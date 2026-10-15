Ο Πιερρακάκης τονίζει την ανάγκη για ευρωπαϊκούς πρωταθλητές στο τραπεζικό σύστημα

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογράμμισε την ανάγκη ενοποίησης του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται «ευρωπαϊκούς πρωταθλητές» στον τραπεζικό τομέα, σε συνδυασμό με μικρότερες, εξειδικευμένες περιφερειακές τράπεζες. Οι δηλώσεις του έγιναν στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα την ενίσχυση της παραγωγικότητας στην Ευρώπη, όπου συζήτησε με τον Τσαρλς Λίτσφιλντ του Atlantic Council.

Η ανάγκη για ενοποίηση και «πρωταθλητές»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη για την ενοποίηση του τραπεζικού συστήματος στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΕΕ οφείλει να διαθέτει τράπεζες που να μπορούν να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι που προϋποθέτει τη δημιουργία «ευρωπαϊκών πρωταθλητών».

Παράλληλα με αυτές τις μεγάλες τραπεζικές οντότητες, ο πρόεδρος του Eurogroup υπογράμμισε και τον ρόλο των μικρότερων, εξειδικευμένων περιφερειακών τραπεζών. Αυτές οι τράπεζες, όπως σημείωσε, θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ιδιαίτερες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και επιχειρήσεων.

Το τέλος του φθηνού κεφαλαίου και οι δυσκολίες

Στην τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στις εντεινόμενες δυσκολίες που προκαλεί η ενεργειακή κρίση. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η εποχή του φθηνού και άφθονου κεφαλαίου βρίσκεται πίσω μας», υποδεικνύοντας μια αλλαγή στο οικονομικό περιβάλλον.

Επιπλέον, ο πρόεδρος του Eurogroup επισήμανε ότι οι τράπεζες θα πρέπει τόσο να στηριχθούν όσο και να προσφέρουν, αναγνωρίζοντας τον διττό τους ρόλο στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε, οι αγορές αποτιμούν τον κίνδυνο σε υψηλότερα επίπεδα.

Οι παράγοντες που ωθούν τις αποδόσεις των ομολόγων

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξήγησε ότι η άνοδος στην αποτίμηση του κινδύνου και οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται οι αυξημένες πληθωριστικές προσδοκίες, οι γεωπολιτικές προκλήσεις και οι συνεχείς ενεργειακές πιέσεις.

Στους παράγοντες αυτούς προστίθενται τα σημεία συμφόρησης στις εφοδιαστικές αλυσίδες, οι διεθνείς εξελίξεις, καθώς και η αυξανόμενη ζήτηση για επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με μια δυσκολότερη δημοσιονομική κατάσταση, ωθούν τις αποδόσεις των ομολόγων προς τα πάνω, σύμφωνα με τον ίδιο.

Μεγαλύτερες τράπεζες για πολίτες και επιχειρήσεις

Ερωτηθείς σχετικά με την προτεραιότητα μεταξύ κοινού συστήματος εγγυήσεων και σύγκλισης κανονισμών, ο επικεφαλής του Eurogroup δήλωσε ότι σε κάθε περίπτωση χρειάζονται μεγαλύτερες τράπεζες. Αυτές οι τράπεζες, υπογράμμισε, είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Το τελικό αποτέλεσμα, όπως το περιέγραψε, πρέπει να είναι η ύπαρξη μεγαλύτερων και καλύτερης ποιότητας τραπεζών, οι οποίες θα μπορούν να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στο παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου υπάρχει ένας συνδυασμός μεγάλων και μικρών τραπεζών, θέτοντας το ερώτημα γιατί να μην υπάρχει κάτι αντίστοιχο και στην Ευρώπη.

Εφικτή μεταρρύθμιση για την ανάπτυξη της οικονομίας

Ο πρόεδρος του Eurogroup εξέφρασε την πεποίθηση ότι η προτεινόμενη μεταρρύθμιση είναι απολύτως εφικτή. Θεωρεί ότι αυτή η μεταρρύθμιση, σε συνδυασμό με τη μεταρρύθμιση των κεφαλαιαγορών, θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η υλοποίηση αυτών των αλλαγών κρίνεται σημαντική για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο οικονομικό τοπίο.

Με πληροφορίες από: Newsit