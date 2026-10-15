EFA GROUP και MyDefence ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δυνατοτήτων Counter-UAS

Μια νέα στρατηγική συνεργασία ανακοινώθηκε μεταξύ του EFA GROUP και της MyDefence, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) που στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας τους. Η συμφωνία αφορά την ενσωμάτωση των φορητών συστημάτων αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Counter-UAS / C-UAS) της MyDefence στα συστήματα διαχείρισης αποστολών MIMS της SCYTALYS. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο της AUSA 2026, μιας σημαντικής έκθεσης αμυντικού υλικού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Η ενσωμάτωση τεχνογνωσίας

Το Μνημόνιο Συνεργασίας επισφραγίζει τη συνένωση δύο ισχυρών και επιχειρησιακά δοκιμασμένων προϊόντων. Συνδυάζει την εκτεταμένη τεχνογνωσία της MyDefence στον τομέα των φορητών συστημάτων Counter-UAS με την εξειδίκευση της SCYTALYS στα συστήματα διαχείρισης αποστολών. Αυτή η συνεργασία αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες αμυντικών εφαρμογών.

Με την ενσωμάτωση των φορητών αισθητήρων και λύσεων αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (wearable C-UAS) της MyDefence στο MIMS Ranger, οι δύο εταιρίες επιδιώκουν να εντάξουν τις πληροφορίες που συλλέγονται στην ευρύτερη τακτική εικόνα. Η κίνηση αυτή έχει ως στόχο να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Ενίσχυση της επίγνωσης και λήψης αποφάσεων

Μέσω αυτής της ενσωμάτωσης, επιδιώκεται η ενίσχυση της επίγνωσης της κατάστασης, ένα κρίσιμο στοιχείο για τις σύγχρονες αμυντικές επιχειρήσεις. Η βελτιωμένη επίγνωση της κατάστασης διευκολύνει την ταχύτερη λήψη αποφάσεων από το προσωπικό που βρίσκεται στο πεδίο.

Παράλληλα, η συνεργασία αποσκοπεί στην προώθηση της αποτελεσματικότερης επιχειρησιακής δράσης. Ο συνδυασμός των τεχνολογιών αναμένεται να προσφέρει στους χρήστες εργαλεία που θα τους επιτρέπουν να αντιδρούν πιο άμεσα και συντονισμένα στις απειλές από drones.

Το πλαίσιο της μελλοντικής συνεργασίας

Το υπογραφέν Μνημόνιο Συνεργασίας δεν περιορίζεται μόνο στην τρέχουσα ενσωμάτωση, αλλά θέτει και το πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Στόχος είναι η διερεύνηση της ολοκλήρωσης υφιστάμενων, αλλά και μελλοντικών δυνατοτήτων ηλεκτρονικού πολέμου.

Κατά την υπογραφή της συμφωνίας, παρόντες ήταν ο Dan Hermansen, CEO της MyDefence Group, και ο Δρ. Γρηγόρης Κουτσογιάννης, CEO του EFA GROUP. Η παρουσία των δύο ανώτατων στελεχών υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας για τις εταιρίες τους.

Το EFA GROUP

Το EFA GROUP αποτελείται από εταιρίες με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς της Αεροδιαστημικής, της Ασφάλειας και της Άμυνας. Ο Όμιλος ξεκίνησε τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα το 1997 και σήμερα απασχολεί περισσότερους από 400 επαγγελματίες, εκ των οποίων η πλειονότητα είναι μηχανικοί και επιστήμονες.

Ο Όμιλος απαρτίζεται από τέσσερα Clusters: Unmanned & Autonomous Systems (U&AS), Mission Systems, Simulation and Training (MSST), Integrated Services (IS) και Sensors & Targeting (S&T). Το EFA GROUP διατηρεί παρουσία σε έξι διεθνείς αγορές, συγκεκριμένα στην Ελλάδα, την Ελβετία, την Κύπρο, τις ΗΠΑ, τα ΗΑΕ και τη Σιγκαπούρη, εξυπηρετώντας πελάτες σε 40 χώρες παγκοσμίως.

Η MyDefence

Η MyDefence είναι μια εταιρία αμυντικής τεχνολογίας που εξειδικεύεται σε προηγμένες λύσεις αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων (Counter-UAS / C-UAS). Επιπλέον, δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών από το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων (RF), χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη.

Με έδρα στη Δανία και τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, η MyDefence αναπτύπτει και παρέχει καινοτόμες τεχνολογίες. Αυτές οι τεχνολογίες επιτρέπουν σε Ένοπλες Δυνάμεις και Οργανισμούς Ασφαλείας να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά απειλές από drones. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει φορητές λύσεις, καθώς και συστήματα για οχήματα, ναυτικές εφαρμογές και σταθερές εγκαταστάσεις, σχεδιασμένα για την προστασία προσωπικού και κρίσιμων υποδομών.

Με πληροφορίες από: Topontiki