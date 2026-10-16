Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα, ανησυχία για τον εφοδιασμό της Ευρώπης

Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, παρά την οριακή υποχώρηση που καταγράφηκε στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας. Οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό, ειδικά από τη Μέση Ανατολή, παραμένουν έντονες. Η κατάσταση αυτή προκαλεί προβληματισμό για την Ευρώπη ενόψει της επερχόμενης περιόδου αυξημένων αναγκών θέρμανσης.

Η πορεία του αργού πετρελαίου

Το αργό πετρέλαιο τύπου Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 105 δολάρια ανά βαρέλι, όπως καταγράφηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026. Αυτή η τιμή οδηγεί το Brent σε εβδομαδιαία άνοδο, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τα τεκταινόμενα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Αντίστοιχα, το αμερικανικού τύπου αργό WTI διαπραγματεύεται πάνω από τα 97 δολάρια ανά βαρέλι. Το WTI κλείνει την εβδομάδα με άνοδο που ξεπερνά το 6%, ενώ σημειώνεται ότι το χαμηλότερο κόστος μεταφοράς για το αμερικανικό πετρέλαιο ενίσχυσε τη ζήτηση για αυτό σε σχέση με το Brent.

Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις τους

Οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό ενισχύθηκαν από ένα περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με σημαία Σιγκαπούρης, το οποίο βυθίστηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, χτυπήθηκε από ιρανικό βλήμα. Αυτό το γεγονός αύξησε την αβεβαιότητα σχετικά με την αποκατάσταση της φυσικής ροής πετρελαίου.

Παράλληλα, η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των δυνάμεων των Χούθι στην Υεμένη, οι οποίες υποστηρίζονται από το Ιράν, συνέβαλε στην περαιτέρω αύξηση των κινδύνων για τον εφοδιασμό. Οι εξελίξεις αυτές ώθησαν τα ναύλα των δεξαμενόπλοιων σε επίπεδα ρεκόρ.

Η κατάσταση του φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Στο μέτωπο του φυσικού αερίου, οι τιμές στην Ευρώπη υποχώρησαν μεν, αλλά διαπραγματεύονται στην περιοχή των 85,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Παραμένουν οριακά κάτω από τα υψηλά επίπεδα πολλών ετών, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν με ανησυχία τις προοπτικές εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανησυχία αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη ενόψει της περιόδου αυξημένων αναγκών θέρμανσης. Η αναπλήρωση των αποθεμάτων έχει καταστεί δύσκολη για την Ευρώπη, γεγονός που επιτείνει τους προβληματισμούς για τον επαρκή εφοδιασμό.

Αποθέματα και διεθνείς παρεμβάσεις

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γεμάτες σε ποσοστό 74,1%. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από τα συνήθη επίπεδα για τη συγκεκριμένη εποχή του έτους, με ορισμένες χώρες να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων αποθεμάτων.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη σταθεροποίηση των αγορών, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) συμφώνησε να προχωρήσει στην απελευθέρωση των εναπομεινάντων 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας συντονισμένης παρέμβασης που ξεκίνησε τον Μάρτιο, κατόπιν πιέσεων από Αμερικανούς αξιωματούχους.

Επιπρόσθετα, στοιχεία της Υπηρεσίας Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ (EIA) έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 8,6 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο.

Με πληροφορίες από: Newsit