Η Τουρκία εξετάζει διευρυμένη ενεργειακή συνεργασία με τη Ρωσία σε LNG και πυρηνική ενέργεια

Η Τουρκία εξετάζει πολλαπλά μέτωπα ενεργειακής συνεργασίας με τη Ρωσία, όπως προέκυψε από τις επαφές του υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, στη Μόσχα. Ο Τούρκος υπουργός συμμετείχε στη Ρωσική Ενεργειακή Εβδομάδα, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και την ανάπτυξη του πυρηνικού τομέα. Οι συνομιλίες περιλάμβαναν την προοπτική συνεργασίας με τη Novatek και την ενίσχυση των υφιστάμενων δεσμών με τη Gazprom.

Συζητήσεις για LNG με τη Novatek

Κατά τη διάρκεια των επαφών του στη Μόσχα, ο υπουργός Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ συζήτησε με τον επικεφαλής της Novatek, του μεγαλύτερου παραγωγού LNG της Ρωσίας, τις δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η συνάντηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Τουρκία επιδιώκει τη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών και την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, όπως ο ίδιος ο υπουργός υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Η Τουρκία αποτελεί μία από τις μεγάλες αγορές φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με την κατανάλωση να ανέρχεται περίπου στα 59 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το προηγούμενο έτος. Η χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές για την κάλυψη των αναγκών της και έχει συνάψει μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας με σημαντικούς παραγωγούς LNG τα τελευταία δύο χρόνια. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αντίστοιχη μακροχρόνια συμφωνία με τη Novatek, γεγονός που καθιστά τις πρόσφατες επαφές μια πιθανή νέα κατεύθυνση συνεργασίας, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί κάποια συμφωνία προμήθειας.

Ενίσχυση της συνεργασίας με την Gazprom

Πέρα από τις νέες προοπτικές με τη Novatek, οι συζητήσεις στη Μόσχα επικεντρώθηκαν και στην ενίσχυση της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας με την Gazprom. Η Ρωσία αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους βασικούς προμηθευτές ενέργειας για την Τουρκία, και η Άγκυρα επιδιώκει τη διατήρηση και την επέκταση αυτών των σχέσεων.

Η συνεργασία με την Gazprom καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών ζητημάτων, συμβάλλοντας στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Τουρκίας, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, βασίζεται σημαντικά στις εισαγωγές για την εξασφάλιση του φυσικού αερίου.

Ανάπτυξη του πυρηνικού τομέα και ο σταθμός του Ακουγιού

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα στην ατζέντα των συνομιλιών ήταν η ανάπτυξη του πυρηνικού τομέα στην Τουρκία. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο πυρηνικός σταθμός στο Ακουγιού, καθώς και η κατάρτιση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού για τη λειτουργία του και την περαιτέρω ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα.

Ο υπουργός Μπαϊρακτάρ συναντήθηκε επίσης με εκπροσώπους Τούρκων φοιτητών που σπουδάζουν πυρηνική μηχανική στη Ρωσία. Κατά τη συνάντηση αυτή, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την ενέργεια, τα νέα έργα αρθρωτών αντιδραστήρων και το όραμα για ενεργειακή αυτονομία της Τουρκίας στο μέλλον.

Επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και μελλοντικά σχέδια

Στο πλαίσιο του προγράμματος ανάπτυξης πυρηνικού ανθρώπινου δυναμικού της Τουρκίας, έχουν σταλεί μέχρι σήμερα 526 φοιτητές στη Ρωσία για εκπαίδευση. Από αυτούς, οι 322 έχουν ήδη ολοκληρώσει τις σπουδές τους και έχουν αναλάβει καθήκοντα στον πυρηνικό σταθμό του Ακουγιού.

Υπάρχουν σχέδια για την αποστολή ακόμη περισσότερων νέων στο εξωτερικό για εκπαίδευση στον συγκεκριμένο τομέα στο προσεχές διάστημα. Η εμπειρία που αποκτάται στο Ακουγιού σε θέματα μηχανικής, κατασκευής και λειτουργίας αναμένεται να μεταφερθεί και στους μελλοντικούς πυρηνικούς σταθμούς που σχεδιάζονται σε Σινώπη και Θράκη, με το εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό να αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη σε αυτή την προσπάθεια.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis