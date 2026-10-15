Το οινοποιείο Ντουράκη στα Χανιά πρωτοπορεί στη βιώσιμη αμπελουργία

Σε μια περίοδο όπου η κλιματική κρίση δημιουργεί διαρκώς νέες προκλήσεις για τον κλάδο της αμπελουργίας, ένα οικογενειακό οινοποιείο στα Χανιά της Κρήτης αποδεικνύει έμπρακτα ότι η βιωσιμότητα αποτελεί κάτι περισσότερο από μία σύγχρονη τάση. Το οινοποιείο Ντουράκη, που βρίσκεται στον Αλίκαμπο Αποκορώνου Χανίων, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχείρησης που επένδυσε στην προστασία του περιβάλλοντος πολύ πριν αυτή αναδειχθεί σε παγκόσμια προτεραιότητα. Ήδη από το 1990, η επιχείρηση έχει στραφεί στη βιολογική καλλιέργεια, ενώ σήμερα συνδυάζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με την ανάδειξη των γηγενών ποικιλιών του κρητικού αμπελώνα.

Η αρχή μιας οικογενειακής διαδρομής

Η ιστορία του οινοποιείου ξεκινά το 1988, όταν ο Ανδρέας Ντουράκης, έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές του στην οινολογία στη Γερμανία και έχοντας αποκτήσει εμπειρία εργαζόμενος σε μεγάλα οινοποιεία του εξωτερικού, επέστρεψε στον τόπο του. Ο στόχος του ήταν ξεκάθαρος: να δημιουργήσει το δικό του οινοποιείο στην Κρήτη, με σκοπό να αναδείξει τον πλούτο του κρητικού αμπελώνα και τις μοναδικές δυνατότητες που προσφέρουν οι τοπικές ποικιλίες.

Το πρώτο κρασί που εμφιαλώθηκε από το οινοποιείο ήταν το «Logari», σηματοδοτώντας την έναρξη μιας οικογενειακής διαδρομής που μετρά πλέον σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Από τα πρώτα κιόλας χρόνια λειτουργίας, η οικογένεια Ντουράκη έδειξε την περιβαλλοντική της ευαισθησία, ξεκινώντας τη φύτευση βιολογικών αμπελώνων. Αυτό έγινε το 1990 σε μικρά αγροτεμάχια που βρίσκονται περιμετρικά του Αλικάμπου, υιοθετώντας πρακτικές που έθεταν σε προτεραιότητα την προστασία του εδάφους και του φυσικού περιβάλλοντος.

Πράσινες πρακτικές και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Η προσέγγιση του οινοποιείου ως προς τη βιωσιμότητα δεν παρέμεινε στάσιμη, αλλά εξελίχθηκε και ενισχύθηκε με την πάροδο των χρόνων. Από το 2019, το οινοποιείο Ντουράκη έχει προχωρήσει στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, η οποία χρησιμοποιείται για τη συνολική λειτουργία του. Αυτή η κίνηση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενεργειακή αυτονομία και τη μείωση της εξάρτησης από συμβατικές πηγές ενέργειας.

Παράλληλα, η στρατηγική του οινοποιείου για τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος περιλαμβάνει μια σειρά από υπεύθυνες πρακτικές. Μεταξύ αυτών είναι η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων, η συστηματική μελέτη των εδαφών για την καλύτερη κατανόηση και προστασία τους, καθώς και η χρήση ελαφρύτερων φιαλών. Οι πρακτικές αυτές συμβάλλουν στη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος και στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της παραγωγικής διαδικασίας.

Ανάδειξη των γηγενών ποικιλιών της Κρήτης

Πέρα από την ισχυρή περιβαλλοντική του φιλοσοφία, το οινοποιείο Ντουράκη έχει επενδύσει διαχρονικά και με συνέπεια στην ανάδειξη των γηγενών ποικιλιών της Κρήτης. Ο Ανδρέας Ντουράκης, από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του οινοποιείου, είχε αναγνωρίσει τις σημαντικές δυνατότητες του τοπικού αμπελώνα. Αυτή η αναγνώριση συνέβη σε μια εποχή που οι κρητικές ποικιλίες δεν είχαν ακόμη αποκτήσει την ευρεία αναγνώριση που απολαμβάνουν σήμερα.

Σήμερα, τα κρασιά που παράγονται από το οινοποιείο συνδυάζουν την πλούσια παράδοση της κρητικής αμπελουργίας με τη σύγχρονη οινοποιητική τεχνογνωσία. Μέσα από αυτή τη σύνθεση, αναδεικνύονται με τον καλύτερο τρόπο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κρητικού terroir. Κάθε ετικέτα που φέρει την υπογραφή του οινοποιείου αποτελεί μια ξεχωριστή έκφραση της γης και της οινικής ταυτότητας του νησιού, προσφέροντας μια αυθεντική γευστική εμπειρία.

Η νέα γενιά και η εξέλιξη σε οινοτουριστικό προορισμό

Από το 2007, η νέα γενιά της οικογένειας, ο Αντώνης και η Εύη Ντουράκη, έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στην οικογενειακή επιχείρηση. Συνεχίζουν το όραμα που είχε θέσει ο πατέρας τους, προσθέτοντας τη δική τους πνοή με έμφαση στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η παρουσία τους διασφαλίζει τη συνέχεια και την περαιτέρω εξέλιξη των αρχών και των πρακτικών που καθιέρωσε το οινοποιείο.

Παράλληλα με την παραγωγή κρασιού, το οινοποιείο έχει εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο οινοτουριστικό προορισμό. Προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να απολαύσουν γευσιγνωσίες των κρασιών του, καθώς και γαστρονομικές εμπειρίες που αναδεικνύουν την τοπική κουζίνα. Το παράδειγμα του Οινοποιείου Ντουράκη αναδεικνύει τη σημασία του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και της επένδυσης σε πιο βιώσιμες μεθόδους παραγωγής, ειδικά σε μια περίοδο που ο αμπελοοινικός κλάδος καλείται να προσαρμοστεί σε νέες κλιματικές συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta