Το πετρέλαιο θέρμανσης, το επίδομα και οι προκλήσεις στην αγορά ακινήτων

Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι διαθέσιμο με σημαντική έκπτωση από τις 15 Οκτωβρίου 2026, προσφέροντας μια ευκαιρία για φθηνότερο ανεφοδιασμό. Ωστόσο, η αγορά του προϋποθέτει την άμεση διάθεση κεφαλαίων από τα νοικοκυριά, καθώς η καταβολή του σχετικού επιδόματος αναμένεται σε μεταγενέστερο χρόνο. Παράλληλα, η αγορά ακινήτων παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις, με τη ζήτηση για προσιτές κατοικίες να είναι πολλαπλάσια σε σχέση με τις ακριβότερες, αναδεικνύοντας τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και η κρατική παρέμβαση

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε από τις 15 Οκτωβρίου 2026 με σημαντική έκπτωση, γεγονός που καθιστά την αγορά του πιο συμφέρουσα για τους καταναλωτές. Η κρατική επιδότηση στην αντλία ισχύει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου, προσφέροντας ένα παράθυρο ευκαιρίας για ανεφοδιασμό με μειωμένο κόστος.

Παρόλα αυτά, η προμήθεια πετρελαίου απαιτεί την άμεση καταβολή του ποσού κατά την παράδοση, πριν από την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο αναμένεται να δοθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Με μια εκτιμώμενη τιμή στα 1,55 ευρώ ανά λίτρο, μια παραγγελία 1.000 λίτρων ανέρχεται σε 1.550 ευρώ. Η συνολική έκπτωση, που προκύπτει από την κρατική παρέμβαση και τις μειώσεις των διυλιστηρίων, περιορίζει τον λογαριασμό κατά 400 ευρώ σε σχέση με την τιμή που ίσχυε πριν από αυτές τις παρεμβάσεις. Το επίδομα, όταν καταβληθεί, θα μειώσει περαιτέρω το τελικό κόστος για τους δικαιούχους.

Η δυνατότητα έγκαιρου ανεφοδιασμού της δεξαμενής συνδέεται άμεσα με την οικονομική αντοχή του κάθε νοικοκυριού. Εάν το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί στον κρίσιμο χρόνο της αγοράς, η προμήθεια πετρελαίου ενδέχεται να ματαιωθεί, παρά τις εκπτώσεις και το αναμενόμενο επίδομα.

Τα δεδομένα για το επίδομα θέρμανσης

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, παρουσίασε στοιχεία σχετικά με την ονομαστική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν ένα ουσιαστικό ζήτημα που αφορά τη συμμετοχή των νοικοκυριών στο μέτρο της ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υφυπουργού, περίπου 750.000 νοικοκυριά χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης και πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για να λάβουν το επίδομα. Παρόλα αυτά, κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, το επίδομα έλαβαν περίπου 604.000 δικαιούχοι. Αυτή η σύγκριση αποκαλύπτει μια απόκλιση 146.000 νοικοκυριών, ποσοστό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 20% του δυνητικού κοινού.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του θεωρητικού υπολογισμού των επιλέξιμων πολιτών και των πραγματικών εκταμιεύσεων που πραγματοποιούνται σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Για τον φετινό χειμώνα, ο στόχος παραμένει η αυξημένη ενίσχυση να συνοδευτεί από μια εξίσου διευρυμένη απορρόφηση του επιδόματος από τους δικαιούχους.

Η πίεση της ζήτησης στην αγορά ακινήτων

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται στην αγορά ακινήτων, σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται από το δίκτυο αγγελιών Spitogatos. Η πίεση της ζήτησης, δηλαδή το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει κάθε διαθέσιμο ακίνητο, είναι κατά μέσο όρο οκτώ φορές μεγαλύτερη για τις προσιτές κατοικίες σε σύγκριση με τις ακριβότερες.

Ειδικότερα, στον τομέα των ακινήτων προς μίσθωση, η πίεση της ζήτησης είναι περίπου τριπλάσια σε σχέση με τα ακίνητα που πωλούνται. Συγκεκριμένα, καταγράφονται 2,4 αιτήματα ανά αγγελία ενοικίασης, έναντι 0,79 αιτημάτων για αγγελίες πώλησης. Αυτό υποδηλώνει μια πολύ πιο έντονη αναζήτηση για ενοικιαζόμενες κατοικίες.

Το έλλειμμα στην αγορά ακινήτων κορυφώνεται στην κατηγορία των χαμηλών τιμών, τόσο για ενοικιάσεις όσο και για αγοραπωλησίες. Αυτή η τάση αναδεικνύει την δυσκολία εύρεσης οικονομικά προσιτών λύσεων στέγασης για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Η κατάσταση στην Αττική και οι προκλήσεις

Στην περιοχή της Αττικής, η ζήτηση για ενοικιαζόμενα ακίνητα με μηνιαίο μίσθωμα κάτω των 600 ευρώ υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά. Αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα για όσους αναζητούν οικονομικά προσιτή στέγαση στην πρωτεύουσα.

Επιπλέον, πολλά από τα ακίνητα που διατίθενται σε αυτή την κατηγορία τιμών είναι υψηλής παλαιότητας ή χρήζουν ανακαίνισης. Αυτό προσθέτει ένα επιπλέον κόστος και μια πρόκληση για τους υποψήφιους ενοικιαστές, οι οποίοι ενδέχεται να χρειαστεί να επενδύσουν σε επισκευές ή αναβαθμίσεις.

Αντίστοιχα, και στην αγορά των αγοραπωλησιών, το μεγαλύτερο κενό εντοπίζεται στα ακίνητα χαμηλότερης τιμής, επιβεβαιώνοντας την γενικότερη τάση της αγοράς ακινήτων να δυσκολεύει την πρόσβαση σε προσιτές επιλογές για τους πολίτες.

Με πληροφορίες από: Newsit