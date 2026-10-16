Η Euroleague ανακοίνωσε το δεκαετές οικονομικό της πλάνο

Η Euroleague Basketball εξέδωσε ανακοίνωση, αναλύοντας το οικονομικό της πλάνο για την επόμενη δεκαετία. Η κορυφαία ευρωπαϊκή λίγκα στο μπάσκετ ενημέρωσε ότι βάσει του σχεδίου, θα διανεμηθούν συνολικά 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ στις συμμετέχουσες ομάδες μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της διοργάνωσης και των συλλόγων της αναμένεται να ξεπεράσει τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτό το χρονικό εύρος.

Οι οικονομικές διανομές και οι στόχοι εσόδων

Το δεκαετές επιχειρηματικό σχέδιο της Euroleague Basketball προβλέπει συνολικές καταβολές ύψους 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ προς τις συμμετέχουσες ομάδες. Από αυτό το ποσό, τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από εμπορικά έσοδα, ενώ τα υπόλοιπα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν μέσω τελών συμμετοχής, γνωστών και ως franchise fees.

Η Euroleague Basketball έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη ετήσιων εμπορικών εσόδων ύψους 648 εκατομμυρίων ευρώ έως το δέκατο έτος της δεκαετούς περιόδου. Αυτή η φιλοδοξία βασίζεται στην ιστορική επίδοση της Λίγκας, η οποία κατά την προηγούμενη δεκαετή περίοδο είχε πετύχει πενταπλάσια αύξηση στα εμπορικά της έσοδα.

Η στρατηγική ανάπτυξης της διοργάνωσης

Το σχέδιο καθορίζει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης, η οποία εστιάζει στην αύξηση της αξίας τόσο της Λίγκας όσο και των συλλόγων που συμμετέχουν σε αυτήν. Στους βασικούς πυλώνες του σχεδίου περιλαμβάνεται η ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας των συλλόγων, ένα ζήτημα που αποτελεί κεντρικό άξονα για την περαιτέρω εξέλιξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Επιπλέον, το επιχειρηματικό σχέδιο αποσκοπεί στη σημαντική αύξηση των εμπορικών εσόδων της Λίγκας και των οικονομικών διανομών προς τις συμμετέχουσες ομάδες. Παράλληλα, δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για επενδύσεις και επέκταση, θέτοντας ένα πλαίσιο για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της EuroLeague στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο μπασκετικό τοπίο.

Επέκταση και νέες ευκαιρίες συμμετοχής

Ένας από τους βασικούς πυλώνες της δεκαετούς στρατηγικής είναι η επέκταση της διοργάνωσης. Το σχέδιο προβλέπει τη διεύρυνση της EuroLeague μέσω δύο περιόδων επέκτασης των θέσεων συμμετοχής, γνωστών ως franchise. Αυτή η προσέγγιση αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την εμβέλεια της λίγκας.

Στο πλαίσιο αυτής της επέκτασης, η Euroleague Basketball έχει ήδη στο τραπέζι 15 δεσμευτικές προσφορές. Η συνολική αξία αυτών των προσφορών ανέρχεται σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που αντικατοπτρίζει το αυξημένο ενδιαφέρον για συμμετοχή στη μελλοντική ανάπτυξη και πορεία της διοργάνωσης. Το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει επίσης 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε τέλη franchise μέσω αυτών των προσφορών.

Η συνάντηση των μετόχων και η έγκριση του σχεδίου

Η παρουσίαση των βασικών οικονομικών πυλώνων του δεκαετούς επιχειρηματικού σχεδίου πραγματοποιήθηκε μετά τη συνάντηση των συλλόγων-μετόχων της Euroleague Commercial Assets (ECA). Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα στις 6 Οκτωβρίου, στην περιοχή της λίμνης Κόμο.

Το σχέδιο έτυχε της έγκρισης και των 13 συλλόγων-μετόχων, σηματοδοτώντας μια κοινή δέσμευση για την υλοποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης. Η ομόφωνη αυτή απόφαση υπογραμμίζει τη συναίνεση των συμμετεχόντων φορέων για την πορεία που θα ακολουθήσει η Euroleague τα επόμενα δέκα χρόνια.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta