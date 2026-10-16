Βαριά πρόστιμα για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές που μετατρέπουν διαμερίσματα σε υπνωτήρια

Με βαριά πρόστιμα, που κυμαίνονται από 5.000 έως 10.000 ευρώ, κινδυνεύουν πλέον ιδιοκτήτες ακινήτων και ενοικιαστές που μετατρέπουν διαμερίσματα σε ενοικιαζόμενους χώρους ανά κρεβάτι, μέσα σε πολυκατοικίες. Η σχετική ρύθμιση, που φέρει την υπογραφή του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, απαγορεύει τη συστηματική εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση θέσεων ύπνου σε ακίνητα με πολεοδομική χρήση κατοικίας.

Η νέα ρύθμιση και τα πρόστιμα

Σύμφωνα με τη διάταξη, απαγορεύεται ρητά η συστηματική εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχώρηση χρήσης μεμονωμένων κλινών ή θέσεων ύπνου προς διαμονή ή ανάπαυση σε ακίνητα που, βάσει των πολεοδομικών διατάξεων, φέρουν χρήση κατοικίας. Τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι 5.000 ευρώ και 10.000 ευρώ για τους παραβάτες.

Ορισμοί και διευκρινίσεις

Η ρύθμιση προσδιορίζει με σαφήνεια τι νοείται ως «θέση ύπνου ή κλίνη». Πρόκειται για οποιαδήποτε διαμορφωμένη υποδομή, όπως κρεβάτι, κουκέτα, στρώμα ή άλλη κατασκευή, που προορίζεται για διαμονή ή ανάπαυση ανά κλίνη ή θέση ύπνου.

Επίσης, ως «συστηματική παροχή θέσεων ύπνου» ορίζεται η διάθεση μεμονωμένων κλινών ή τμημάτων δωματίου ακινήτου με χρήση κατοικίας, σε εναλλασσόμενους διαμένοντες έναντι ανταλλάγματος, με ημερήσια ή βραχεία διάρκεια διαμονής, όπου οι χρήστες δεν συνδέονται με συγγενικό ή συντροφικό δεσμό.

Οι λόγοι πίσω από τη διάταξη

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Ρ/Σ Παραπολιτικά 90,1, αναφέρθηκε στο έντονο φαινόμενο της μετατροπής διαμερισμάτων σε άτυπα υπνωτήρια. Εξήγησε ότι κάποιος νοικιάζει ένα διαμέρισμα και στη συνέχεια το μετατρέπει σε υπνωτήριο, «φιλοξενώντας» πολλούς ανθρώπους έναντι αντιτίμου.

Ο υπουργός τόνισε ότι πρόκειται για τεράστια εκμετάλλευση της ανάγκης των ανθρώπων αυτών για στέγη, ενώ παράλληλα ανακύπτουν ζητήματα νομιμότητας που σχετίζονται με τη φορολογία και την ΑΑΔΕ. Επιπλέον, επισήμανε τις ανησυχίες για τις οικογένειες που διαμένουν σε αυτές τις πολυκατοικίες, καθώς και για την έλλειψη κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ως παράδειγμα ότι «τις προάλλες καταστράφηκε μια οικοδομή Airbnb που είχε έξι ανθρώπους και χάθηκαν έξι άνθρωποι», θέτοντας το ερώτημα για τους κανόνες ασφαλείας που τηρούνται και την εκμετάλλευση πολλών ανθρώπων από ένα άτομο.

Αντιδράσεις και πολιτικές προεκτάσεις

Η ρύθμιση έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Πολλοί κάνουν λόγο για μια δεξιά στροφή της κυβέρνησης, με στόχο τους μετανάστες και τις διαρροές στις δημοσκοπήσεις. Η ρύθμιση, μαζί με την υπόσχεση ότι «θα πετάξουμε έξω τους μετανάστες» όταν υπενοικιάζουν διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, ένα φαινόμενο γνωστό εδώ και πολλά χρόνια, υποδηλώνει μια προσπάθεια να κλείσουν κάποιες διαρροές προς τα δεξιά.

Με πληροφορίες από: dnews.gr