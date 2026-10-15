Η ΕΛΑΣ παρουσιάζει σειρά βίντεο για την ακρίβεια και προτείνει παρεμβάσεις στην αγορά

Η ΕΛΑΣ, δια του Τομέα Ανάπτυξης, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, παρουσιάζει μια νέα θεματική σειρά τριών σύντομων βίντεο, με τίτλο «Τώρα μιλάμε για την ακρίβεια». Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να στρέψει τη συζήτηση στις ευθύνες της οικονομικής πολιτικής και στους όρους λειτουργίας της ελληνικής αγοράς, αναδεικνύοντας τις αυξήσεις των τιμών στα τρόφιμα. Επιδιώκει να συνδέσει την καθημερινή πίεση που βιώνουν τα νοικοκυριά με συγκεκριμένες προτάσεις παρέμβασης.

Η πρωτοβουλία της ΕΛΑΣ για την ακρίβεια

Η σειρά των βίντεο της ΕΛΑΣ εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες. Το πρώτο βίντεο αναφέρεται στις επιπτώσεις που έχει η ακρίβεια στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αναδεικνύοντας την πίεση που υφίστανται τα νοικοκυριά. Το δεύτερο βίντεο εξηγεί αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η τελική τιμή ενός προϊόντος, από το στάδιο της παραγωγής έως ότου φτάσει στο ράφι του καταναλωτή.

Το τρίτο και τελευταίο βίντεο της σειράς παρουσιάζει τις προτάσεις του κόμματος για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ακρίβειας. Η πρωτοβουλία αυτή της ΕΛΑΣ φέρει σαφή πολιτική αιχμή, καθώς αμφισβητεί την επάρκεια των εξηγήσεων που αποδίδουν τις ανατιμήσεις αποκλειστικά στη διεθνή κρίση. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί οι αυξήσεις σε μια σειρά βασικών προϊόντων εμφανίζονται μεγαλύτερες στην Ελλάδα και ποιο μέρος αυτής της επιβάρυνσης συνδέεται με τη λειτουργία της εγχώριας αγοράς.

Συγκριτικά στοιχεία και πληθωρισμός

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ αναφέρεται σε στοιχεία για τον πληθωρισμό, επικαλούμενη την ΕΛΣΤΑΤ, η οποία κατέγραψε ετήσια αύξηση 5,1% στον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο. Αντίστοιχα, η Eurostat εκτίμησε τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη στο 3,8%. Η ΕΛΑΣ υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα έχει την πέμπτη υψηλότερη επίδοση στην Ευρωζώνη ως προς τον πληθωρισμό.

Για να στηρίξει την κριτική της, η ΕΛΑΣ παραθέτει συγκριτικά στοιχεία για τις ανατιμήσεις σε επιμέρους τρόφιμα, τονίζοντας τις αποκλίσεις μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, η αύξηση στην τιμή του μοσχαριού φτάνει το 13,5% στην Ελλάδα, έναντι 6,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο κρέας συνολικά, η αντίστοιχη μεταβολή είναι 8,5% στην Ελλάδα, έναντι 2,2% στην ΕΕ, ενώ στους ξηρούς καρπούς η αύξηση διαμορφώνεται στο 12,3% στην Ελλάδα, έναντι 1,9% στην ΕΕ.

Κοινωνικές επιπτώσεις και οικονομικές πιέσεις

Η παρέμβαση της ΕΛΑΣ αναδεικνύει παράλληλα την κοινωνική διάσταση της ακρίβειας, επιμένοντας ότι οι ανατιμήσεις δεν πλήττουν όλα τα νοικοκυριά με την ίδια ένταση. Επικαλείται έρευνα του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την οποία το 58% των ερωτηθέντων δηλώνει πως δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα με το εισόδημά του.

Επιπλέον, η ανακοίνωση παραπέμπει σε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, βάσει των οποίων τα νοικοκυριά που ανήκουν στο χαμηλότερο εισοδηματικό 20% δαπανούν πάνω από το μισό του συνολικού προϋπολογισμού τους για τρόφιμα και στέγαση. Για αυτά τα νοικοκυριά, οι αυξήσεις στα βασικά αγαθά περιορίζουν ακόμη περισσότερο τα χρήματα που απομένουν για την κάλυψη των υπόλοιπων αναγκών τους. Σε αυτή την πίεση στηρίζει η ΕΛΑΣ το αίτημά της για μέτρα με άμεσο αντίκρισμα στην καθημερινή κατανάλωση.

Οι προτάσεις της ΕΛΑΣ για την αντιμετώπιση

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, η ΕΛΑΣ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα. Αυτά περιλαμβάνουν τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα είδη πρώτης ανάγκης, με στόχο την άμεση ελάφρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών. Επιπλέον, προτείνει τη δημιουργία ενός ψηφιακού Παρατηρητηρίου Τιμών, το οποίο θα καλύπτει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, από την παραγωγή έως την τελική πώληση.

Οι προτάσεις του κόμματος περιλαμβάνουν επίσης στοχευμένες παρεμβάσεις στα αδικαιολόγητα περιθώρια κέρδους, με παράλληλη ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς και να αποφεύγονται φαινόμενα αισχροκέρδειας. Το πολιτικό βάρος πέφτει τόσο στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης όσο και στην αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών, με σκοπό τον εντοπισμό των σημείων όπου προστίθενται επιβαρύνσεις στην τιμή των προϊόντων.

Μήνυμα για την οικονομική πολιτική

Η ΕΛΑΣ διαμηνύει ότι η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με διαπιστώσεις, συμφωνίες κυρίων και ευχολόγια. Αντιθέτως, τονίζει ότι απαιτούνται πολιτικές αποφάσεις που ελέγχουν την αγορά, περιορίζουν τις αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις και διασφαλίζουν ότι η ανάπτυξη δεν αφήνει πίσω την κοινωνία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τομέα Ανάπτυξης, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, το πραγματικό μέτρο της οικονομίας είναι το τι μπορεί να αγοράσει μια οικογένεια με το εισόδημά της. Η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι οι διεθνείς πιέσεις δεν αρκούν για να εξηγήσουν το μέγεθος των διαφορών στις τιμές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για έλεγχο της διαδρομής των προϊόντων από την παραγωγή έως την τελική πώληση.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit