Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο CNN: Παρακολουθούμε το χρέος αλλά δεν ανησυχούμε υπέρμετρα

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, παραχώρησε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN και τον δημοσιογράφο Richard Quest. Στη συνέντευξη αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόκ, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη διαταραχή στα ομόλογα, το ενδεχόμενο κρίσης χρέους, αλλά και στην ελληνική πρόταση προς την Κομισιόν για ευελιξία στις δαπάνες.

Η διεθνής διάσταση της διαταραχής στα ομόλογα

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συμφώνησε με τις απόψεις της Κριστίν Λαγκάρντ και του Εμανουέλ Μουλέν, διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας, σχετικά με τη διεθνή διάσταση της διαταραχής που παρατηρείται στα ομόλογα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις μεταβολές των αποδόσεων των ομολόγων στην Ευρώπη και παγκοσμίως.

Πριν από δέκα χρόνια, η μέση απόδοση των ομολόγων στην Ευρώπη ανερχόταν στο 1,1%, ενώ σήμερα έχει φτάσει στο 4,4%. Σε παγκόσμιο επίπεδο, παρατηρείται αύξηση των πληθωριστικών προοπτικών, με παράγοντες όπως η ενέργεια και η Τεχνητή Νοημοσύνη να έχουν αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα.

Το τέλος της εποχής του φθηνού κεφαλαίου

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογράμμισε ότι «η εποχή του φθηνού και άφθονου κεφαλαίου έχει παρέλθει σε παγκόσμιο επίπεδο». Πλέον, βρισκόμαστε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων.

Αυτή η νέα πραγματικότητα προσθέτει επιπλέον πιέσεις στις ήδη υφιστάμενες δημοσιονομικές προκλήσεις. Ο κ. Πιερρακάκης έκανε σύγκριση των αποδόσεων των ομολόγων με εκείνες πριν από μία δεκαετία, τονίζοντας τη μεταβολή.

Δημοσιονομικές προκλήσεις και ανθεκτικότητα της Ευρώπης

Αναφορικά με το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ευρώπη, πριν από δέκα χρόνια ήταν στο 1,7%, ενώ σήμερα είναι υπερδιπλάσιο. Ωστόσο, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι στο μεσοδιάστημα, η Ευρώπη έχει καταφέρει να βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά της.

Επιπλέον, η Ευρώπη έχει αναπτύξει δυνατότητες που είναι πλέον ενσωματωμένες στους δημοσιονομικούς της θεσμούς. Αυτό το γεγονός ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ευρωζώνης απέναντι σε πιθανές διαταραχές.

Κίνδυνος κρίσης χρέους και το ισχυρό δημοσιονομικό πλαίσιο

Όταν ρωτήθηκε για τον κίνδυνο μιας κρίσης χρέους, ο Κυριάκος Πιερρακάκης σχολίασε ότι η κατάσταση παρακολουθείται με προσοχή, χωρίς ωστόσο να υπάρχει υπέρμετρη ανησυχία. Τόνισε ότι «η Ευρώπη διαθέτει ένα πολύ ισχυρό δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο εφαρμόζουμε αυτή τη στιγμή».

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαχειριστεί τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και να αποτρέψει την εκδήλωση μιας νέας κρίσης χρέους, βασιζόμενη στους υφιστάμενους μηχανισμούς και κανόνες.

Η ελληνική πρόταση για δημοσιονομική ευελιξία

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πρόταση της Ελλάδας για δημοσιονομική ευελιξία, διευκρινίζοντας ότι αυτή αφορούσε μια διαφορετική σύνθεση στο πλαίσιο της υφιστάμενης δημοσιονομικής συμφωνίας. Η πρόταση δεν στόχευε σε περισσότερες δαπάνες, αλλά σε έναν διαφορετικό τρόπο κατανομής τους.

Υπάρχει, όπως είναι γνωστό, η ρήτρα διαφυγής για την άμυνα, στην οποία εντάχθηκαν και οι ενεργειακές επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή, διεξάγεται συζήτηση για το πώς μπορεί η συγκεκριμένη ρήτρα να αξιοποιηθεί με τον βέλτιστο και πιο στοχευμένο τρόπο, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κρατών μελών.

Στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Μιλώντας με την ιδιότητά του ως Υπουργού Οικονομικών της Ελλάδας, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στο πακέτο μέτρων ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το πακέτο αυτό έχει σχεδιαστεί για τη στήριξη τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων στη χώρα.

Ο Υπουργός τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίοδο όπου λαμβάνονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της οικονομίας και την ανακούφιση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν.

Με πληροφορίες από: Newsit