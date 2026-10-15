Η Trade Republic φέρνει νέα δεδομένα στην καθημερινή τραπεζική και τις επενδύσεις στην Ελλάδα

Η Trade Republic, μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες αποταμίευσης και επενδύσεων στην Ευρώπη, πραγματοποιεί ένα σημαντικό βήμα στην ελληνική αγορά. Με την πλήρη διάθεση της εφαρμογής της στα ελληνικά, η εταιρεία στοχεύει να μετατρέψει την καθημερινή τραπεζική σε μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση των αποταμιεύσεων των πολιτών. Το λανσάρισμα περιλαμβάνει έναν τρεχούμενο λογαριασμό χωρίς προμήθειες, ένα ελκυστικό επιτόκιο για νέους πελάτες και ένα καινοτόμο πρόγραμμα αυτόματης επένδυσης.

Νέα χαρακτηριστικά και υπηρεσίες στην ελληνική αγορά

Η Trade Republic λανσάρει στην Ελλάδα έναν τρεχούμενο λογαριασμό χωρίς προμήθειες, ο οποίος συνοδεύεται από κάρτα. Για τους νέους πελάτες, προσφέρεται επιτόκιο 3% σε υπόλοιπα έως 50.000 ευρώ. Παράλληλα, εισάγεται το πρόγραμμα Saveback 1%, το οποίο επενδύει αυτόματα ένα μέρος των καθημερινών δαπανών σε επενδυτικά πλάνα, προσφέροντας μια νέα προσέγγιση στην αποταμίευση.

Επιπλέον, η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα για απευθείας κατάθεση μισθοδοσίας, εξόφληση λογαριασμών και άμεσες μεταφορές SEPA. Όλες αυτές οι λειτουργίες συνδυάζονται με τις επενδύσεις σε μετοχές, ETFs και ομόλογα, καθιστώντας δυνατή τη διαχείριση όλων των οικονομικών αναγκών μέσα από μία μόνο εφαρμογή.

Αντιμετωπίζοντας τον πληθωρισμό και τις παραδοσιακές καταθέσεις

Στην Ελλάδα, ένα σημαντικό ποσοστό, συγκεκριμένα το 58% των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών, παραμένει σε τραπεζικές καταθέσεις. Το μέσο επιτόκιο αυτών των καταθέσεων είναι μόλις 0,03%, γεγονός που καθιστά τα χρήματα ευάλωτα στον πληθωρισμό.

Η πρόταση της Trade Republic έρχεται να προσφέρει μια ουσιαστική λύση σε αυτό το ζήτημα, επιτρέποντας στους χρήστες να προστατεύουν καλύτερα τα χρήματά τους και να τα αξιοποιούν μέσω των επενδυτικών επιλογών που προσφέρει η πλατφόρμα.

Το όραμα της Trade Republic για την οικονομική ευημερία

Ο Pablo Lopez, Country Manager Ελλάδας της Trade Republic, μίλησε για το όραμα και τις προοπτικές που διανοίγονται για τους Έλληνες καταναλωτές. Όπως δήλωσε, «Η αποστολή μας είναι απλή: να βοηθήσουμε εκατομμύρια Ευρωπαίους να αποκτήσουν τον έλεγχο του οικονομικού τους μέλλοντος και να εξασφαλίσουν την οικονομική τους ευημερία».

Ο κ. Lopez τόνισε ότι για πολύ καιρό, η τραπεζική περιοριζόταν στη διατήρηση χρημάτων σε έναν λογαριασμό, ενώ οι επενδύσεις θεωρούνταν προνόμιο των πλούσιων ή των ειδικών στα χρηματοοικονομικά. Η Trade Republic φιλοδοξεί να αλλάξει αυτή την αντίληψη, καθιστώντας τις επενδύσεις προσβάσιμες σε όλους.

Ενοποίηση τραπεζικής, αποταμίευσης και επενδύσεων

Στην Trade Republic, η τραπεζική, η αποταμίευση και οι επενδύσεις συγκεντρώνονται σε μία απλή εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν τον μισθό τους, να πληρώνουν για τις καθημερινές τους αγορές, να κερδίζουν τόκους στις αποταμιεύσεις τους και να επενδύουν για το μέλλον τους, όλα από ένα ενιαίο σημείο.

Η φιλοδοξία της εταιρείας είναι να καταστήσει τη φροντίδα του οικονομικού μέλλοντος μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων, αντί για κάτι που σκέφτονται μόνο όταν πλησιάζει η συνταξιοδότηση. Η πλατφόρμα προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για την οικονομική διαχείριση.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα Saveback 1%

Το πρόγραμμα Saveback 1% επιτρέπει στους χρήστες να μετατρέπουν τις καθημερινές τους μικροαγορές σε επενδύσεις για το μέλλον. Κάθε φορά που κάποιος ξοδεύει χρήματα με την κάρτα του, είτε πρόκειται για τον πρωινό καφέ είτε για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, το 1% του ποσού επενδύεται αυτόματα.

Αυτή η λειτουργία δίνει τη δυνατότητα σε έναν απλό καφέ να μετατραπεί σε μια μικρή επένδυση, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των αποταμιεύσεων με έναν παθητικό και συνεχή τρόπο. Η Trade Republic επιδιώκει να κάνει την επένδυση ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta