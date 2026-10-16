Απόφαση του ΣτΕ ανοίγει τον δρόμο για πλήρη ασφάλιση εργαζομένων STAGE

Η σημασία της δικαστικής απόφασης

Η νέα δικαστική απόφαση επαναφέρει στο προσκήνιο ένα χρόνιο ζήτημα που αφορά τις ασφαλιστικές εκκρεμότητες χιλιάδων εργαζομένων. Αυτοί οι εργαζόμενοι, αν και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε δημόσιες υπηρεσίες μέσω προγραμμάτων STAGE, δεν συγκέντρωναν συντάξιμα χρόνια για το διάστημα της απασχόλησής τους. Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου δίνει μια νέα δυνατότητα για τη διεκδίκηση πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης, αναγνωρίζοντας την ουσιαστική συνεισφορά τους.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για όλους εκείνους που απασχολήθηκαν επί σειρά ετών μέσω των προγραμμάτων STAGE, καλύπτοντας πάγιες λειτουργικές ανάγκες του Δημοσίου. Παρά την κανονική τους εργασία, η ασφάλισή τους δεν περιλάμβανε τον κλάδο σύνταξης, αφήνοντάς τους χωρίς αναγνωρισμένα συντάξιμα έτη για αυτή την περίοδο.

Το σκεπτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας

Με την απόφαση 382/2026, το Συμβούλιο της Επικρατείας ξεκαθαρίζει ότι ο χαρακτηρισμός μιας σύμβασης ως μαθητείας ή εργασιακής εμπειρίας δεν επαρκεί για να αποκλείσει την πλήρη ασφάλιση του απασχολούμενου. Το ανώτατο δικαστήριο τονίζει ότι αυτό που έχει σημασία είναι η πραγματική φύση της απασχόλησης, δηλαδή το τι ακριβώς έκανε ο εργαζόμενος, κάτω από ποιες συνθήκες και για ποιον σκοπό. Αυτή η προσέγγιση αλλάζει τα δεδομένα για την αναγνώριση των εργασιακών σχέσεων.

Η δικαστική κρίση θέτει σε προτεραιότητα την ουσία έναντι του τύπου, επιτρέποντας στους εργαζομένους να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους βάσει των πραγματικών συνθηκών εργασίας τους. Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για όσους εργάζονταν κανονικά, ανεξάρτητα από την ονομασία του προγράμματος στο οποίο συμμετείχαν.

Η περίπτωση που έφτασε στο ΣτΕ

Η υπόθεση που οδήγησε σε αυτή την κρίσιμη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αφορούσε μια απόφοιτη η οποία εντάχθηκε σε πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας του ΟΑΕΔ. Η συγκεκριμένη εργαζόμενη απασχολήθηκε ως διοικητική υπάλληλος σε σχολές του Οργανισμού, στην πόλη της Λαμίας. Η περίπτωση αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για τη δικαστική διερεύνηση της πραγματικής φύσης των προγραμμάτων STAGE.

Η απασχόλησή της ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2005 και συνεχίστηκε για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Με διαδοχικές παρατάσεις και ένα νέο συμφωνητικό, η εργασία της διήρκεσε έως τον Δεκέμβριο του 2009. Συνολικά, η απόφοιτη εργάστηκε για περισσότερα από τέσσερα χρόνια στις σχολές του ΟΑΕΔ, καλύπτοντας πάγιες ανάγκες της υπηρεσίας.

Περιορισμένη ασφαλιστική κάλυψη και δικαστική προσφυγή

Παρά την πολυετή της απασχόληση, η ασφαλιστική κάλυψη της εργαζόμενης περιοριζόταν αποκλειστικά στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στον κίνδυνο εργατικού ατυχήματος. Το διάστημα αυτό, δηλαδή τα περισσότερα από τέσσερα χρόνια εργασίας της, δεν προσμετρούνταν ως χρόνος πλήρους συνταξιοδοτικής ασφάλισης, κάτι που δημιουργούσε ένα σημαντικό κενό στα ασφαλιστικά της δικαιώματα.

Αντιμέτωπη με αυτή την κατάσταση, η εργαζόμενη προσέφυγε στη Δικαιοσύνη. Ο στόχος της προσφυγής ήταν η αναγνώριση της πραγματικής εργασιακής της σχέσης και η υπαγωγή της στην πλήρη ασφάλιση, ώστε να κατοχυρωθούν τα συνταξιοδοτικά της δικαιώματα για το διάστημα που είχε προσφέρει τις υπηρεσίες της στο Δημόσιο.

Κριτήρια για την αναγνώριση εξαρτημένης εργασίας

Το κρίσιμο στοιχείο της απόφασης του ΣτΕ είναι ότι δεν αρκεί η απλή ονομασία «πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας» για να θεωρείται κάποιος εκπαιδευόμενος και να στερείται πλήρους ασφάλισης. Σύμφωνα με το σκεπτικό του ανώτατου δικαστηρίου, πρέπει να εξετάζεται ενδελεχώς εάν ο απασχολούμενος εκτελούσε συγκεκριμένα καθήκοντα, ακολουθούσε υποχρεωτικό ωράριο και εργαζόταν υπό τις οδηγίες και την εποπτεία της υπηρεσίας στην οποία είχε τοποθετηθεί.

Εάν, για παράδειγμα, ένας συμμετέχων σε πρόγραμμα STAGE εκτελούσε καθημερινά διοικητικές εργασίες, ακολουθούσε πιστά τις εντολές των προϊσταμένων του και κάλυπτε λειτουργικές ανάγκες με τον ίδιο τρόπο που το έκαναν και οι υπόλοιποι μόνιμοι υπάλληλοι, τότε υπάρχουν σαφή στοιχεία που μπορούν να θεμελιώσουν μια σχέση εξαρτημένης εργασίας. Αυτά τα στοιχεία είναι καθοριστικά για την αναγνώριση των πλήρων ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki