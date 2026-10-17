Επίδομα θέρμανσης: Ο βαρύς χειμώνας μπορεί να αυξήσει τον κρατικό λογαριασμό

Ο σχεδιασμός για το επίδομα θέρμανσης, ο οποίος προβλέπει δαπάνη 225 εκατομμυρίων ευρώ, βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιθανότητα ανατροπής του, εάν ο φετινός χειμώνας αποδειχθεί ιδιαίτερα βαρύς. Ένα παρατεταμένο κρύο μπορεί να αναγκάσει τις οικογένειες να ξαναγεμίσουν τις δεξαμενές τους με πετρέλαιο, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες θέρμανσης. Αυτή η εξέλιξη είναι δυνατόν να αυξήσει και τον κρατικό λογαριασμό, φέρνοντας πρόσθετες δαπάνες πάνω από την τρέχουσα εκτίμηση.

Ο αρχικός σχεδιασμός και οι παράγοντες ανατροπής

Το επίδομα θέρμανσης για τον χειμώνα 2026-2027 έχει αυξηθεί κατά 30%, ωστόσο η εκτίμηση για το συνολικό του κόστος βασίστηκε στα χρήματα που καταβλήθηκαν την προηγούμενη περίοδο. Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, διευκρίνισε στις δηλώσεις του ότι ο τελικός λογαριασμός θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις φετινές κλιματικές συνθήκες.

Για ένα μέσο νοικοκυριό, οι εντονότερες καιρικές συνθήκες μεταφράζονται σε περισσότερες ώρες λειτουργίας της θέρμανσης και, κατά συνέπεια, σε μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Για παράδειγμα, μια επιπλέον παραγγελία 200 λίτρων πετρελαίου, με ενδεικτική τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο, σημαίνει επιπλέον 310 ευρώ που πρέπει να δαπανηθούν, ανεξάρτητα από το πότε θα εξαντληθεί το καύσιμο.

Το ιστορικό των δαπανών και η εκτίμηση

Η αφετηρία του κυβερνητικού υπολογισμού για το επίδομα θέρμανσης είναι τα 173 εκατομμύρια ευρώ που καταβλήθηκαν την περίοδο 2025-2026. Τότε, το επίδομα δόθηκε σε 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος των αναγκών τους.

Η αύξηση αυτού του ποσού κατά 30% προσθέτει περίπου 52 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό. Με αυτόν τον τρόπο, η εκτιμώμενη συνολική δαπάνη για τον φετινό χειμώνα ανέρχεται κοντά στα 225 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί τη βάση του τρέχοντος σχεδιασμού.

Πώς διαμορφώνεται η τελική ενίσχυση

Ο μηχανισμός υπολογισμού του επιδόματος φέτος παραμένει ο ίδιος με το σύστημα που εφαρμόστηκε την περίοδο 2025-2026. Για την τελική ενίσχυση χρησιμοποιήθηκε ένας συντελεστής που αποτύπωνε τις πραγματικές καιρικές συνθήκες κάθε οικισμού, από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο. Ο υπολογισμός αυτών των συντελεστών πραγματοποιήθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το ποσό του επιδόματος προσαρμοζόταν στο επίπεδο του κρύου που επικρατούσε στην περιοχή όπου βρισκόταν η κύρια κατοικία του δικαιούχου. Το ποσό αναφοράς για το καύσιμο ή το ρεύμα πολλαπλασιαζόταν με τον συντελεστή του οικισμού, ενώ λαμβάνονταν υπόψη και τα εξαρτώμενα παιδιά του νοικοκυριού. Έτσι, ένας ψυχρότερος χειμώνας μπορούσε να αυξήσει την ενίσχυση, εφόσον αυτή παρέμενε εντός των προβλεπόμενων ορίων. Η τελική εκκαθάριση του επιδόματος συνδεόταν επίσης με τις πραγματοποιηθείσες αγορές.

Πιθανές πρόσθετες δαπάνες

Στην πράξη, ο φετινός χειμώνας μπορεί να διαμορφώσει διαφορετικές ανάγκες σε σχέση με τον περσινό. Εάν το κρύο είναι εντονότερο και διαρκέσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι συντελεστές που επηρεάζουν την τελική ενίσχυση ενδέχεται να οδηγήσουν σε υψηλότερες καταβολές. Η συνολική δαπάνη εξαρτάται, επίσης, από το πόσα νοικοκυριά θα πληρούν τα κριτήρια, θα υποβάλουν αίτηση και θα πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες αγορές για θέρμανση.

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος μιας πιθανής υπέρβασης, σε ένα καθαρά υποθετικό σενάριο αύξησης της συνολικής δαπάνης κατά 10% πάνω από τη σημερινή εκτίμηση των 225 εκατομμυρίων ευρώ, ο λογαριασμός θα έφθανε περίπου στα 247,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα σήμαινε την ανάγκη για επιπλέον 22,5 εκατομμύρια ευρώ, πέραν του αρχικού σχεδιασμού.

Με πληροφορίες από: Newsit