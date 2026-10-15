Τα οικονομικά οφέλη του Παναθηναϊκού από την ευρωπαϊκή του πορεία

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε νικηφόρο ντεμπούτο στη League Phase του Conference League, κατακτώντας τους τρεις βαθμούς στην πρεμιέρα. Το «τριφύλλι» έδειξε αντίδραση μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό και πέτυχε τον στόχο του απέναντι στη Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Εκτός από το βαθμολογικό κέρδος, η ομάδα εξασφάλισε και ένα σημαντικό οικονομικό ποσό από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, προσθέτοντας στις συνολικές της εισπράξεις από την ευρωπαϊκή της παρουσία.

Η νικηφόρα πρεμιέρα στο Conference League

Η πρώτη εμφάνιση του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League στέφθηκε με επιτυχία. Η ομάδα αντιμετώπισε τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα και κατάφερε να αποσπάσει τη νίκη, επιτυγχάνοντας τον αρχικό της στόχο για τους τρεις βαθμούς.

Αυτή η νίκη δεν είχε μόνο αγωνιστική σημασία, αλλά και άμεσο οικονομικό αντίκτυπο για τους «πράσινους». Συγκεκριμένα, η κατάκτηση των τριών βαθμών στη διοργάνωση μεταφράζεται σε 400 χιλιάδες ευρώ, τα οποία προστέθηκαν στα ταμεία του συλλόγου.

Τα εξασφαλισμένα έσοδα μέχρι στιγμής

Μετά τη νίκη επί της Μπόρατς, ο Παναθηναϊκός έχει ξεπεράσει συνολικά τα 6 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα από τη φετινή του ευρωπαϊκή πορεία. Το ακριβές ποσό που έχει εξασφαλιστεί ανέρχεται στα 6.350.000 ευρώ.

Αυτό το ποσό προέρχεται από διάφορες πηγές. Από τα προκριματικά στάδια, ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει 525 χιλιάδες ευρώ. Η πρόκριση στη League Phase απέφερε 3.170.000 ευρώ, ενώ επιπλέον 2.270.000 ευρώ προήλθαν από το value pillar. Σε αυτά προστίθενται οι 400 χιλιάδες ευρώ από τη νίκη ενάντια στη Μπόρατς, διαμορφώνοντας το συνολικό ποσό.

Πριμ κατάταξης και ισοπαλίας

Πέρα από τα ήδη εξασφαλισμένα ποσά, ο Παναθηναϊκός διεκδικεί επιπλέον έσοδα από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Ένα από αυτά είναι το πριμ κατάταξης, το οποίο υπολογίζεται στα 28.000 ευρώ για κάθε θέση, με αντίστροφη μέτρηση από την 36η θέση.

Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση θα λάβει το ποσό επί 36, η δεύτερη επί 35 και ούτω καθεξής. Επιπλέον, κάθε ισοπαλία που θα επιτευχθεί στη League Phase προσφέρει στην ομάδα 133.000 ευρώ.

Οικονομικά κίνητρα για πρόκριση

Η πορεία του Παναθηναϊκού στις επόμενες φάσεις του Conference League συνοδεύεται από σημαντικά οικονομικά κίνητρα. Για παράδειγμα, το πλασάρισμα στις θέσεις 1-8 της League Phase αποφέρει 400.000 ευρώ, ενώ η κατάληψη θέσεων από 9 έως 16 προσφέρει 200.000 ευρώ.

Η πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης δίνει επιπλέον 200.000 ευρώ. Εάν η ομάδα καταφέρει να προκριθεί στους «16», θα λάβει 800 χιλιάδες ευρώ, ποσό που αυξάνει σημαντικά τα συνολικά έσοδα.

Τα μεγάλα έπαθλα των τελικών φάσεων

Όσο προχωράει ο Παναθηναϊκός στη διοργάνωση, τόσο μεγαλύτερα γίνονται και τα οικονομικά οφέλη. Η πρόκριση στα προημιτελικά φέρνει στα ταμεία της ομάδας 1,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συμμετοχή στα ημιτελικά αποφέρει 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σε περίπτωση που το «τριφύλλι» φτάσει στον τελικό, ο φιναλίστ λαμβάνει 4 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο έπαθλο, φυσικά, αφορά την ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο, η οποία θα εισπράξει 3 εκατομμύρια ευρώ για τη νίκη, συν επιπλέον 4 εκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό για τον νικητή στα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Με πληροφορίες από: Athletiko