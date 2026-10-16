Η KFC επιλέγει την Coca-Cola για τα αναψυκτικά στις ΗΠΑ, τερματίζοντας συνεργασία 40 ετών με την PepsiCo

Η αλυσίδα fast food KFC, γνωστή και από την παρουσία της στην Ελλάδα, προχώρησε σε νέα συμφωνία για την προμήθεια αναψυκτικών. Συγκεκριμένα, υπέγραψε με την Coca-Cola ως προμηθευτή ποτών για τα καταστήματά της στις ΗΠΑ, τερματίζοντας έτσι μια μακροχρόνια συνεργασία με την PepsiCo. Η συνεργασία με την PepsiCo διήρκεσε περίπου τέσσερις δεκαετίες. Τα προϊόντα της Coca-Cola αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα εστιατόρια της KFC στις ΗΠΑ έως την άνοιξη του 2027.

Η νέα συμφωνία και το τέλος μιας εποχής

Η απόφαση της KFC να επιλέξει την Coca-Cola ως προμηθευτή ποτών για τα καταστήματά της στις Ηνωμένες Πολιτείες σηματοδοτεί το τέλος μιας συνεργασίας που διήρκεσε περίπου σαράντα χρόνια με την PepsiCo. Η αλυσίδα fast food, η οποία διαθέτει 3.718 καταστήματα στις ΗΠΑ, αλλάζει πλέον στρατηγική ως προς την προμήθεια αναψυκτικών.

Η συνεργασία μεταξύ KFC και PepsiCo είχε ξεκινήσει όταν η PepsiCo εξαγόρασε την KFC, με στόχο την επέκτασή της στον τομέα των τροφίμων και των σνακ. Παρόλο που η PepsiCo αποσχίστηκε από την KFC το 1997, συνέχισε να αποτελεί τον συνεργάτη της μητρικής εταιρείας Yum Brands για τα ποτά.

Επιπτώσεις για την PepsiCo

Η απώλεια της συνεργασίας με την KFC στις ΗΠΑ, όπου η αλυσίδα διαθέτει χιλιάδες καταστήματα, εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει πλήγμα για την PepsiCo. Η εταιρεία προσπαθεί αυτή την περίοδο να βελτιώσει τις πωλήσεις των αναψυκτικών της στη χώρα, και ο ανταγωνισμός με την Coca-Cola στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι έντονος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της PepsiCo, Ραμόν Λαγουάρτα, έχει εκφράσει ανησυχίες σχετικά με το υψηλότερο κόστος. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δήλωσε ότι η ανάπτυξη και η ανάκαμψη του περιθωρίου κέρδους απαιτούν περισσότερο χρόνο από τον αρχικά προγραμματισμένο, προσθέτοντας μια επιπλέον πρόκληση για την εταιρεία.

Συνεργασίες της PepsiCo με άλλες αλυσίδες

Παρά την απώλεια της συμφωνίας με την KFC στις ΗΠΑ, η PepsiCo διατηρεί σημαντικές συνεργασίες. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η Yum Brands και η PepsiCo ανανέωσαν πρόσφατα τις συμφωνίες τους για όλα τα καταστήματα Taco Bell και KFC International. Η συμφωνία με την Taco Bell είναι μάλιστα δεκαετούς διάρκειας.

Επιπλέον, η PepsiCo έχει ενεργές συμφωνίες συνεργασίας με τις αλυσίδες σάντουιτς Subway και Jersey Mike’s Subs. Η εταιρεία διαχειρίζεται επίσης τον πάγκο αναψυκτικών στην Pizza Hut, η οποία αποχώρησε από την ομπρέλα της Yum Brands μόλις φέτος και είχε αλλάξει από την Coca-Cola στην PepsiCo το 2011.

Προηγούμενες αλλαγές συνεργασιών

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η PepsiCo χάνει μια σημαντική συνεργασία στον τομέα των αναψυκτικών. Το 2012, η εταιρεία έχασε την Dunkin από την Coca-Cola, μετά από μια πενταετή συνεργασία με την αλυσίδα ντόνατς. Αυτές οι αλλαγές υπογραμμίζουν τον συνεχή ανταγωνισμό στην αγορά των αναψυκτικών.

Η νέα συμφωνία της KFC με την Coca-Cola θα οδηγήσει στην πλήρη διάθεση των προϊόντων της Coca-Cola στα εστιατόρια της KFC στις ΗΠΑ, με ορίζοντα την άνοιξη του 2027.

Με πληροφορίες από: Newsit