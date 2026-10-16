ΑΑΔΕ: Ειδοποιήσεις σε 55.000 φορολογούμενους για αδήλωτα αναδρομικά του 2020

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει ξεκινήσει την αποστολή στοχευμένων ειδοποιήσεων σε περίπου 55.000 φορολογούμενους, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει αναδρομικές αποδοχές και συντάξεις που έλαβαν το έτος 2020. Η δράση αυτή αποσκοπεί στην τακτοποίηση των φορολογικών εκκρεμοτήτων, με την Αρχή να παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών σε έως και 72 δόσεις, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η στοχευμένη δράση της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ υλοποιεί μια στοχευμένη δράση για την τακτοποίηση μη δηλωθεισών αναδρομικών αποδοχών και συντάξεων που καταβλήθηκαν το 2020. Ο βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, η ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών και η διευκόλυνσή τους στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Οι ειδοποιήσεις αφορούν περίπου 55.000 φορολογούμενους, μεταξύ των οποίων και συνταξιούχοι, για τους οποίους οι διασταυρώσεις στοιχείων έδειξαν ότι προκύπτει εκτιμώμενος φόρος τουλάχιστον 100 ευρώ από τα αδήλωτα αναδρομικά. Αυτά τα ποσά είχαν καταβληθεί το 2020 από ασφαλιστικά ταμεία και επιχειρήσεις.

Η διαδικασία των ειδοποιήσεων και η ανταπόκριση

Οι ενημερώσεις αποστέλλονται στους υπόχρεους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναρτώνται στις προσωποποιημένες θυρίδες τους στην πλατφόρμα myAADE. Οι αποδέκτες καλούνται να υποβάλουν τις απαραίτητες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1) για το φορολογικό έτος 2020.

Ήδη, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, περίπου το 30% όσων έλαβαν την ειδοποίηση έχει ανταποκριθεί, προχωρώντας στην υποβολή της σχετικής δήλωσης και στην πληρωμή του φόρου που προέκυψε. Για όσους δεν έχουν ακόμη τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές τους, έχουν προγραμματιστεί πρόσθετες ενέργειες ενημέρωσης, όπως η αποστολή υπενθυμιστικών μηνυμάτων και η τηλεφωνική επικοινωνία.

Υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης και εξαιρέσεις

Από τους περίπου 878.000 φορολογούμενους που είχαν λάβει αναδρομικές αποδοχές ή συντάξεις το 2020, οι 761.000, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης του 87%, έχουν ήδη υποβάλει τις απαιτούμενες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Το υψηλό αυτό ποσοστό συμμόρφωσης οδήγησε την ΑΑΔΕ να προχωρήσει σε στοχευμένη ενημέρωση για τους υπόλοιπους 55.000.

Επισημαίνεται ότι η ΑΑΔΕ δεν απέστειλε ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις αποβιωσάντων ή φορολογουμένων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές αυτές κατηγορίες πολιτών.

Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε δόσεις

Για τους φορολογούμενους που διαπιστώνουν ότι οφείλουν φόρο για τα αδήλωτα αναδρομικά, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των σχετικών οφειλών σε έως και 72 δόσεις. Η ρύθμιση αυτή βασίζεται στις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, όπως αυτές καθορίζονται στην εγκύκλιο Ε.2060/2026 της ΑΑΔΕ.

Οι υπόχρεοι μπορούν να εξετάσουν την ένταξή τους στη ρύθμιση αυτή, προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους, διευκολύνοντας την πληρωμή του φόρου που προκύπτει από τα αναδρομικά ποσά του 2020.

Το πλαίσιο της δράσης

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στη σταθερή προσπάθεια της ΑΑΔΕ για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Η Αρχή αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων, την έγκαιρη ενημέρωση και τη διευκόλυνση των πολιτών, ως βασικά εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Σε σχετική ανακοίνωση, τονίζεται ότι η ισονομία απέναντι στις φορολογικές υποχρεώσεις προϋποθέτει συνέπεια από όλους και δίκαιη αντιμετώπιση για όλους τους φορολογούμενους.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis