφορετικό μοντέλο εξυπηρέτησης, το οποίο στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων και στον περιορισμό της ανάγκης για αυτοπρόσωπη επίσκεψη στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Η στροφή προς τις ψηφιακές δυνατότητες

Η προτίμηση των πολιτών προς τα ψηφιακά κανάλια είναι εμφανής, όπως καταδεικνύεται τόσο από την αυξημένη επισκεψιμότητα των ηλεκτρονικών εφαρμογών, όσο και από την προσθήκη νέων επιλογών επικοινωνίας με τον φορέα. Ειδικότερα, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 183,4 εκατομμύρια είσοδοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του φορέα. Πρόκειται για υπηρεσίες που είχαν αναπτυχθεί πριν από την εισαγωγή του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά.

Μέσω αυτών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν πρόσβαση στο ασφαλιστικό τους ιστορικό, να εκδίδουν ασφαλιστική ενημερότητα και διάφορες βεβαιώσεις. Επιπλέον, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης και να παρακολουθούν την πορεία τους, καθώς και να διεκπεραιώνουν διαδικασίες που σχετίζονται με τις ασφαλιστικές τους εισφορές και τις υποχρεώσεις τους.

Νέο υποσύστημα για ερωτήματα και καταγγελίες

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των ψηφιακών δυνατοτήτων, προστέθηκε από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 ένα νέο υποσύστημα για ερωτήματα, αναφορές και καταγγελίες. Αυτό το νέο εργαλείο αποτελεί μέρος του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ και έχει σχεδιαστεί για να απλοποιήσει την επικοινωνία των πολιτών με τον φορέα.

Μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν γενικά ή ειδικά ερωτήματα, καθώς και αναφορές και καταγγελίες, χωρίς την ανάγκη αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε διαφορετικές υπηρεσίες ή την αυτοπρόσωπη παρουσία τους.

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) ως κομβικό έργο

Το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) αναδεικνύεται σε κομβικό έργο για τον συνολικό εκσυγχρονισμό του e-ΕΦΚΑ. Η ανάπτυξή του δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενιαία διαχείριση των ασφαλιστικών δεδομένων, ένα ζήτημα που αποτελούσε πρόκληση για τον φορέα.

Το έργο αυτό περιλαμβάνει την ενοποίηση και τη μετάπτωση δεδομένων από περισσότερες από 70 βάσεις δεδομένων των πρώην ασφαλιστικών ταμείων. Επιπλέον, προβλέπει τον ανασχεδιασμό άνω των 200 επιχειρησιακών διαδικασιών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του οργανισμού. Σημαντική πτυχή του ΟΠΣ είναι και η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας με περισσότερους από 20 φορείς, γεγονός που θα διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία.

Ψηφιοποίηση αρχείων και ανασχεδιασμός λειτουργιών

Παράλληλα με την ανάπτυξη του ΟΠΣ, προχωρά και η ψηφιοποίηση ενός τεράστιου όγκου ασφαλιστικού αρχείου. Συγκεκριμένα, ολοκληρώνεται η ψηφιοποίηση 54 εκατομμυρίων σελίδων, με την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και ευφυούς επεξεργασίας εγγράφων.

Ο ανασχεδιασμός των λειτουργιών του e-ΕΦΚΑ αφορά βασικούς τομείς, όπως το μητρώο, τις εισφορές, τη διαχείριση οφειλών και τις συντάξεις. Απώτερος σκοπός όλων αυτών των παρεμβάσεων είναι η καλύτερη οργάνωση των διαδικασιών και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων, προς όφελος των ασφαλισμένων και του συνόλου των πολιτών.

Με πληροφορίες από: News.gr