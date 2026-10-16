Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη έως τις 30 Οκτωβρίου

Οι επαγγελματίες αλιείς έχουν πλέον στη διάθεσή τους επιπλέον χρόνο για να υποβάλουν τα αιτήματα χρηματοδότησης που αφορούν επενδύσεις στα αλιευτικά τους σκάφη. Η νέα καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, με την προθεσμία να λήγει στις 15:00. Η συγκεκριμένη δυνατότητα εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 1.1.2 του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027» (ΠΑΛΥΘ), η οποία διαθέτει συνολικό ύψος 16 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του κλάδου.

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων

Η απόφαση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων λήφθηκε έπειτα από σχετικά αιτήματα που διατυπώθηκαν τόσο από μεμονωμένους επαγγελματίες αλιείς όσο και από συλλογικούς φορείς που εκπροσωπούν τον κλάδο. Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της χρονικής επέκτασης είναι να δοθεί επαρκής επιπλέον χρόνος στους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρώσουν με προσοχή και να υποβάλουν εγκαίρως τις επενδυτικές τους προτάσεις.

Η παράταση αυτή κρίθηκε αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να προετοιμάσουν πλήρως τους φακέλους τους, εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί για την αποτελεσματική διαχείριση των σχετικών διαδικασιών.

Η Δράση 1.1.2 και οι βασικοί της στόχοι

Η Δράση 1.1.2, με τον τίτλο «Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους ικανότητα», αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027», γνωστού και ως ΠΑΛΥΘ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως βασική του κατεύθυνση την παροχή στήριξης για τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών. Αυτός ο εκσυγχρονισμός περιλαμβάνει την αναβάθμιση του εξοπλισμού, των συστημάτων και των υποδομών που χρησιμοποιούνται καθημερινά από τους αλιείς.

Ένα κεντρικό σημείο της δράσης, όπως τονίζεται, είναι η διατήρηση της αλιευτικής ικανότητας των σκαφών στα υφιστάμενα επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας και της λειτουργικότητας των σκαφών, χωρίς να οδηγούν σε αύξηση της συνολικής ικανότητας αλίευσης. Η προσέγγιση αυτή συμβάλλει στην προστασία των θαλάσσιων πόρων και στην προώθηση μιας βιώσιμης αλιείας.

Βελτίωση συνθηκών εργασίας και ανταγωνιστικότητας

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισημαίνει ότι η Δράση 1.1.2 έχει πολλαπλά οφέλη για τον αλιευτικό κλάδο. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους αλιείς. Αυτό περιλαμβάνει την αναβάθμιση των χώρων εργασίας, την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού που μειώνει την καταπόνηση και τη γενικότερη ενίσχυση του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες της θάλασσας.

Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ασφάλειας των αλιέων κατά τη διάρκεια των αλιευτικών τους δραστηριοτήτων. Μέσω των επενδύσεων, επιδιώκεται η εγκατάσταση και ο εκσυγχρονισμός συστημάτων ασφαλείας, καθώς και η υιοθέτηση πρακτικών που προστατεύουν τη ζωή και την υγεία του προσωπικού. Επιπρόσθετα, η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αλιείας στο σύνολό της, εξασφαλίζοντας ένα πιο σταθερό και παραγωγικό μέλλον για τον κλάδο.

Ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης και προϋπολογισμοί

Οι επενδυτικές προτάσεις που θα εγκριθούν στο πλαίσιο της Δράσης 1.1.2 μπορούν να λάβουν δημόσια χρηματοδότηση που φτάνει έως και το 85% του συνολικού τους προϋπολογισμού. Το ακριβές ποσοστό της ενίσχυσης δεν είναι σταθερό, αλλά διαμορφώνεται ανάλογα με συγκεκριμένα κριτήρια. Συγκεκριμένα, εξαρτάται από την κατηγορία της πράξης στην οποία εντάσσεται η επένδυση, καθώς και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τον τύπο του αλιευτικού σκάφους που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό κάθε μεμονωμένης επενδυτικής πρότασης, αυτός μπορεί να κυμαίνεται σε ένα ευρύ φάσμα, προσφέροντας ευελιξία στους ενδιαφερόμενους. Το ελάχιστο ποσό που μπορεί να αφορά μία πρόταση είναι 5.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο χρηματοδότησης που μπορεί να διεκδικηθεί φτάνει τις 500.000 ευρώ. Αυτό το εύρος επιτρέπει την κάλυψη τόσο μικρότερων όσο και πιο εκτεταμένων αναγκών εκσυγχρονισμού στον ελληνικό αλιευτικό στόλο.

Με πληροφορίες από: Newsit