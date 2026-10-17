Νέο πλαίσιο για τα «κόκκινα» δάνεια: Επανυπολογισμός οφειλών και πλαφόν στους τόκους

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προωθεί ένα νέο καθεστώς για τους οφειλέτες με δάνεια σε καθυστέρηση, με στόχο να περιοριστούν οι υπερβολικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τόκους. Παράλληλα, επιδιώκεται η επιτάχυνση των διμερών ρυθμίσεων και η θέσπιση ορίων στις απαιτήσεις που προβάλλουν τράπεζες, funds και servicers. Οι επικείμενες αλλαγές δημιουργούν ένα νέο τοπίο για τους δανειολήπτες, επηρεάζοντας τους τόκους, τους πλειστηριασμούς και τις διαδικασίες ρύθμισης των οφειλών τους.

Η δημόσια διαβούλευση και οι στόχοι του υπουργείου

Το σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει αυτές τις ρυθμίσεις έχει τεθεί ήδη σε δημόσια διαβούλευση. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει έως τις 22 Οκτωβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των προτεινόμενων διατάξεων.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση, η βασική επιδίωξη του υπουργείου είναι η επίτευξη «λιγότερης αβεβαιότητας για τον οφειλέτη, περισσότερης ευθύνης για τον πιστωτή και ενός συστήματος ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους που λειτουργεί με κανόνες και παράγει πραγματικές λύσεις». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πρόθεση για ένα πιο διαφανές και αποτελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης των καθυστερούμενων οφειλών.

Πλαφόν στην τοκοφορία: Τι αλλάζει για τα δάνεια

Στον πυρήνα της παρέμβασης του υπουργείου βρίσκεται η επιβολή ανώτατου ορίου τοκοφορίας, το οποίο θα ισχύει για δάνεια πάσης φύσεως. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική απαίτηση από ένα δάνειο δεν θα μπορεί πλέον να υπερβαίνει το διπλάσιο ή το τριπλάσιο του αρχικά ληφθέντος κεφαλαίου.

Το συγκεκριμένο όριο θα εφαρμόζεται αυτοδίκαια και θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δανείων, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτικών, στεγαστικών και επιχειρηματικών. Η εφαρμογή του δεν εξαρτάται από το αν η απαίτηση έχει μεταβιβαστεί, τιτλοποιηθεί ή έχει περιέλθει σε servicers, διασφαλίζοντας έτσι την οριζόντια εφαρμογή του μέτρου.

Ποιοι επηρεάζονται από τα νέα όρια

Το μέτρο αυτό αναμένεται να επηρεάσει άμεσα χιλιάδες δανειολήπτες, ιδιαίτερα όσους έχουν παλαιές οφειλές σε τράπεζες, funds και servicers. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εκείνους που έχουν συσσωρευμένα χρέη από αγροτικά, επιχειρηματικά ή στεγαστικά δάνεια, τα οποία συχνά έχουν διογκωθεί λόγω των τόκων.

Ακόμη και αν τα δάνεια ή οι πιστώσεις βρίσκονται σε καθυστέρηση για πολλά χρόνια ή ακόμα και δεκαετίες, η συνολική απαίτηση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικά ληφθέντος κεφαλαίου. Για τις οφειλές αγροτών, προβλέπεται ένα ακόμα πιο ευνοϊκό όριο, καθώς αυτές θα περιορίζονται στο διπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

Λεπτομέρειες υπολογισμού των οφειλών

Με τα νέα δεδομένα, από την έναρξη ισχύος του νόμου, η ανεξόφλητη απαίτηση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ληφθέντος κεφαλαίου για κάθε δάνειο ή πίστωση. Σε περίπτωση που ένας οφειλέτης έχει περισσότερα δάνεια ή πιστώσεις, το όριο υπολογίζεται επί του αθροίσματος των ληφθέντων κεφαλαίων από όλα αυτά τα δάνεια.

Ειδικά για τους αλληλόχρεους λογαριασμούς, ο υπολογισμός του ορίου θα γίνεται επί του ποσού της οφειλής, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί κατά την τελευταία εκταμίευση του λογαριασμού. Για τις παλαιές οφειλές αγροτών, το συνολικό ύψος τους δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του ληφθέντος κεφαλαίου. Όσον αφορά τους αλληλόχρεους λογαριασμούς αγροτών, το όριο είναι το διπλάσιο του ποσού της οφειλής, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την τελευταία εκταμίευση.

Με πληροφορίες από: Enikos