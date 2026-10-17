Η φάμπρικα του εύκολου χρήματος στα social media και οι χαμένες υποσχέσεις

Εκατομμύρια χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρακολουθούν καθημερινά βίντεο που υπόσχονται οικονομική ανεξαρτησία με ελάχιστες ώρες εργασίας. Η εικόνα ενός νέου με ακριβό ρολόι μπροστά από ένα νοικιασμένο πολυτελές αυτοκίνητο, ή μιας δημιουργού περιεχομένου που πίνει καφέ στον καναπέ της, εξηγώντας πώς απέκτησε εξαψήφιο ποσό δουλεύοντας μόλις δύο ώρες την ημέρα, έχει γίνει πλέον γνώριμη. Αυτές οι υποσχέσεις για εύκολο πλουτισμό και παθητικό εισόδημα έχουν δημιουργήσει μια τεράστια αγορά, προσελκύοντας όσους αναζητούν έναν τρόπο να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση χωρίς κόπο.

Οι υποσχέσεις του εύκολου πλουτισμού

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από περιεχόμενο που προβάλλει την ιδέα της οικονομικής ανεξαρτησίας, με την υπόσχεση ότι ο καθένας μπορεί να πλουτίσει ακολουθώντας μερικά βασικά βήματα. Το όνειρο του περίφημου «παθητικού εισοδήματος» πωλείται ως μια εφικτή πραγματικότητα, όπου η σκληρή δουλειά αντικαθίσταται από έξυπνες κινήσεις και ελάχιστο χρόνο απασχόλησης.

Πολλές από αυτές τις προτεινόμενες δραστηριότητες ονομάζονται «side hustles», υπονοώντας ότι μπορούν να γίνουν παράλληλα με την κύρια εργασία κάποιου. Ωστόσο, στην πράξη, οι χρήστες συχνά καταλήγουν να αφιερώνουν τη μισή τους μέρα σε αυτές τις προσπάθειες, χωρίς να αποκομίζουν κανένα πραγματικό κέρδος, παρά τις αρχικές υποσχέσεις για ευκολία και γρήγορα αποτελέσματα.

Η δημοσιογραφική έρευνα

Προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο οι υποσχέσεις αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, η δημοσιογράφος του Guardian, Vivian Ho, αποφάσισε να δοκιμάσει στην πράξη τις πιο δημοφιλείς μεθόδους που προωθούνται από τους influencers. Η έρευνά της επικεντρώθηκε σε πρακτικές που διαφημίζονται ως «απλές» και «χωρίς κεφάλαιο», δηλαδή χωρίς την ανάγκη αρχικής επένδυσης.

Η δημοσιογράφος επέλεξε να εφαρμόσει δύο από τις πιο διαδεδομένες τακτικές που υπόσχονται γρήγορο κέρδος μέσω διαδικτύου. Στόχος της ήταν να καταγράψει την πραγματική εμπειρία και τα αποτελέσματα, προσφέροντας μια σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει πίσω από τις εντυπωσιακές εικόνες και τις δελεαστικές υποσχέσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δημιουργία και πώληση ψηφιακών προϊόντων

Η πρώτη μέθοδος που δοκίμασε η Vivian Ho ήταν η δημιουργία και πώληση ψηφιακών προϊόντων, όπως templates, μέσω της πλατφόρμας Canva και του ηλεκτρονικού καταστήματος Etsy. Αυτά τα προϊόντα περιλαμβάνουν έτοιμες εικόνες, όπως προσκλήσεις, ημερολόγια και κάδρα για αναρτήσεις στα social media, τα οποία πωλούνται στους χρήστες.

Το αποτέλεσμα της προσπάθειας ήταν αποκαλυπτικό για τον πρώτο μήνα λειτουργίας του ψηφιακού της καταστήματος. Μετά από περίπου 23,5 ώρες εντατικής εργασίας, η οποία περιλάμβανε σχεδιασμό, διορθώσεις και μια διαρκή προσπάθεια να ανταγωνιστεί χιλιάδες σχεδόν πανομοιότυπα καταστήματα, το καθαρό της κέρδος ήταν αρνητικό κατά 32 σεντς. Αυτό το ποσό καταδεικνύει την απόσταση μεταξύ της υπόσχεσης για εύκολο πλουτισμό και της σκληρής πραγματικότητας της αγοράς.

Η δοκιμή του affiliate marketing

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη της στο affiliate marketing. Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει την προώθηση προϊόντων τρίτων εταιρειών, με τον προωθητή να λαμβάνει προμήθεια για κάθε αγορά που πραγματοποιείται μέσω ενός ειδικού συνδέσμου. Η ιδέα είναι ότι μπορεί κανείς να κερδίσει χρήματα απλώς προωθώντας προϊόντα σε ένα ευρύ κοινό.

Ωστόσο, χωρίς ένα ήδη υπάρχον και πιστό κοινό, οι αναρτήσεις της Vivian Ho συγκέντρωσαν ελάχιστες θεάσεις και, ως εκ τούτου, μηδενικές πωλήσεις. Το αποτέλεσμα αυτό ανέδειξε την ανάγκη για μια ήδη εδραιωμένη βάση ακολούθων, κάτι που συχνά παραλείπεται στις υποσχέσεις των influencers για εύκολο κέρδος από το affiliate marketing.

Το συμπέρασμα των ειδικών

Το συμπέρασμα των ειδικών στην οικονομία και τα δίκτυα απάτης ήταν σαφές και κατηγορηματικό. Οι πρακτικές αυτές αποτελούν μια σύγχρονη εκδοχή του περίφημου σχήματος πυραμίδας. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι κανείς δεν υπολογίζει πως η αγορά έχει ήδη κορεστεί από παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες, καθιστώντας τον ανταγωνισμό εξαιρετικά δύσκολο.

Στην ουσία, το πραγματικό προϊόν που πωλείται δεν είναι η υπηρεσία ή το ψηφιακό αγαθό, αλλά το ίδιο το όνειρο του εύκολου πλουτισμού. Η αγορά του εύκολου πλουτισμού έχει αποκτήσει τεράστιες διαστάσεις, εκμεταλλευόμενη την επιθυμία των ανθρώπων για οικονομική ανεξαρτησία χωρίς σημαντικό κόπο, κάτι που, όπως φαίνεται, σπάνια επιτυγχάνεται στην πράξη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis