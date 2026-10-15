Σε εξέλιξη βρίσκεται στις Βρυξέλλες η διήμερη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών αναζητούν μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η ανάγκη στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων της ΕΕ, με την ταυτόχρονη διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Στο πλαίσιο αυτό, συζητείται και η ελληνική πρόταση για δημοσιονομική ευελιξία.

Η ενεργειακή κρίση στο επίκεντρο των συζητήσεων

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής, υπογράμμισε την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή απάντηση στο αυξημένο κόστος ενέργειας. Ζήτησε, επιπλέον, πρόσθετες ευελιξίες για την αποτελεσματική στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός αναμένεται να επισημάνει ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα ενεργειακή κρίση. Η κρίση αυτή αποδίδεται στη διεθνή αβεβαιότητα και την αναταραχή που παρατηρείται στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που καθιστά επιτακτική την αναζήτηση λύσεων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Ελληνικές προτάσεις και ενεργειακή ασφάλεια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας και της ενίσχυσης των ενεργειακών διασυνδέσεων. Παράλληλα, θα τονίσει ότι η σημερινή συγκυρία απαιτεί την εφαρμογή και μεσοπρόθεσμων μέτρων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Ο πρωθυπουργός θα επισημάνει ότι, παρότι η πράσινη μετάβαση παραμένει ένας μακροπρόθεσμος στόχος, η Ευρώπη οφείλει να επανεξετάσει την προσέγγισή της στην ενεργειακή ασφάλεια. Πρέπει να προσαρμόσει την πολιτική της στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ευρωπαϊκή κλιματική πολιτική σχεδιάστηκε σε μια περίοδο σχετικά χαμηλού ενεργειακού κόστους, ενώ πλέον η κατάσταση έχει αλλάξει σημαντικά.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει το ζήτημα κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί, σε συνθήκες υψηλού πληθωρισμού, να ανταποκριθεί ταυτόχρονα στο αυξημένο ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, στις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης και στη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Δηλώσεις για τις σχέσεις με τρίτες χώρες

Λίγο πριν την άφιξη των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες, η Κάγια Κάλας, κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ, μίλησε αποκλειστικά στο Euronews. Ερωτηθείσα σχετικά με τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ, η Κάλας δήλωσε ότι «όλοι οι φίλοι μας είναι ευπρόσδεκτοι να ενταχθούν».

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη Βρετανία, τον Καναδά, τη Νορβηγία και την Ισλανδία ως εταίρους που επιδιώκουν στενότερους δεσμούς. Η δήλωσή της ήταν σαφής: «Όποιος θέλει να ενταχθεί, είναι ευπρόσδεκτος να το πράξει».

Η Κύπρος προωθεί την ένταξη στον χώρο Σένγκεν

Ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, προσερχόμενος στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής, δήλωσε ότι η Κύπρος προωθεί τη διεξαγωγή συζήτησης τον Δεκέμβριο για την ένταξή της στον χώρο Σένγκεν.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι όλες οι τεχνικές προετοιμασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Εξέφρασε την ελπίδα ότι το θέμα θα συζητηθεί από το αρμόδιο συμβούλιο τον Δεκέμβριο, ώστε να ληφθούν οι τελικές πολιτικές αποφάσεις για την ένταξη της Κύπρου στον χώρο Σένγκεν.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis