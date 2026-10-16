Σχέδιο πέντε παρεμβάσεων της ΕΕ για την ενεργειακή κρίση

Ένα σχέδιο πέντε βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών ενέργειας, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει σημαντικές πιέσεις στην οικονομία της Ευρώπης. Η ανάγκη για «συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση» τονίστηκε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ως απάντηση στην ενεργειακή κρίση.

Οι δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει μία μαγική λύση» για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας. Αντίθετα, υπογράμμισε ότι απαιτείται ένα «σύνολο δράσεων» για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κατάσταση. Η δήλωση αυτή έγινε λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής, όπου συζητήθηκαν εκτενώς οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ενεργειακό τομέα.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, συντάχθηκε με την άποψη της προέδρου της Επιτροπής. Ο κ. Κόστα υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για «συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση», τονίζοντας ότι μόνο με μια ενιαία και συντονισμένη προσέγγιση μπορεί η Ευρώπη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ενεργειακής κρίσης και να προστατεύσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της.

Το αυξημένο κόστος της ενέργειας

Η πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε στα οικονομικά δεδομένα που καταδεικνύουν το μέγεθος της κρίσης. Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το κόστος των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων έχει καταγράψει αύξηση κατά 106 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή η σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε χωρίς να έχει προστεθεί ούτε μία επιπλέον ποσότητα ενέργειας στις ευρωπαϊκές αγορές, γεγονός που αναδεικνύει την πίεση στις τιμές.

Επιπλέον, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 140% από τα τέλη Φεβρουαρίου. Παράλληλα, οι τιμές του ντίζελ έχουν διπλασιαστεί, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα διαφορετικά ενεργειακά μείγματα των κρατών-μελών, όπως ανέφερε, δεν επιτρέπουν μια ενιαία λύση για όλους, καθιστώντας αναγκαίο έναν συνδυασμό μέτρων σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το σχέδιο των πέντε βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, η πρόεδρος της Επιτροπής παρουσίασε πέντε συγκεκριμένες βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις. Η πρώτη παρέμβαση αφορά την απελευθέρωση 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ. Αυτή η ενέργεια προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες και θα τεθεί υπό τη διαχείριση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, με στόχο την σταθεροποίηση των τιμών και την εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων.

Η δεύτερη παρέμβαση περιλαμβάνει την παράταση και τη διεύρυνση του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. Το πλαίσιο αυτό είχε θεσπιστεί τον Φεβρουάριο με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Η επέκτασή του κρίνεται απαραίτητη για να συνεχιστεί η στήριξη των επιχειρήσεων και των κρατών-μελών που πλήττονται.

Ως τρίτο μέτρο, προτείνεται η αναβολή κατά ένα έτος της εφαρμογής του κανονισμού για το μεθάνιο. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στην παροχή επιπλέον χρόνου στα κράτη-μέλη και τις βιομηχανίες για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες ενεργειακές προκλήσεις.

Η τέταρτη παρέμβαση αφορά την έναρξη στρατηγικού διαλόγου για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Ο διάλογος αυτός έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της δυναμικότητας διύλισης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω αυτής της ενίσχυσης, επιδιώκεται η μείωση των τιμών των καυσίμων και η αύξηση της ενεργειακής αυτονομίας της Ευρώπης.

Τέλος, η πέμπτη παρέμβαση επικεντρώνεται στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού μηχανισμού κοινών προμηθειών ενέργειας. Ο μηχανισμός αυτός θα επιτρέψει στην ΕΕ να αγοράζει ενεργειακούς πόρους από τις διεθνείς αγορές με συντονισμένο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο, η Ένωση θα μπορεί να αξιοποιεί τη συνολική αγοραστική της δύναμη, επιτυγχάνοντας καλύτερες τιμές και διασφαλίζοντας την ενεργειακή της ασφάλεια.

Η μεσοπρόθεσμη στρατηγική της Ευρώπης

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιμείνει στην ενεργειακή μετάβαση. Ο βασικός στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές, καθαρές και εγχώριες πηγές ενέργειας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική, καθώς και η πυρηνική ενέργεια, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για την επίτευξη της ενεργειακής ανεξαρτησίας.

Παράλληλα, η πρόεδος της Επιτροπής τόνισε την ανάγκη αντικατάστασης των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων με ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στην Ευρώπη. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες και στην ενίσχυση της εσωτερικής παραγωγής. Επιπλέον, κρίσιμος παράγοντας είναι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των ευρωπαϊκών δικτύων, ώστε η φθηνότερη ενέργεια να μπορεί να φτάνει αποτελεσματικά εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την πρόσβαση σε όλους τους καταναλωτές.

Με πληροφορίες από: Topontiki