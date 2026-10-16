Το ΣτΕ αποφάσισε για τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας: Επιτρέπονται αν δεν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία

Νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) αναφορικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς έχει προκαλέσει συζητήσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κατάσχεση της βασικής κατοικίας οφειλέτη με χρέη προς το Δημόσιο θα επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης δεν διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία. Αν δεν υπάρχει άλλο περιουσιακό στοιχείο καταχωρημένο στο όνομά του, ο πλειστηριασμός προχωράει κανονικά.

Οι προϋποθέσεις για τον πλειστηριασμό

Η απόφαση του ΣτΕ τονίζει ότι η επιλογή της πρώτης κατοικίας ως μέσου αναγκαστικής εκτέλεσης πρέπει να αποτελεί την έσχατη λύση. Αυτό βασίζεται στις συνταγματικές αρχές της προστασίας της οικογένειας και της αναλογικότητας.

Ωστόσο, εφόσον υφίσταται η οφειλή και δεν υπάρχει κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο στην κυριότητα του οφειλέτη, η διαδικασία εκτελείται κανονικά. Για μία ακόμη φορά, δεν θεσμοθετείται με οποιονδήποτε τρόπο η απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας.

Η υπόθεση που οδήγησε στην απόφαση

Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε μια μεζονέτα 162 τ.μ. στο Μοσχάτο, η οποία αποτελούσε την οικογενειακή κατοικία ενός οφειλέτη και της συζύγου του. Η Εφορία είχε ξεκινήσει διαδικασία πλειστηριασμού για το μερίδιο του οφειλέτη, λόγω χρεών εταιρείας προς το Δημόσιο, τα οποία ανέρχονταν σε 142.917 ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης διέθετε και άλλα ακίνητα. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών είχε ακυρώσει το πρόγραμμα πλειστηριασμού, ενώ το Διοικητικό Εφετείο είχε απορρίψει την έφεση του Δημοσίου.

Το Δημόσιο προσέφυγε στη συνέχεια στο ΣτΕ, το οποίο απέρριψε την αίτησή του. Το ανώτατο δικαστήριο επικύρωσε την κρίση ότι ο πλειστηριασμός παραβίαζε τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας, λόγω της ύπαρξης άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Δικαίωμα ανακοπής και πεδίο εφαρμογής

Η απόφαση του ΣτΕ διευκρινίζει, επίσης, ότι η παρανομία μπορεί να αφορά όχι μόνο την αρχική κατάσχεση, αλλά και τα επόμενα στάδια της διαδικασίας πλειστηριασμού. Αυτό σημαίνει ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να ασκήσει ανακοπή και κατά μεταγενέστερων πράξεων της διαδικασίας.

Η κρίση αυτή αφορά οφειλές που εισπράττονται με βάση τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Σε αυτές περιλαμβάνονται χρέη προς την Εφορία, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Με πληροφορίες από: documentonews.gr