Προς παράταση της αναστολής του φόρου υπεραξίας ακινήτων έως το τέλος του 2027

Σε νέα παράταση της αναστολής του φόρου υπεραξίας για τα ακίνητα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο. Η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται με ρητή αναφορά στο Δημοσιονομικό Σχέδιο 2027, το οποίο έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επέκταση αυτή αναμένεται να διατηρήσει για ακόμη έναν χρόνο το καθεστώς που ισχύει σήμερα, προσφέροντας ελάφρυνση στους πωλητές ακινήτων.

Η πρόταση του οικονομικού επιτελείου

Η πρόθεση για παράταση της αναστολής του φόρου υπεραξίας αποτυπώνεται στην ενότητα του Δημοσιονομικού Σχεδίου 2027 που αφορά τη στεγαστική πολιτική. Εκεί καταγράφεται ο προγραμματισμός για την επέκταση της αναστολής εφαρμογής του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Εάν η παράταση τεθεί σε ισχύ, οι πωλητές ακινήτων θα αποφύγουν τη συγκεκριμένη επιβάρυνση και στα συμβόλαια που θα υπογραφούν εντός του 2027. Αυτό σημαίνει ότι το κρίσιμο βήμα για τους ιδιοκτήτες που εξετάζουν πώληση μέσα στο 2027 είναι η ψήφιση της διάταξης που θα καλύψει και τις μεταβιβάσεις της επόμενης χρονιάς.

Τι προβλέπει ο φόρος υπεραξίας

Ο φόρος υπεραξίας, ο οποίος βρίσκεται σε αναστολή, έχει συντελεστή 15%. Αυτός ο συντελεστής εφαρμόζεται στο φορολογητέο κέρδος που προκύπτει από τη μεταβίβαση της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα. Η βάση του υπολογισμού του φόρου αποτελεί τη διαφορά ανάμεσα στην τιμή πώλησης και την τιμή κτήσης του ακινήτου, αφού ληφθούν υπόψη οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προσαρμογές και απαλλαγές.

Για να γίνει πιο κατανοητό, αν η φορολογητέα υπεραξία, μετά την εφαρμογή των σχετικών κανόνων, διαμορφωνόταν σε 50.000 ευρώ, ο φόρος του 15% θα ανερχόταν σε 7.500 ευρώ. Αντίστοιχα, για μια φορολογητέα υπεραξία 80.000 ευρώ, η επιβάρυνση θα έφτανε τα 12.000 ευρώ. Με την προτεινόμενη παράταση της αναστολής, αυτά τα ποσά δεν θα επιβαρύνουν τον πωλητή ούτε το 2027.

Το ισχύον πλαίσιο και η αναγκαία ρύθμιση

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η αναστολή του φόρου υπεραξίας έχει καθοριστεί να διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Αυτή η ημερομηνία προβλέπεται ρητά στον νόμο 5162/2024, μέσω του οποίου είχε παραταθεί η εφαρμογή της αναστολής.

Ο σχεδιασμός που αποτυπώνεται στο νέο δημοσιονομικό σχέδιο μεταφέρει τη λήξη της αναστολής κατά έναν ολόκληρο χρόνο. Ωστόσο, για να εφαρμοστεί η νέα παράταση, απαιτείται η αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση. Η ελάφρυνση αυτή αφορά αποκλειστικά την πλευρά του ιδιοκτήτη που προχωρά στην πώληση του ακινήτου, ενώ ο αγοραστής εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς του φόρου μεταβίβασης, με τις απαλλαγές που δικαιούται, όπως αυτή για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Άλλες φορολογικές παρεμβάσεις για τα ακίνητα

Στην ίδια ενότητα του Δημοσιονομικού Σχεδίου 2027, όπου περιγράφεται η παράταση της αναστολής του φόρου υπεραξίας, περιλαμβάνονται και δύο επιπλέον φορολογικές παρεμβάσεις που αφορούν τον τομέα των ακινήτων. Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στη διατήρηση ειδικών καθεστώτων και στην παροχή κινήτρων.

Η πρώτη από αυτές τις παρεμβάσεις αφορά την παράταση της αναστολής επιβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στα νεόδμητα ακίνητα. Η αναστολή αυτή προτείνεται να επεκταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, με στόχο να συνεχιστεί το ειδικό καθεστώς που εφαρμόζεται στις συγκεκριμένες αγοραπωλησίες. Η δεύτερη παρέμβαση σχετίζεται με τη φορολογική έκπτωση για την αναβάθμιση κτιρίων, προβλέποντας την επέκταση της περιόδου εφαρμογής της έως το τέλος του 2027.

Με πληροφορίες από: Newsit