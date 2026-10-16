Ο Αλέξανδρος Αθανασούλας νέος διευθύνων σύμβουλος του Your Directors Club

Ο Αλέξανδρος Αθανασούλας αναλαμβάνει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Your Directors Club (YDC), διαδεχόμενος την ιδρύτρια του Club, Γεωργία Καρτσάνη. Η μεταβίβαση της λειτουργίας του YDC ολοκληρώθηκε τυπικά την 1η Οκτωβρίου 2026, σηματοδοτώντας την επόμενη φάση ανάπτυξης για την κλειστή κοινότητα C-level και ανώτερων στελεχών στην Αθήνα. Η Γεωργία Καρτσάνη εμπιστεύτηκε τη συνέχεια του Club στον κ. Αθανασούλα, ενώ η ίδια θα επικεντρωθεί πλέον στα CEO Clubs Greece και στη SARGIA Partners.

Η νέα ηγεσία και η συνέχεια του Your Directors Club

Το Your Directors Club (YDC), μια κλειστή κοινότητα C-level και ανώτερων στελεχών στην Αθήνα, εισέρχεται σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης. Η ιδρύτρια του Club, Γεωργία Καρτσάνη, αποφάσισε να εμπιστευτεί τη συνέχεια και τη λειτουργία του στον Αλέξανδρο Αθανασούλα, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η τυπική ολοκλήρωση της μεταβίβασης του YDC πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2026.

Το YDC θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό την αιγίδα των CEO Clubs Greece, διατηρώντας το ίδιο νομικό και λειτουργικό πλαίσιο. Οι βασικές αξίες του Club, όπως η εμπιστοσύνη, η συνεργασία, η συμπερίληψη και η αδιάκοπη εξέλιξη, παραμένουν αμετάβλητες. Παράλληλα, ενισχύεται ο ρόλος της ομάδας που υποστηρίζει το Club, με την Έφη Ρουτζάκη να αναλαμβάνει διευρυμένο ρόλο ως Partnerships and Community Director και τον Δημήτρη Μιχόπουλο να συνεχίζει ως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος.

Το προφίλ του νέου διευθύνοντος συμβούλου

Ο Αλέξανδρος Αθανασούλας φέρει σημαντική εμπειρία και γνώση στον χώρο των επιχειρήσεων. Είναι ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος των CEO Clubs Greece, γεγονός που υπογραμμίζει την εξοικείωσή του με το περιβάλλον και τους στόχους του Club.

Επιπλέον, ο κ. Αθανασούλας είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της STIRIXIS Group, ενός διεθνούς ομίλου που ειδικεύεται στη στρατηγική, το design και το project management. Ο όμιλος αυτός, από το 1996, έχει υλοποιήσει περισσότερα από 900 έργα σε σχεδόν 30 χώρες, έχοντας λάβει πάνω από 60 διεθνείς διακρίσεις. Ο Αλέξανδρος Αθανασούλας είναι επίσης πρόεδρος του SBC Greece, το οποίο αποτελεί το εθνικό μέλος του World Green Building Council.

Οι δηλώσεις του Αλέξανδρου Αθανασούλα για το μέλλον του YDC

Σε δήλωσή του, ο Αλέξανδρος Αθανασούλας εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τη Γεωργία Καρτσάνη για την εμπιστοσύνη της και για τη συνεισφορά της μέχρι σήμερα. Τόνισε ότι η κ. Καρτσάνη έχει δημιουργήσει με το YDC ένα μοναδικό περιβάλλον, όπου ανώτερα στελέχη έχουν τη δυνατότητα να συζητούν με ειλικρίνεια καινοτόμα θέματα, τα οποία δεν αναλύονται σε δημόσια πάνελ. Ο κ. Αθανασούλας διαβεβαίωσε ότι αυτό το χαρακτηριστικό του Club θα παραμείνει ανέπαφο.

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος σκιαγράφησε τους τρεις βασικούς άξονες στους οποίους θα κινηθεί η επόμενη μέρα του Club. Αυτοί περιλαμβάνουν νέες μορφές συνάντησης, νέους θεματικούς κύκλους και αυξημένη δραστηριότητα μεταξύ των εκδηλώσεων, με στόχο η συμμετοχή να έχει συνέχεια και μετρήσιμο όφελος για τα μέλη. Υπογράμμισε επίσης ότι η εμπιστοσύνη δεν μεταβιβάζεται με μια υπογραφή, αλλά κερδίζεται, και αυτό αποτελεί την κύρια δουλειά του από την πρώτη ημέρα.

Η αποχώρηση της ιδρύτριας και η νέα της εστίαση

Η Γεωργία Καρτσάνη, ιδρύτρια του Your Directors Club, σημείωσε ότι ίδρυσε το Club με την πεποίθηση πως τα στελέχη εξελίσσονται ταχύτερα όταν μαθαίνουν δίπλα σε ομοτίμους που μοιράζονται τις ίδιες αξίες και φιλοδοξίες. Μετά από επτά χρόνια λειτουργίας, το YDC έχει κατακτήσει μια σαφή θέση στο ηγετικό οικοσύστημα της χώρας και είναι έτοιμο για την επόμενη φάση του.

Η κ. Καρτσάνη δήλωσε ότι παραδίδει τη σκυτάλη από θέση ισχύος, καθώς το επόμενο βήμα απαιτεί στρατηγική σκέψη, συστημική προσέγγιση, πειθαρχία στην υλοποίηση και διεθνή οπτική. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Αλέξανδρος Αθανασούλας συνδυάζει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και, κυρίως, κατανοεί ότι το YDC πρέπει να αναπτυχθεί χωρίς να χάσει όσα το καθιέρωσαν ως αξιόπιστο. Με αυτή την πεποίθηση, η ίδια μπορεί πλέον να εστιάσει περισσότερο στις δραστηριότητες των CEO Clubs Greece.

Με πληροφορίες από: Gazzetta