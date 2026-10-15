Η προθεσμία για τα δωρεάν ταξιδιωτικά πάσα DiscoverEU εκπνέει σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα DiscoverEU της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει την ευκαιρία σε νέους και νέες να αποκτήσουν ένα ταξιδιωτικό πάσο, το οποίο τους επιτρέπει να πραγματοποιήσουν δωρεάν ταξίδια σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η σημερινή ημέρα αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για όσους ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν ένα από τα διαθέσιμα πάσα και να εξερευνήσουν την Ευρώπη χωρίς κόστος μετακίνησης.

Η σημερινή προθεσμία και η διαδικασία υποβολής

Η τελευταία ημέρα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα DiscoverEU είναι η Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής έως τις 13:00 ώρα Ελλάδας. Μετά από αυτή την ώρα, η πλατφόρμα θα κλείσει και δεν θα είναι δυνατή η περαιτέρω υποβολή αιτήσεων.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης Νεολαίας. Οι υποψήφιοι καλούνται να επισκεφθούν την πλατφόρμα και να ακολουθήσουν τα βήματα που περιγράφονται για την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησής τους.

Ταξιδιωτικά πάσα και κριτήρια συμμετοχής

Στο πλαίσιο του προγράμματος DiscoverEU, διατίθενται περισσότερα από 40.000 ταξιδιωτικά πάσα. Αυτά τα πάσα προσφέρουν τη δυνατότητα σε έναν μεγάλο αριθμό νέων να βιώσουν την εμπειρία του ταξιδιού στην Ευρώπη.

Για να έχει κάποιος δικαίωμα συμμετοχής, πρέπει να έχει γεννηθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Πιο συγκεκριμένα, οι επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2008. Επιπλέον, οι αιτούντες πρέπει να είναι πολίτες ή νόμιμοι κάτοικοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε νέους από υπερπόντιες χώρες και εδάφη που συνδέονται με την Ένωση. Τέλος, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι πολίτες χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+, όπως η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Σερβία και η Τουρκία.

Διάρκεια και τρόπος ταξιδιού

Οι νέοι που θα επιλεγούν για να λάβουν ένα ταξιδιωτικό πάσο θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν για έως επτά ημέρες. Αυτό το διάστημα των επτά ημερών πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ενός μήνα. Το συνολικό χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου μπορούν να πραγματοποιηθούν τα ταξίδια εκτείνεται από την 1η Μαρτίου του 2027 έως τις 31 Μαΐου του 2028.

Το ταξιδιωτικό πάσο καλύπτει μετακινήσεις που πραγματοποιούνται με μέσα χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Κυρίως, οι μετακινήσεις προβλέπεται να γίνονται με τρένο, ενθαρρύνοντας έτσι έναν πιο βιώσιμο τρόπο ταξιδιού στην Ευρώπη.

Πρόσθετες παροχές και ομαδική συμμετοχή

Πέρα από την κάλυψη των μετακινήσεων, το πρόγραμμα DiscoverEU περιλαμβάνει και επιπλέον παροχές για τους συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η διάθεση μιας κάρτας εκπτώσεων. Αυτή η κάρτα προσφέρει μειωμένες τιμές για διάφορες υπηρεσίες και δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Οι εκπτώσεις μπορούν να εφαρμοστούν σε δαπάνες που αφορούν τη διαμονή, καθώς και σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η κάρτα παρέχει εκπτώσεις για τοπικές μετακινήσεις και άλλες συναφείς υπηρεσίες, διευκολύνοντας έτσι την εμπειρία των ταξιδιωτών. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ομαδικής συμμετοχής, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ταξιδέψουν μαζί με έως τέσσερις φίλους τους, εφόσον και αυτοί πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος.

Με πληροφορίες από: Reader